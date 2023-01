Arbeitnehmende stellen Forderungen nach mehr Ferien und Lohn

Kommentar Arbeit ist eben mehr als nur Arbeit Der Fachkräftemangel verändert die Spielregeln auf dem Arbeitsmarkt. Arbeitnehmende stellen höhere Forderungen. Florence Vuichard 10.01.2023, 05.00 Uhr

Wem es nicht gefällt, zieht weiter: Arbeitnehmende stellen Ansprüche. Fotolia

Die Zuwanderung. Das sei das grösste Problem im Lande, liess Rolf Dörig, Präsident des Versicherungskonzerns Swiss Life, die Schweiz via «Sonntags-Blick» wissen – während gleichzeitig die Wirtschaft händeringend nach Fachkräften sucht und gerne mehr von ihnen in die Schweiz locken würde. Dörigs Lösung hingegen für die breit beklagte Personalnot ist die Wiedereinführung des Saisonnierstatuts. Oder anders gesagt: Arbeitskräfte will er temporär reinlassen, die Menschen jedoch nicht.