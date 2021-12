Kommentar Die Sawiris-Stabsübergabe sorgt für Kontinuität in Uri Naguib Sawiris wird künftig der starke Mann bei Orascom sein. Die Verdienste seines Vaters Samih für die touristische Entwicklung des Urserntals sind unbestritten. Maurizio Minetti 15.12.2021, 12.00 Uhr

Vor 15 Jahren klang die Idee noch wie ein Märchen aus «Tausendundeiner Nacht». Heute ist klar: Der ägyptische Investor Samih Sawiris hatte mit dem Tourismusprojekt in Andermatt nicht nur den richtigen Riecher, sondern auch den nötigen Schnauf, um etwas Grosses zu erschaffen. Jahrelang verlor er Geld und machte unbeirrt weiter. Heute ist Andermatt Swiss Alps trotz Pandemie auf Kurs. Jetzt gibt der 64-Jährige seine Firma Orascom seinem Sohn Naguib weiter. Der Tourismuskonzern soll weiterhin in Altdorf stationiert sein, das Resort Andermatt wird selbstverständlich weitergeführt.

Naguib Sawiris ist mit 30 Jahren zwar relativ jung, allerdings zählte auch sein Vater nicht viel mehr als 30 Lenze, als er von seinem Vater die Tourismussparte des damaligen Mischkonzerns Orascom erbte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Naguib Sawiris mit Unterstützung seiner Familie einiges richtig machen wird, ist hoch. Sein Vater wird beratend zur Seite stehen und in Andermatt bis auf weiteres das Sagen haben. Das sorgt für Kontinuität.

Samih Sawiris musste in den letzten Jahren auch Kritik einstecken, aber die Zahlen sprechen für sich. Hunderte geschaffene Arbeitsplätze in Uri, über eine Milliarde Investitionssumme und jährlich Millionen an Steuergeldern ist das, was der abtretende Orascom-Präsident hinterlässt. Dafür sollte ihm die Zentralschweiz dankbar sein.