Kommunikation Daniel Piazza und Raymond Studer übernehmen Akomag und «ROI»-Publikationen Barbara und Ronald Joho-Schumacher verkaufen ihre Akomag Corporate Communications AG mit Sitz in Stans und Luzern. Die neuen Eigner wollen die «ROI»-Publikationen weiterentwickeln. 06.05.2022, 05.00 Uhr

Daniel Piazza und Raymond Studer übernehmen von Barbara und Ronald Joho-Schumacher (von links). Bild: Emmanuel Ammon/Aura

Die Zentralschweizer Kommunikationsagentur Akomag Corporate Communications AG hat neue Besitzer. Die Gründer Ronald und Barbara Joho-Schumacher haben das Unternehmen mit Sitz in Stans und Luzern an Daniel Piazza, Luzerner Kantonsrat und Partner der Kommunikationsberatung Dynamics Group, sowie Raymond Studer, in Vertretung des Unternehmens Die Projektfabrik AG, verkauft. Wie es in einer Mitteilung heisst, wechseln damit auch die Akomag-Publikationen «ROI Magazin» und «ROI Online» die Besitzer.

Ronald und Barbara Joho-Schumacher haben das Unternehmen 1988 gegründet. Akomag ist auf die Beratung von Firmen und Institutionen in den Bereichen Public Relations, Public Affairs, Medienarbeit sowie generell auf die strategische Kommunikationsberatung spezialisiert. In Partnerschaft mit der «Luzerner Zeitung» produziert Akomag das Zentralschweizer Wirtschaftsmagazin «ROI». Das Magazin und seine Spezialausgaben erscheinen seit 2004 als Beilage der LZ und ihrer Regionalausgaben in Zug, Ob- und Nidwalden, Uri und Schwyz («Bote der Urschweiz»). Seit 2009 gibt es zudem das Zentralschweizer Wirtschaftsportal «ROI Online» mit seinem wöchentlichen Newsletter.

Drei «ROI»-Ausgaben für 2022 geplant

«Wir durften in den vergangenen 34 Jahren interessante regionale und nationale Mandate betreuen. Mit dem grössten Zentralschweizer Wirtschaftsanlass, den ‹Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Zentralschweiz›, hat Akomag im Eventbereich Akzente gesetzt. Die ‹ROI›-Publikationen wiederum sind ein starker Pfeiler im Diversifikationskonzept der Agentur», zieht Ronald Joho-Schumacher Bilanz. Er wird den neuen Eignern beratend zur Seite stehen.

Die «ROI»-Publikationen werden weiterhin erscheinen: Am 24. Juni erscheint das «ROI-Spezial» zum Thema «Fachkräftemangel und seine Herausforderungen», am 16. September widmet sich eine weitere Spezialausgabe dem Thema «Umwelt, Energie und Mobilität». Die «ROI»-Hauptausgabe folgt am 16. November. «Die hohe Akzeptanz der ‹ROI›-Publikationen in der Zentralschweizer Wirtschaft überzeugt uns. Hier lässt sich vieles weiterentwickeln», freuen sich Raymond Studer und Daniel Piazza, die dabei auch die wertvolle Partnerschaft mit der «Luzerner Zeitung» betonen. Für Stefan Bai, Leiter Werbemarkt und Mitglied der Geschäftsleitung Publishing der CH Regionalmedien AG, sind die «ROI»-Magazine ein attraktiver Bestandteil des LZ-Beilagenprogramms: «Die Marke ROI, seit bald 20 Jahren mit uns unterwegs, ist ein sicherer Wert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Akomag-Team.» (mim)