Kommentar Der Bund muss bei der Lohngleichheit nachbessern Die Lohngleichheitsanalyse des Bundes ist im Prinzip eine gute Sache. Im Detail zeigt sich aber, dass das System nicht ganz ausgereift ist. Maurizio Minetti 01.02.2022, 17.30 Uhr

Seit 1981 ist der Grundsatz der Lohngleichheit in der Bundesverfassung verankert, aber mit der Umsetzung haperte es bislang bekanntlich. Erst das per Juli 2020 revidierte Gleichstellungsgesetz sorgte für einen vermeintlichen Schub. Seitdem müssen Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden eine Lohngleichheitsanalyse vornehmen und diese von einer unabhängigen Stelle überprüfen lassen. In letzter Zeit veröffentlichen viele Firmen und Verwaltungen ihre Analysen und klopfen sich zum Teil selber auf die Schultern, weil die Lohngleichheit gemäss dem Tool des Bundes gegeben ist.