Bankenkrise: Notenbanker in der Zwickmühle

Kommentar Bankenkrise: Das Wundermittel der letzten Jahre hat ausgedient Die Aktien der Banken sind nach der Pleite der Silicon Valley Bank im freien Fall. Das bringt die Notenbanker in Bedrängnis. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Kleine Bank, was nun: Kunden warten vor einer Filiale der pleitegegangenen Silicon Valley Bank. Bild: Steven Senne / AP

Eine Bank, von der zuvor kaum jemand etwas gehört hat, löst an den Börsen ein kleines Erdbeben aus und könnte gar die Initialzündung einer neuen Finanzkrise sein. Und das zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt – jedenfalls für die Magier der Notenbanken, welche die Welt in den vergangenen 15 Jahren mehr oder weniger schadlos durch so manche Krise geleitet haben.

Sie haben die Zinsen gesenkt und gesenkt, haben das Geld billig bis gratis gemacht, haben die Finanzmärkte mit einer Geldschwemme geflutet und damit die negativen Folgen der Banken- und der darauffolgenden Schuldenkrise abgefedert. Doch Zinsen senken scheint angesichts der noch immer nicht gebändigten Inflation jetzt kein probates Mittel zu sein. Denn der Zaubertrank der vergangenen Jahre hätte nun unliebsame Nebenwirkungen.

Eigentlich wollten die Notenbanker in den kommenden Wochen die Zinsen weiter erhöhen, um den Konjunkturmotor noch etwas stärker abzubremsen und die Teuerung wieder auf ein erträgliches Niveau zu drücken. Doch nun müssen die Währungshüter befürchten, dass sie mit weiteren Zinsschritten die drohende Bankenkrise weiter befeuern. Die Zinsen zu senken wie in früheren Zeiten scheint kein gangbarer Weg mehr zu sein. Die Inflation würde weiter angeheizt.

An dieser scheinbar ausweglosen Situation sind die Notenbanken aber nicht unschuldig. Sie haben mit ihrer jahrelangen Nullzinspolitik zwar das Finanzsystem vor dem Kollaps gerettet. Sie haben aber auch in Kauf genommen, dass die Liquiditätsflut in falsche Kanäle gelenkt wurde, weil das Risiko von Investitionen und Geldanlagen kein Preisschild mehr trug.

Die Signature Bank wurde ebenfalls geschlossen. Bild: Seth Wenig / AP