Kommentar Buhlen um Firmen: Nachbarkantone sollten ihre Kräfte bündeln, statt sich in Revierkämpfen zu verlieren Der interkantonale Standortwettbewerb ist einer der Gründe, wieso die Schweiz als Wirtschaftsplatz attraktiv bleibt. Problematisch wird es allerdings, wenn dieser Wettbewerb im Nachbarschaftsstreit endet. Gregory Remez 15.07.2021, 05.00 Uhr

Bodum will seinen Hauptsitz nach Baar statt Meggen verlegen – weil es «den Kanton Zug als unternehmerfreundlicher» wahrnehme, wie ein Bodum-Vertreter ausrichten liess. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2021)

Eine grosse Firma mit internationaler Strahlkraft zu sich holen? Welcher Kanton möchte das nicht. Schliesslich schaffen die Unternehmen an ihrem neuen Wirkungsort nicht nur neue Arbeitsplätze, sie forschen, exportieren, gründen Niederlassungen und zahlen nicht zuletzt auch Steuern. Kein Wunder, hat sich der Konkurrenzkampf zwischen den Kantonen um ansiedlungswillige Unternehmen in den letzten Jahren verschärft.

An einem derartigen interkantonalen Wettbewerb im Buhlen um die weltbesten Firmen ist im Prinzip nichts auszusetzen. Schliesslich sorgt er dafür, dass sich die Standortattraktivität hierzulande kontinuierlich erhöht. Die Schweiz ist letztlich die Summe der Kantone: Geht es diesen wirtschaftlich gut, prosperiert das gesamte Land.

Problematisch wird es allerdings, wenn der Standortwettbewerb in erbitterte interkantonale Kämpfe ausartet. Wenn also Nachbarkantone plötzlich beginnen, sich wegen einer Firma gegenseitig auszustechen. Denn, um auch international attraktiv zu bleiben, sollten gerade kleinere, benachbarte Kantone ihre Kräfte lieber bündeln, als sich in Revierkämpfen zu verlieren. Gewisse Regionen haben dies längst erkannt und sich in Organisationen wie Greater Zurich Area, Greater Geneva Berne Area oder Basel Area zusammengeschlossen. In der Zentralschweiz gibt es diesbezüglich noch Luft nach oben.