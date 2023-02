Kommentar: Riesengewinne von Glencore und Politiker

Kommentar Warum sich Politiker den Zugriff auf den Riesengewinn von Glencore verkneifen sollen Die Übergewinnsteuer ist eine neue Erfindung, mit der manche Politiker Gerechtigkeit zu schaffen glauben. Ihre Anwendung wäre auch im Fall des ungeliebten Rohstoffmultis eine schlechte Idee. Daniel Zulauf 1 Kommentar 15.02.2023, 17.59 Uhr

Kohle bringt Gewinn – etwa aus der Mine im australischen Newcastle. Brendon Thorne / Bloomberg

Ein Jahresgewinn von 17,3 Milliarden Dollar ist eine verrückte Zahl. Mit dem vielen Geld könnte Glencore zum Beispiel jedem der 135’000 Mitarbeitenden einen Bonus von fast 130’000 Dollar überweisen. Auf solche Ideen kommen private Unternehmen aber eigentlich nie. Die Manager wissen, dass das Geld ihren Aktionären gehört.

Umso lieber verteilen Politiker das Geld anderer Leute. En vogue ist derzeit die Idee einer Übergewinnsteuer. Der Staat subventioniert die Haushalte und hält sich bei jenen Firmen schadlos, die vom heftigen Anstieg der Energiepreise profitieren. Glencore ist eine solche Firma. Sie hat einen Grossteil ihres Riesengewinns den rekordhohen Kohlepreisen zu verdanken. Zum Glück hat die Übergewinnsteuer in der Schweiz politisch keine Chance.

Denn woher nehmen Politiker die Gewissheit, dass diese staatliche Umverteilung mehr Gerechtigkeit schafft? Wer bitte soll entscheiden, bis zu welcher Höhe ein Gewinn gerechtfertigt ist und wo er beschnitten werden muss? Und bedeutet eine Übergewinnsteuer, dass wir Steuerzahler die Unternehmen auch subventionieren müssen, wenn sie einmal sehr hohe Verluste schreiben?

Auf einem anderen Blatt steht, dass die Glencore-Aktionäre für die Schäden besteuert werden sollten, die das Unternehmen mit der Kohleproduktion am Weltklima anrichtet. Es gibt dafür sogar ein marktwirtschaftlich gerechtes Prinzip: Der CO 2 -Ausstoss wird dort reduziert, wo das am billigsten ist. Aber dafür braucht es ein international funktionierendes Emissionshandelssystem. Einen solchen, an sich einfachen Markt zu schaffen, versucht die Politik leider seit Jahrzehnten vergeblich.