Stellenabbau: Novartis hat ein Innovationsproblem

Kommentar Grossabbau: Novartis hat ein Innovationsproblem

Schlechte Nachrichten für Novartis-Angestellte: Der Konzern baut Stellen ab. Georgios Kefalas / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Novartis baut 8000 Stellen ab. In der Schweiz verlieren 1400 Angestellte ihren Job. Die Hiobsbotschaft kommt nicht überraschend. Im April hatte der Konzern die Schaffung eines neuen Organisationsmodells angekündigt, um sich «noch stärker auf die therapeutischen Kerngebiete auszurichten», wie Konzernchef Vasant Narasimhan sagte. Er beschönigte die Tatsache, dass es Novartis an der nötigen Innovationskraft fehlt, um die Erwartungen der Investoren zu erfüllen.

Konkret bedeutet das neue Organisationsmodell, dass die 2016 geschaffene Onkologie-Sparte in die Pharmadivision zurück integriert wird. Der Hauptgrund dafür ist in der enttäuschenden Entwicklung zu suchen. Das Geschäft mit Krebstherapien ist seit 2016 nur gut halb so stark gewachsen wie das restliche Pharma-Geschäft von Novartis. Hoffnungsträger wie die neuartige T-Zellen-Therapie «Kymriah» zur Behandlung von Leukämie blieben weit unter den Erwartungen. Das hat bei Novartis leider System. In den vergangenen knapp vier Jahren hat der Konzern unter Narasimhan 25 Milliarden Dollar für den Zukauf innovativer Medikamente beziehungsweise die Übernahme von Forschungsfirmen ausgegeben. Die erhofften Erfolge blieben mehrheitlich aus.

Roche hat in den vergangen 30 Jahren am Beispiel der kalifornischen Biotech-Firma Genentech vorgemacht, wie sich innovative Firmen integrieren lassen, ohne die erfinderischen Forscher mürbe zu machen. Nun muss Novartis eingestehen, dass sich diese Lektion nicht im Schnellkurs lernen lässt.

