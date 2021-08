Hochdorf-Jobabbau: Schuldige gibt es nicht

Kommentar Hochdorf-Jobabbau: Die Fehler passierten schon vor Jahren Das Ende der Produktion des Milchverarbeiters Hochdorf im Kanton Luzern ist besiegelt. Für die Mitarbeitenden ist dies umso bitterer, als dafür niemand mehr zur Verantwortung gezogen werden kann. Maurizio Minetti 31.08.2021, 16.00 Uhr

Der taumelnde Milchverarbeiter Hochdorf ergreift drastische Schritte, um den Schuldenberg abzubauen. Die Fabrik in Hochdorf wird geschlossen und in den Thurgau verlagert; im Seetal verschwinden 120 Jobs. Das Areal beim Bahnhof muss im Hauruckverfahren verkauft werden. Zwar kriselte es bei Hochdorf schon seit Jahren, doch kaum jemand hatte mit einem Ende der Produktion in Hochdorf gerechnet. Sogar bedeutende Aktionäre zeigten sich am Dienstag überrascht.