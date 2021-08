Kommentar Bei der Standortförderung über Kantonsgrenzen schauen Es ist gut, dass die Zentralschweizer Kantone einen Austausch pflegen. Negative Begleiterscheinungen muss man aber auch beachten. Maurizio Minetti 25.08.2021, 05.00 Uhr

Zwei bis drei Mal pro Jahr treffen sich die Zentralschweizer Standortförderer, um Informationen auszutauschen. Der «heisse Draht» zwischen den kantonalen Wirtschaftsförderungen kühlte auch während der Lockdowns nicht ab, er verlagerte sich einfach ins Digitale. Dieser Zusammenhalt ist hilfreich beim Buhlen um Unternehmen. Insbesondere ausländische Firmen entscheiden sich selten spezifisch für einen Kanton, sondern für eine Region.

Dass trotz Pandemie praktisch alle Zentralschweizer Wirtschaftsförderer einen Anstieg bei den Ansiedlungen von Unternehmen melden, ist bemerkenswert. Zwar kommt es immer wieder vor, dass Unternehmen von einem Zentralschweizer Kanton in den anderen wechseln, aber in der Regel kommen die Zuzüger von ausserhalb der Zentralschweiz oder im besten Fall sogar aus dem Ausland. Dass neue Unternehmen Mehrwert bringen, sollte mittlerweile allen klar sein. Die Schweiz zieht meistens hochqualifizierte Fachkräfte an, die Steuern zahlen und konsumieren.

Auf der anderen Seite bleibt es aber wichtig, Bedenken der Bevölkerung ernstzunehmen. Zunehmender Verkehr und allenfalls steigende Immobilienpreise können negative Begleiterscheinungen einer erfolgreichen Ansiedlungspolitik sein. Darum ist es wichtig, solche Aspekte ebenfalls über alle Zentralschweizer Kantone hinweg anzugehen. Dafür gibt es den «heissen Draht» der Standortförderer.