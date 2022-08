China senkt Zinsen, um die Wirtschaft anzkurbeln

Konjunktur Die Null-Covid-Politik hat Chinas Wirtschaft das Vertrauen entzogen Nach einem unerwartet schwachen Juli hat die chinesische Zentralbank überraschend ihren Leitzins gesenkt. Diese Verzweiflungstat wird die Konjunktur jedoch kaum nachhaltig ankurbeln. Fabian Kretschmer, Xiamen Jetzt kommentieren 15.08.2022, 16.34 Uhr

China steht wegen Corona still: Noch immer werden ganze Quartiere abgesperrt, wie etwa hier in Schanghai. Bild: Future Publishing

Die jüngsten Wirtschaftsdaten, die das Pekinger Statistikamt am Montag vorstellte, enttäuschten auf ganzer Linie: Im Juli verlangsamte sich das Wachstum im Einzelhandel auf 2,7 Prozent, auch die Industrieproduktion lag mit 3,8 Prozent deutlich hinter den Prognosen zurück. Die Zahlen sind vor allem deshalb so ernüchternd, weil sie deutlich machen, dass die ökonomische Erholung nach den massiven Corona-Lockdowns vom Frühjahr keineswegs wie eine V-förmige Kurve verläuft. Auf den schnellen Einbruch folgt keine schnelle Erholung, sondern vielmehr ein mühsamer Bergaufstieg im Schneckentempo.

Die chinesische Zentralbank reagierte – zur Überraschung vieler Ökonomen – prompt mit der ersten Zinssenkung seit Januar. Der Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken fiel demnach um 10 Basispunkte auf 2,75 Prozent. Doch dass dies die Konjunktur tatsächlich ankurbeln wird, halten die meisten Experten für unwahrscheinlich.

Die Kapitalkosten sind nicht das Problem

Laut Michael Pettis, Professor für Finanzen an der Peking Universität, spiegelt die Massnahme vor allem wider, wie besorgt die Zentralbank die jüngsten Wirtschaftsdaten sieht. Doch die Zinssenkung würde nicht die erwünschte Wirkung erzielen, schreibt der Ökonom auf Twitter: «Wenn Unternehmen die Produktion ausweiten wollten, dies aber wegen zu hoher Kapitalkosten nicht konnten, würde eine Senkung der Zinssätze tatsächlich zu einer Ausweitung der Investitionen führen. Das Problem ist allerdings die fehlende Inlandsnachfrage – und nicht zu teures Kapital.»

Auch Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in Peking, meint: «Mit Geld herumzuwerfen hat 2020 gut funktioniert. Aber jetzt geht es um eine Vertrauensfrage.» Woran es wirklich mangeln würde, verrät der Wirtschaftsvertreter in einem Interview mit dem Fachmagazin «The Wire»: an Stabilität und Vorhersagbarkeit.

Und das hat nach wie vor mit dem radikalen «Null Covid»-Diktat zu tun, welches immer absurdere Züge annimmt. Auf der südchinesischen Ferieninsel Hainan sitzen nach einem Coronaausbruch nach wie vor Zehntausende von Touristinnen und Touristen fest. Viele von ihnen absolvieren seit zwei Wochen tägliche PCR-Tests, doch sie wissen immer noch nicht, wann die Behörden sie zum Flughafen lassen.

Wegen 1 Coronafalls müssen 83’497 Personen zum Test antraben

Und genau wie das drohende Damokles-Schwert der Lockdowns den Alltag der Leute unvorhersehbar macht, fehlt auch den Unternehmen jegliche Planbarkeit. Kurzfristig mag man sich mit Kontingentsplänen und Anpassungsmassnahmen aushelfen, doch langfristige Investitionen werden in einem solchen Klima wohl kaum getätigt.

Zudem frisst der Kampf gegen das Virus massive Ressourcen, die anderweitig effizienter eingesetzt werden könnten – etwa für die nach wie vor schleppende Impfkampagne. Wie kostenintensiv die Coronamassnahmen sind, zeigte sich etwa bei Schanghais jüngstem Coronafall. Es handelte sich um ein sechsjähriges Kind, das von Tibet in die Ostküstenmetropole reiste. Als seine Infektion festgestellt wurde, löste dies eine Massenreaktion aus, bei der umgehend 83'497 Personen zum PCR-Test geschleppt wurden – allesamt Kontaktpersonen ersten und zweiten Grades.

Nur noch 2 Prozent Wachstum

Ob Chinas Volkswirtschaft langfristig stottert, steht bislang in den Sternen. Doch laut Hao Hong, der als einer der führenden Banker des Landes gilt, schaut es alles andere als gut aus. Gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte er, dass er fürs kommende Jahrzehnt eine jährliche Wachstumsrate von nicht mehr als zwei Prozent für realistisch hält. Als Hauptgrund nennt Hao Hong den abkühlenden Immobiliensektor sowie die geopolitischen Spannungen mit den USA, die bereits jetzt zu einem allmählichen Exodus chinesischer Firmen von der Wall Street führen: «Niemand kann vorhersehen, was der neue Wachstumsmotor ist oder wo investiert werden soll. Branchen wie erneuerbare Energien oder Halbleiter könnten das Wachstum ankurbeln, aber reichen einfach nicht aus, um die Verluste aus dem einbrechenden Immobiliensektor auszugleichen.»

Seine Vorhersage mag etwas arg pessimistisch sein. Viele Ökonomen glauben durchaus an ein «Comeback» Chinas und prognostizieren für das kommende Jahr ein Wachstum von bis zu fünf Prozent. Dies wäre ein Wert, der angesichts des derzeitigen Entwicklungsstadiums der Volksrepublik passabel wäre, jedoch längst nicht ausreicht, um genügend Arbeitsplätze für die jährlich 10 Millionen Universitätsabgänger bereitzustellen.

