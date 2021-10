Chinas Wirtschaftsmotor stottert

Konjunktur Chinas Wachstumsmotor kommt arg ins Stottern Im dritten Quartal hat sich die ökonomische Erholung der Volksrepublik stark verlangsamt. Nebst gestiegenen Rohstoffpreisen sind die meisten Ursachen jedoch hausgemacht. Fabian Kretschmer, Peking 19.10.2021, 05.00 Uhr

Das Pekinger Statistikamt hatte am Montagmorgen zwar keine Hiobsbotschaft zu verkünden, aber durchaus ernüchternde Nachrichten: Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt ist im dritten Quartal im Vorjahresvergleich nur um 4,9 Prozent gewachsen. Das ist der bisher schwächste Wert in diesem Jahr. Er liegt deutlich hinter den Prognosen der meisten Ökonomen zurück.

Deutlicher wird der Status quo der chinesischen Wirtschaft, wenn man statt dem Vorjahreszeitraum ein anderes Messdatum zum Vergleich heranzieht. Vom ersten zum zweiten Quartal stieg das chinesische Bruttoinlandprodukt um 1,3 Prozent, vom zweiten zum dritten Quartal nur mehr um 0,2 Prozent. Das Wachstum ist also praktisch zum Stillstand gekommen. Überraschen sollte der stotternde Wirtschaftsmotor der Chinesen nicht: Das Land befindet sich inmitten der schwerwiegendsten Energiekrise seit über einem Jahrzehnt, die Rohstoffpreise befinden sich auf Rekordniveau, und zudem schlittert mit Evergrande der zweitgrösste Immobilienkonzern Chinas haarscharf an einer Pleite vorbei.

Die Kosten für die strikte Covid-Strategie steigen

Dabei sahen die Prognosen von Pekings Staatsökonomen vor einem Jahr noch sehr rosig aus. Ein Rückblick: Chinas Staatsführung hat mit einer strikten Zero-Covid-Strategie die Volkswirtschaft bereits im letzten Spätsommer wieder auf Vorkrisenniveau gehievt. Über Monate hinweg meldeten die Behörden keine lokalen Infektionen, was die ökonomische Erholung positiv beeinflusste. Mehr noch: Chinas Fabriken produzierten auf Rekordniveau, was die restliche Welt im Lockdown benötigte – von Laptops über Schutzmasken bis hin zu Beatmungsgeräten. Dem Reich der Mitte bescherte dies als einem der wenigen Länder ein Wachstum von über zwei Prozent im 2020.

Doch allmählich wendet sich die Zero-Covid-Strategie vom einstigen Joker zur wirtschaftlichen Last. Denn sie hält den internationalen Austausch nicht nur auf einem Minimum, sondern muss aufgrund der zunehmend ansteckenderen Varianten immer radikaler – sprich: kostspieliger – umgesetzt werden.

Vor allem aber macht der chinesischen Wirtschaft eine Energiekrise zu schaffen, die bereits im September zu flächendeckenden Stromausfällen im Nordosten des Landes geführt hat. Expats berichten, dass die örtlichen Behörden mehrmals pro Woche Fabriken schliessen lassen, um Strom zu sparen. Bis zum Frühjahr soll die Knappheit mindestens noch andauern, schätzen Beobachter.

Xi Jinpings hartes Eingreifen hat Folgen

Andere Herausforderungen werden da erst richtig zu spüren sein: Staatschef Xi Jinping hat in den letzten Monaten mit systematischen Regulierungen gegen die Privatwirtschaft – von Fintech über Bildung bis hin zur Unterhaltungsbranche – regelrechte Schockwellen ausgelöst. Die Regierung will so die Ungleichheit bekämpfen, die Macht monopolistischer Tech-Unternehmen beschneiden und auch den Wohnraum erschwinglicher machen. Doch viele Experten befürchten, dass der Staat mit seinen abrupten wie teilweise übers Ziel hinausschiessenden Massnahmen jene kreativen Kräfte des Markts lähmt, die überhaupt erst zum wirtschaftlichen Aufstieg des Landes geführt haben.

Natürlich: 4,9 Prozent Wachstum sieht auf den ersten Blick nach einem soliden Wachstum aus, und China wird wohl bis Jahresende das ausgegebene 6-Prozent-Ziel erreichen. Doch man darf dabei nicht vergessen, dass die allmählich alternde 1,4 Milliarden Bevölkerung vom Wohlstandsniveau pro Kopf bislang nur ein Drittel im Vergleich mit der EU erreicht hat. Das Reich der Mitte steht also durchaus unter zeitlichem Druck, sein Wachstum nicht zu sehr zu drosseln, ehe sich die demografischen Herausforderungen bemerkbar machen.