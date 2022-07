Fed, SNB, jetzt EZB: Zinserhöhungen kommen zu spät – Kommentar

Kommentar Der Zins-Hammer schlägt im dümmsten Moment zu: Was der EZB-Entscheid für den Euroraum und die Schweiz bedeutet Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen erhöht – nur wenige Stunden, nachdem Italiens Regierungschef seinen Rücktritt ankündigte. In der Euro-Zone macht sich Unsicherheit breit. Diese trifft auch die Schweiz. Patrik Müller Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, verkündete am 21. Juli den Zinsentscheid. Ronald Wittek / EPA

Die US-Notenbank Fed reagierte als erste, dann unternahm die Schweizer Nationalbank einen ersten Schritt – und nun erhöht auch die Europäische Zentralbank den Leitzins. Und zwar stärker als erwartet, sodass die achtjährige Phase der Negativzinsen in der Eurozone vorbei ist.

In der Schweiz ist der Leitzins immer noch unter Null (-0,25 Prozent), aber im September dürfte die Nationalbank mit einem zweiten Zinsschritt in den Positivbereich zurückkehren.

Die Notenbanken drehen die Zinsschraube dann nach oben, wenn die Inflation zu hoch ist. Vor allem die Europäische Zentralbank EZB hat damit viel zu lange gewartet. Schon letztes Jahr, lange vor dem Ukraine-Krieg, begann die Teuerung im Euroraum kräftig zu steigen, auf 5 Prozent. Aktuell liegt sie bei schwindelerregenden 8 Prozent.

Jetzt musste die EZB handeln. Im dümmsten Zeitpunkt: Wenige Stunden vor ihrem Entscheid gab Italiens Regierungschef Mario Draghi seinen Rücktritt bekannt. Instabilität droht – über Italien hinaus. Es ist die drittgrösste Volkswirtschaft der Eurozone. Denn die Schulden werden für den notorischen Defizitstaat nun teurer. Am Donnerstag belief sich der Zinsaufschlag auf italienischen Staatsschulden gegenüber deutschen auf hohe 2,3 Prozentpunkte.

Der Schweiz kann all das nicht egal sein. Sie wird die Unsicherheiten zu spüren bekommen: Der Franken gerät unter verstärkten Aufwertungsdruck. Erinnerungen an die Euro-Krise 2010 werden wach. Die war schon schwierig genug. Und damals hatten wir noch keinen Krieg in Europa.

