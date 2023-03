CS-Rettung: Die Boni bleiben, die Banker ziehen weiter

Kommentar Nach dem Credit-Suisse-Ende folgt die Boni-Malaise Die Bank ist am Ende, die Banker ziehen weiter, das Unbehagen ob der Boni-Schwemme bleibt. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 21.03.2023, 19.25 Uhr

Der letzte Credit-Suisse-CEO Ulrich Körner hoffte vergeblich auf den Transformationsbonus. Bild: Michael Buholzer / Keystone

36 Seiten dick ist der jüngste Vergütungsbericht der Credit Suisse. Er ist illustriert mit Tabellen, Säulengrafiken und Kuchendiagrammen. Der ausufernde Text ist angereichert mit Begriffen wie «variablen Anreizvergütungen», «sofortigen Barvergütungen», «sofortigen Barprämien», «aufgeschobenen Barprämien», auch in Form von «Upfront Geldprämien» oder «aufgeschobenen Aktienprämien». All diese Dinge, erfährt man, gibt es auch in ausgeklügelten Kombinationen.

Das Papier soll wohl den Eindruck eines durchdachten, wirtschaftlich verantwortungsvollen Lohnmodells vermitteln. Effektiv ist es eine Geldverteilungsmaschine für die Teppichetagen mit vergütungstechnischem Überbau und einer aufwendig gestalteten Theaterkulisse. Sie soll die hohe Saläre auch in Krisenzeiten kaschieren. Bankchefs starten wohl nicht mal einen Computer auf ohne pekuniäre Zusatzanreize, so macht es den Anschein,

Die bizarrste Erkenntnis aus dem Papier des hauseigenen Vergütungsausschusses: Die Chefs brauchen auch Boni für die Rettung der Bank, die sie zuvor an die Wand gefahren haben. So wurde extra für die mit der neuen Strategie eingeleitete Transformation ein sogenannter «Transformationsbonus» geschaffen.

Die Boni sind freilich auch geflossen in all den Jahren, in denen die Credit Suisse herabgewirtschaftet wurde. Es ist diese nicht nachvollziehbare Selbstbedienungsmentalität, die das ganze Land in regelmässigen Abständen in hochemotionale Debatten stürzt. Die Banker ziehen dann weiter. Die Malaise bleibt.