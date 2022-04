Konjunkturbericht Textilbranche spürt den Frühling: «Es gibt erhöhten Nachholbedarf» Der Schweizer Textilindustrie machen teurere Energie, Rohstoffe und Transporte zu schaffen. Doch der Frühling sorgt für Aufbruchstimmung, wie das Beispiel der Corsa Nova AG in Sursee zeigt. Thomas Griesser Kym und Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Clemens Fischer, Geschäftsführer des Importeurs Corsa Nova AG in Sursee. Bild: Alessandra Brunner

Nach den beiden Coronajahren 2020 und 2021 sollte es für die Schweizer Textilindustrie wieder aufwärts gehen. So jedenfalls die Erwartung der Branche zu Beginn des neuen Jahres. Zwar lagen die Textilexporte 2021 mit 1,16 Milliarden Franken um 7 Prozent unter jenen des Jahres 2019, aber lediglich 0,2 Prozent tiefer als 2020. Zum Ende des vergangenen Jahres beurteilten die Textil­firmen in der Summe die Geschäftslage als «sehr erfreulich», doch drehte zum Start ins neue Jahr die Stimmung wieder leicht ins Negative.

Erholung «noch nicht ganz abgeschlossen»

Im jüngsten Konjunkturbericht des Verbands Swiss Textiles kommt Clemens Fischer zu Wort, Geschäftsführer und Teilhaber der Corsa Nova AG in Sursee. Dabei handelt es sich um einen Importeur im Bereich Dessous-, Sport- und Medizinfachhandel mit 15 Mitarbeitenden. Die nachlassende Nachfrage zum Jahreswechsel habe auch er festgestellt. «Die Frequenzen im Fachhandel lagen in den Monaten November und Dezember im Minus und auch im neuen Jahr ist der Fachhandel eher verhalten gestartet», so Fischer.

Der Hauptgrund sei klar in den pandemiebedingten Massnahmen im Handel und in den «Verunsicherungen der Kundschaft» verankert.

«Wie bereits im Jahr 2020 beobachteten wir, dass mittelgrosse Städte und Ortschaften weniger gelitten haben als die grossen Städte und die Einkaufscenter.»

Für das Unternehmen aus Sursee ist vor allem die kürzlich erfolgte Wiedereröffnung der Fitnesscenter von grosser Wichtigkeit. «Auch bei den Sportklubs und den individuellen Sportarten gibt es einen erhöhten Nachholbedarf. Wir verzeichnen seit der Öffnung wieder ein grösseres Wachstum im Bereich Sportsunderwear», sagt Fischer auf Anfrage.

Insgesamt fasst der Verband in seinem Bericht die Lage so zusammen: Die Erholung der Branche sei «noch nicht ganz abgeschlossen». Trotz Wachstumshemmern wie Lieferengpässen und -verzögerungen sowie hoher Transport- und Rohstoffpreise seien die Signale der Unternehmen «positiv zu bewerten». Und: «Die Ausgangslage für den Frühling präsentiert sich insgesamt als solid.» Die Aussagen und Einschätzungen im Bericht von Swiss Textiles stammen von Anfang März, basierend auf einer Umfrage bei den Betrieben. Diese wurde im Januar durchgeführt, also vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und jetzt?

Russland und Ukraine sind von geringer Bedeutung

Nachfrage bei Peter Flückiger. Der Geschäftsleiter von Swiss Textiles sagt zunächst, Russland und die Ukraine seien für die Schweizer Textilindustrie insgesamt von geringer wirtschaft­licher Bedeutung. Vom ganzen Textilhandel der Schweiz entfallen bloss 0,6 Prozent auf die Ukraine und 0,15 Prozent auf Russland. 2021 hat die Schweiz Textilien für 12 Millionen Franken in die Ukraine exportiert und für 4 Millionen nach Russland. Damit liegen diese beiden Länder auf den Rängen 27 und 51 der Schweizer Textilexportmärkte.

Ohnehin dürfen wegen der Sanktionen «keinerlei Geschäfte mehr mit Russland unter anderem für Teppiche und Bekleidung zum Preis von über 300 Franken abgewickelt werden». Über die Geschäftslage der Schweizer Textilindustrie sagt Flückiger, diese habe sich gemäss einer März-Umfrage ge­genüber Januar «deutlich verbessert». Und die kumulierten Textilexporte für Januar und Februar lägen um 8,4 Prozent über den beiden Vorjahresmonaten.

Ein ganzer Strauss an negativen Einflüssen

Sorgen bereiten der Branche aber weiterhin die Versorgungs­sicherheit und die Preissteigerung bei Energie, Rohstoffen, Chemikalien und Transport. In der Summe führten diese Faktoren dazu, «dass die Margen aufgefressen werden», sagt Flückiger: «Die Probleme bestehen weiterhin und haben sich vor allem im Energiesektor weiter akzentuiert.» Die Preise von Baumwoll- oder Polyestergarn sind seit Anfang Jahr nochmals um rund 10 Prozent gestiegen. Ei­nen Container von China nach Europa zu verschiffen, ist heute zehnmal teurer als vor Corona, und wegen des aktuellen Lockdowns in Schanghai sind Lieferverzögerungen zu erwarten. Die Invasion Russlands in die Ukraine hat dazu geführt, dass sich der Anstieg der Energiekosten noch verschärft hat. Für KMU können die Mehrkosten mehrere zehntausend Franken pro Monat betragen.

Vor einer Einschätzung der Aussichten will Flückiger erst die Erwartungen der Unternehmen in der April-Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) abwarten. Die Rohdaten der KOF werden Anfang Mai publiziert, die Analyse der textilspezifischen Daten des Verbands folgt am 25. Mai. Klar ist, dass viel davon abhängt, wie die Handelspartner in der EU, in die gut zwei Drittel der Schweizer Textilexporte gehen, mit den Verwerfungen zurechtkommen. Und wie sich der Krieg entwickelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen