Lohnherbst: Schlechte Löhne sind Selbstbetrug

Kommentar Schlechte Löhne sind Selbstbetrug Der Markt muss auch spielen, wenn es darum geht, den richtigen Preis für den Faktor Arbeit zu finden. Tieflohnarbeit ist leider ein verbreitetes aber kein nachhaltiges Geschäftsmodell.

In manchen Branchen gab es seit Jahrzehnten keine Reallohnerhöhungen. Keystone

Dieser Lohnherbst bringt mit aller Wucht ein seit langer Zeit schwelendes Problem zum Vorschein: Viele Menschen verdienen auch in unserem Land zu wenig Geld, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Zum Glück ist der schleichende Wohlstandsverlust für die meisten Betroffenen nicht existenzbedrohend, mag man denken.

Doch wer sich einer allzu grossen Bescheidenheit oder auch Bequemlichkeit hingibt und einfach seine Reserven aus den guten Jahren konsumiert, könnte einem gefährlichen Selbstbetrug erliegen. Eine gute Haushaltsführung bedeutet, dass Einnahmen und Ausgaben langfristig im Lot sein müssen. Kommt die Einnahmenseite notorisch zu kurz, zeigt sich das früher oder später in der Vermögensbilanz – spätestens, wenn es in die Pension geht.

Auch Arbeitgeber betrügen sich selbst, wenn sie ihren Angestellten schlechte Löhne zahlen. Billige Arbeitskräfte sind nämlich ein starker Anreiz, Investitionen in Maschinen und in die Automatisierung hinauszuschieben, die früher oder später für die langfristige Existenzsicherung der Firma ohnehin getätigt werden müssen.

Nun kommen mit der hohen Teuerung plötzlich alte, unbezahlte Rechnungen auf den Tisch. Im Kanton Baselland zum Beispiel verlangen Lehrerinnen und Lehrer nebst dem vollen Teuerungsausgleich auch eine Reallohnerhöhung um zwei Prozent, nachdem sie seit 20 Jahren keine Reallohnerhöhungen und nur sporadische Teuerungsanpassungen erhalten haben.

Das Tieflohnproblem in unseren Nachbarländern ist noch weit gravierender als in der Schweiz. Dass diese trotzdem alles daransetzen, via EU-Rahmenabkommen die Lohninsel Schweiz zu fluten, ist politischer Selbstbetrug.

