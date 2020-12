Kolumne Über bewundernswürdige Vorbilder Tragen wir mit unserer Bewunderung von Einzelpersonen zu deren Arroganz bei? Nein, die Bewunderung ist nicht das Problem; sie kann uns zu viel Gutem motivieren. Magdalena Hoffmann 01.12.2020, 05.00 Uhr

Magdalena Hoffmann.

Vor wenigen Tagen führte ich eine interessante Diskussion über Arroganz in der Arbeitswelt. Dabei ging es auch um die Frage, inwiefern unser Hang zur Bewunderung von sehr erfolgreichen Personen zu deren Überheblichkeit beiträgt. Sollten wir nicht besser diesem ganzen Personenkult abschwören und unsere Bewunderung einstellen? «Nicht unbedingt», würde uns die amerikanische Philosophin Linda Zagzebski antworten. Sie traut der Emotion der Bewunderung eine Menge zu: So kann uns etwa die Bewunderung für eine Person dazu bewegen – im Wunsch, es ihr gleichzutun – über uns hinauszuwachsen. Bewundernswürdige Menschen zeigen uns auf, wie menschliche Exzellenz realisiert werden kann – sei es in der Kunst, in der Berufswelt, im Sport oder in der Moral. Interessant ist in diesem Kontext, dass Zagzebski zwischen zwei Formen von Bewunderung unterscheidet, nämlich der Bewunderung für angeborene Fähigkeiten wie ein grosses mathematisches Talent und der Bewunderung für erworbene Fähigkeiten und Haltungen wie Mut. Beides weckt in uns dieses eigentümliche Gefühl der Bewunderung, doch nur im letzteren Fall taugt es dazu, der bewunderten Person nacheifern zu wollen, sie quasi als Vorbild für sich zu sehen.