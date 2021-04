Kommentar Bankkunden sollten aktiv werden In einigen Fällen könnte sich eine Rückforderung von bezahlten Libor-Hypothekarzinsen lohnen. Spätere Gerichtsentscheide könnten aber das Urteil aus Zürich wieder kippen. Maurizio Minetti 27.04.2021, 19.40 Uhr

Für eine unbekannte Zahl von Hypothekarnehmern könnte sich ein Schreiben an die eigene Bank lohnen. Es geht dabei um Libor-Hypotheken, die sich am Geldmarkt orientieren und eigentlich einen negativen Zins aufweisen. Einige wenige Banken haben vor ein paar Jahren zögerlich auf diese Entwicklung reagiert und den Mindestzins von null Prozent erst spät in ihren Rahmenverträgen festgehalten. Nun rächt sich das, denn das Zürcher Obergericht ist zum Schluss gekommen, dass etliche Hausbesitzer einem Mindestzins von null Prozent gar nie explizit zugestimmt haben – sie hätten also im Extremfall sogar regelmässig Geld von der Bank erhalten sollen.