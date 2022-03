Kommentar Der neue Hochdorf-CEO sendet ein klares Signal an die Milchwirtschaft Die Hochdorf-Gruppe vollzieht einen radikalen Strategiewechsel. Angesichts der desolaten finanziellen Lage des Unternehmens ist das nachvollziehbar. Maurizio Minetti 14.03.2022, 15.20 Uhr

Der neue CEO der Hochdorf-Gruppe spricht Klartext. Gemäss Ralph Siegl will das börsenkotierte Unternehmen seine Abhängigkeit vom Rohstoff Milch reduzieren und stattdessen Innovationen wie vegane Ersatzprodukte vorantreiben. Hochdorf sieht sich nicht mehr als verlängerter Arm der Milchwirtschaft, sondern als eigenständiges Unternehmen, das in erster Linie Gewinne für die Aktionäre erwirtschaften will.