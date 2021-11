Neue Umfrage sagt zahlreiche KMU-Konkurse 2022 voraus

Konjunktur Wird 2022 das Jahr der Konkurse? Eine neue Umfrage meint ja - doch nicht alles spricht dafür Weniger Ertrag und mehr Schulden: Die Welt vieler Schweizer KMU sieht eher düster aus. Doch an den Horrorszenarien gibt es auch Zweifel. Daniel Zulauf 24.11.2021, 18.41 Uhr

Nächstes Jahr könnte bis zu 11000 KMU das Aus drohen. Machdas / iStockphoto

Die grosse Konkurswelle in der Schweizer Unternehmenslandschaft lässt weiter auf sich warten. Zwar werde die Zahl der Firmenpleiten im laufenden Jahr um 2,1 Prozent zunehmen, wie der Schweizerische Gläubigerverband Creditreform diese Woche vorausgesagt hat. Doch Veränderungsraten in dieser Grössenordnung sind in der langjährigen Konkursstatistik keine auffallende Erscheinung.