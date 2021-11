Das sind die Wirtschaftsprognosen für die Zentralschweiz

Konjunktur Wie wird der Neuanfang? Das sind die Prognosen für die Zentralschweiz Rund 700 Personen fanden sich am Donnerstagabend zur Wirtschaftsarena Zentralschweiz im KKL ein. Thema war der Restart nach Corona. Christopher Gilb 04.11.2021, 22.56 Uhr

Diskussionsrunde der Wirtschaftsarena Zentralschweiz im KKL Luzern mit Moderator Damian Betschart, Sonja A. Buholzer, Marcel Dobler, Nicolo Paganini und Martin Eichler (v.l.n.r.). Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 4. November 2021)

Am Donnerstagabend fand im KKL erstmals die Wirtschaftsarena Zentralschweiz statt. Als der Vorgängeranlass Perspektiven 2019 letztmals stattfand, hiessen die ­Unsicherheitsfaktoren in der Weltwirtschaft noch Brexit, Handelskrieg oder Negativzinsen. Doch dann kam die Pandemie. «Die Zentralschweizer Wirtschaft und Corona: Folgt nach der Depression der Restart?», lautete denn auch das Thema des Anlasses, an dem rund 700 Personen teilnahmen. Den Start machte Martin Eichler, Chefökonom der BAK Economics AG, mit seiner traditionellen Konjunkturprognose.

Diese fiel grundsätzlich positiv aus: Denn die Schweiz hat sich in der Krise gut geschlagen und sie wächst im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern bereits mit rund 3,3 Prozent, was er auch für 2022 ­erwartet, wieder über Vorkrisenniveau. Und auch die Zentralschweiz hält da mit. Einzig der Kanton Zug fällt mit einem Wachstum von nur 0,3 Prozent 2021 aus der Reihe. Was rein auf Einflüsse aus dem Rohstoffhandel zurückzuführen sei, für 2022 erwartet Eichler aber auch hier ein Wachstum von 3,1 Prozent. Ähnlich sieht es in den anderen Zentralschweizer Kantonen aus, in Obwalden gar von 3,8. Obwalden wuchs mit 5,1 Prozent 2021 auffällig stark. Hier würden sich die gefragte Bauwirtschaft sowie das starke Wachstum der Investitionsgüterbranche, in Obwalden dominant durch Maxon vertreten, markant auswirken.

BAK-Chefökonom Martin Eichler. Bild: Manuela Jans-Koch

Tourismus bleibt das Sorgenkind

Und auch die Weltwirtschaft erholt sich gut von der Pandemie. Während die Güternachfrage 2021 bekanntlich stark stieg, rechnet der Experte im Dienstleistungssektor aber erst für 2022 mit einer Erholung. Eben trotzdem ein Zeichen, dass die Coronapandemie noch nicht ganz überstanden sei. Zum Dienstleistungssektor gehört der Tourismus. Und der befindet sich trotz einer langsamen Normalisierung der Logiernächte noch längst nicht auf Vorkrisenniveau. Besonders betroffen: Stadtdestinationen mit traditionell vielen ausländischen Gästen wie die Stadt Luzern.

Newsletter «Wirtschaft am Freitag» kostenlos abonnieren Was hat diese Woche die Zentralschweizer Wirtschaftswelt bewegt? News, Personalwechsel, Hintergründe und Analysen einmal in der Woche kompakt im Wirtschafts-Newsletter der Luzerner Zeitung. Melden Sie sich hier an.

Für den Luzerner Tourismus prognostiziert Eichler für 2022 eine Wertschöpfung, die immer noch 17 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegt. «Wenn die Fernmärkte schneller öffnen, könnte diese auf 7 Prozent fallen.» Genauso könne sie bei einer vierten Welle aber auch ein Drittel unter dem Niveau von 2019 liegen. Die Unkalkulierbarkeit der Pandemie zog sich wie ein roter Faden durch den ganzen Abend. In vielerlei Hinsicht scheint der Restart geglückt, doch was, wenn die Pandemie wieder für eine böse Überraschung sorgt? Und die gute Skisaison, die sich der Präsident des Schweizer Tourismus-Verbands und Nationalrat Nicolo Paganini wünscht, ausgebremst wird wie im Vorjahr?

Nicolo Paganini, Präsident Schweiz-Tourismus-Verband

Bild: Manuela Jans-Koch

Paganini brachte in seinem Referat unter anderem die Sorge zum Ausdruck, dass wegen der finanziell kritischen Situation von Betrieben die touristische Infrastruktur in der Schweiz ins Hintertreffen geraten könne, weil private Investitionen vorerst zurückgestellt würden. Eine ähnliche Sorge äusserte Digitec-Mitgründer und Nationalrat Marcel Dobler. Dem es zukam, über die positive Seite der Krise, nämlich den Boom beim Onlinehandel, zu berichten. Der stationäre Handel müsse nun, statt Investitionen tätigen zu können, um sich den neuen Herausforderungen zu stellen, erstmals innert Frist seine Coronakredite zurückbezahlen.

Digitec-Gründer Marcel Dobler

Bild: Manuela Jans-Koch

Aber ist Restart vielleicht sowieso gar nicht der richtige Ausdruck? Sondern «neuer Start»? Wie Eichler in der anschliessenden Gesprächsrunde sagte: «Ich wünsche mir für 2022, dass sich das Leben normalisiert, ohne normalisiert zu werden.» Man also nicht in alte Muster zurückfalle, sondern die neue Welt bewusster wahrnehme und bewusster geniesse.

Managementberaterin Sonja A. Buholzer Bild: Manuela Jans-Koch

Denn die Pandemieerfahrung habe auch Positives gebracht, wie Managementberaterin Sonja A. Buholzer ausführte. «Wir haben wieder gelernt, kleines zu schätzen, das wir zuvor oft übersehen haben.» Sie warnte deshalb davor, das Rad zurückzudrehen zu wollen.