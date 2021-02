Kommentar Die Banken sind gesund in die Krise geraten Es ist kein Zufall, dass die Banken das Jahr 2020 gut abgeschlossen haben. Davon profitieren jetzt die Kantone. Maurizio Minetti 02.02.2021, 20.20 Uhr

Die meisten Banken haben das Coronajahr mit Bravour bestanden. Dieser Schluss lässt sich ziehen, nachdem einige Finanzinstitute wie kürzlich die UBS und am Dienstag die Luzerner Kantonalbank gute bis sehr gute Zahlen ausgewiesen haben. Die Geldhäuser profitierten vom hohen Handelsvolumen an den Börsen und konnten selbst im Krisenjahr viele Hypotheken abschliessen.

Das war im vergangenen Frühling nicht unbedingt so zu erwarten. Die Coronakrise hätte innert Monaten zahlreiche Kreditausfälle und Konkurse ausgelöst, hätte der Bund nicht praktisch über Nacht ein Bündel an Massnahmen geschnürt – mit entsprechenden Folgen für die Banken. Die unkomplizierten Covid-19-Kredite haben entscheidend dazu beigetragen, dass die Krise zumindest bisher so gut wie möglich finanziell abgefedert werden konnte. Die seit Monaten heraufbeschwörte Konkurswelle lässt zum Glück auf sich warten.

Zudem zeigt sich jetzt auch, wie wichtig es war, den Banken ein dickeres Eigenkapitalpolster zu verordnen. Die Schweizer Banken sind nämlich gesund in diese Krise geraten. Das Jammern über lästige Regulierungen, die hohe Kosten verursachen, ist in den letzten Monaten verstummt. Es mag kein Trost sein für Vertreter gebeutelter Unternehmen aus dem Tourismus oder der Gastronomie. Aber es profitieren alle, wenn es den Banken gut geht. Im Fall der Kantonalbanken in erster Linie die Kantone in Form von Dividenden und Steuern.