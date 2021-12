Kommentar: Dieser Makel bleibt an der UBS hängen

Kommentar Geschäfte mit Steuerhinterziehern: Dieser Makel bleibt an der UBS hängen – zu Recht Die UBS soll in Frankreich Geschäfte mit Steuerhinterziehern gemacht haben. Die Bank wurde deshalb zu einer Geldbusse verurteilt. Aber sie ist noch einmal glimpflich davongekommen. Daniel Zulauf 13.12.2021, 20.41 Uhr

Die UBS wird den Geldwäsche-Vorwurf nicht los. Sebastian Gollnow / dpa

Finanziell kommt die UBS im französischen Steuerstreit glimpflich weg. Zwar muss die Bank ihre 2014 auf Verlangen der Staatsanwaltschaft geleistete Kaution von rund 1 Milliarde Euro in Frankreich liegen lassen und zudem einen Schadenersatz in Höhe von 800 Millionen Euro berappen. Doch das Urteil des Pariser Cour d’appel fällt monetär milder aus als das Verdikt der ersten Instanz, das der Bank eine Gesamtrechnung von 4,5 Milliarden Euro präsentiert hatte.

Doch von einem Freispruch, wie ihn die UBS von Beginn weg angestrebt hatte, kann nicht die Rede sein. Den am schwersten wiegenden Anklagepunkt der Geldwäscherei bringt sie nicht vom Tisch. Noch liegt die Urteilsbegründung nicht vor. Aber es ist klar, dass diese für die UBS nicht schmeichelhaft aussehen wird. Nicht verfangen hat die Prozessstrategie, die EU-Länder mit in die Mitverantwortung zu ziehen, weil sie dem Steuerbetrug durch den Abschluss eines lückenhaften Zinsbesteuerungsabkommen mit der Schweiz quasi Vorschub geleistet hätten. Gut so.

Das Argument impliziert, dass man sich schlecht benehmen darf, solange keine sofortige Strafe droht. Solche Banken kann kein Rechtsstaat wollen. Für die UBS ist das Urteil unangenehmen, für die Schweiz sogar peinlich. Aber es ist richtig, wenn gravierendes Fehlverhalten auch Konsequenzen hat. Zu oft ist die UBS in den vergangenen Jahren durch Selbstanzeigen ungeschoren davongekommen. Dieser Makel könnte hängen bleiben.