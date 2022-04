Kommentar Erneuerbare: Die Schweiz muss dringend umdenken Die Politik ist gefordert, die richtigen Anreize für Investoren zu setzen und insbesondere die Bewilligungsverfahren zu kürzen. Es braucht aber auch mehr Kompromissbereitschaft. Gregory Remez 28.04.2022, 19.55 Uhr

Selbst konservative Prognosen zeigen deutlich: Wenn die Schweiz den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht massiv beschleunigt, drohen ihr Versorgungslücken – und somit eine noch grössere Abhängigkeit vom Ausland. Welch ungemütliche Folgen eine solche haben kann, sieht man aktuell am Beispiel vom russischen Gas. Um derartige Dependenzen künftig zu vermeiden, gibt es für die Schweiz nur einen Weg. Die Bremse beim Ausbau der Erneuerbaren endlich zu lösen.

Zurecht monieren Energieversorger wie CKW die teils unsäglich hohen bürokratischen Hürden, die ihnen bei Investitionen in den Weg gelegt werden. Was in den gegenwärtigen Diskussionen ebenfalls untergeht: Es nützt herzlich wenig, die Strommenge grundsätzlich zu erhöhen. Vielmehr braucht es eine Umlagerung von den Sommer- in die Wintermonate. Denn während wir im Sommer bereits heute zu viel Strom produzieren, wird die Versorgungslücke im Winter immer grösser.

Hier ist nicht nur die Politik gefordert, die richtigen Anreize für Investoren zu setzen und insbesondere die Bewilligungsverfahren zu kürzen. Es braucht von allen Seiten mehr Kompromissbereitschaft. In bestimmten Fällen mag es gute Gründe gegen ein Windrad oder Solardach geben. Die grassierende Fundamentalopposition gegen jedes Projekt, von dem man persönlich betroffen sein könnte, sollten die Schweizerinnen und Schweizer aber dringend ablegen. Ansonsten ist die Energiewende nicht zu schaffen. Den Fünfer und das Weggli gibt es nicht.