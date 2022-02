Kommentar zur Ukraine-Krise: Macron wie Merkel?

Kommentar Macron versucht in der Ukraine-Krise in die Fussstapfen von Merkel zu treten - doch sind Sie zu gross für ihn? Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gelingt es zwar, seinen Duzfreund Wladimir Putin an den Tisch zu kriegen. Doch ob seine Gesprächsoffensive wirklich Früchte trägt, ist fraglich. Stefan Brändle, Paris 08.02.2022, 19.00 Uhr

Ein Bild spricht Bände: Die Positionen von Emmanuel Macron (l.) und Wladimir Putin Thibault Camus / Pool / EPA

Als Angela Merkel im Dezember abtrat, hiess es vielenorts, Europas Kanzlerin hinterlasse in Europa ein Vakuum. Emmanuel Macron will es nun ausfüllen. Unter dem Vorwand seines EU-Ratsvorsitzes vermittelt er gekonnt zwischen den Parteien und allen Beteiligten – von Russland und der Ukraine über die Balten und Polen bis in die USA.