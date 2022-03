Lugano will zum Krypto-Hub werden

Konkurrenz für Zug Luganos Traum von der Kryptometropole: In Zukunft sollen Steuern, Waren und Dienstleistungen mit Kryptowährungen bezahlt werden können Die Tessiner Finanzmetropole hat eine Partnerschaft mit Tether Operations Limited abgeschlossen. Doch kritische Stimmen mahnen zu Vorsicht. Gerhard Lob, Lugano Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Tether ist ein Stablecoin, der 1:1 zum Dollar gehandelt wird, was ihn stabiler macht als andere Bitcoins. Getty

Das Interesse war gross. Anfang Monat stellte die Stadt Lugano ihre neue Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen Tether Operations Limited vor. 1100 Besucherinnen und Besucher strömten ins Kongresszentrum, um aus erster Hand über den «Plan B» informiert zu werden, den Plan Bitcoin. Im Streaming verfolgten mehrere Tausend weitere Personen den Event. «Das Echo war gewaltig, auch in internationalen Medien», bilanziert Stadtpräsident Michele Foletti sichtlich zufrieden.

Ziel der Operation und der Partnerschaft ist es, am Beispiel Lugano die praktische Anwendung von Blockchain-Technologien im Gemeinwesen aufzuzeigen. Bitcoins, Tether und ausgewählte Stablecoins sollen ein offizielles Zahlungsmittel werden. Das gemeinsame Ziel von Lugano und Tether: «In naher Zukunft will die Stadt ihre Bemühungen ausweiten, um Bürgern und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre jährlichen Steuern und alle Waren und Dienstleistungen vollständig in Kryptowährungen zu bezahlen.» Zwar gibt es auch andere Orte, an denen etwa Steuern in Bitcoins bezahlt werden können, aber nur kleine Beträge. «Chiasso kennt ein Limit von 1000 Franken», sagt Foletti. Zug hingegen ist bereits als Schweizer Kryptometropole bekannt. «Doch Zug wählen die Firmen nur aus steuerlichen Gründen», behauptet Luganos Stapi. Lugano habe eine wesentlich umfassendere Vision.

Kompetenzzentrum für Start-ups geplant

Die Implementierung von Zahlungen mit Kryptowährungen ist nur ein Punkt im sogenannten «Plan B». Darüber hinaus will die Stadt ein Kompetenzzentrum für Start-ups schaffen, welche aus einem von Tether und anderen Partnern finanzierten Millionenfonds gespeist wird. Firmen sollen beraten werden, um Kryptowährungen im Alltag zu verwenden. Zudem soll in Zusammenarbeit mit der Universität und Fachhochschule der italienischen Schweiz sowie dem Franklin College ein CAS-Studiengang eingerichtet werden. Es winken 500 Stipendien für Studierende.

Die Promoter von Stadt und Tether betonen die Sicherheit und Fortschrittlichkeit der Technologie. Blockchains sind verkettete Blöcke mit Datensätzen, die immer weiter fortgeschrieben und dezentral auf einer Vielzahl von Rechnern gespeichert werden. Das soll es Hackern unmöglich machen, Daten zu verändern. Tether ist ein Stablecoin, der 1:1 zum Dollar gehandelt wird, was ihn stabiler macht als andere Bitcoins. Für Tether-Manager Paolo Ardoino ist Lugano ein optimaler Standort, «weil die Stadt im Herzen Europas liegt, zugleich aber die Sicherheit und Stabilität der Schweiz besitzt».

«Was passiert, wenn die Firma einen Cyberangriff erleidet?»

Das Vorpreschen der Stadt Lugano findet aber nicht nur Beifall. Der Leiter des forensischen IT-Dienstes der Fachhochschule der italienischsprachigen Schweiz (Supsi), Alessandro Trivilini, sieht viele kritische Punkte, wie er gegenüber dem Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz (RSI) erklärte: «Angenommen, eine Firma bezahlt die Löhne der Mitarbeitenden in Bitcoin. Was passiert, wenn die Firma einen Cyberangriff erleidet, wer übernimmt da die Verantwortung?» Viele Fragen der Datensicherheit seien offen.

Der ehemalige Staatsanwalt Paolo Bernasconi wiederum weist auf das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hin. Und Sara Beretta Piccoli, Gemeinderätin in Lugano von der «Bewegung Tessin und Arbeit», verlangt in einem Vorstoss an den Stadtrat mehr Infos zu den Kosten sowie zum Rechtsstreit von Tether mit der Plattform Bitfinex in den USA. Sie spricht in ihrer Interpellation von «Nebelpetarden».

Kryptowährungen als Ersatz für den verlorenen Bankenplatz

Das Engagement der Stadt Lugano für die Kryptowährungen kommt nicht von ungefähr. Die Bedeutung des Bankenplatzes Lugano ist seit dem Ende des Bankgeheimnisses stark zurückgegangen. Das zeigt sich im Verlust von zirka 3000 Arbeitsplätzen in der Finanzbranche, aber auch im Steuerertrag. Vor 2005 zahlten die Banken in der Stadt Lugano rund 45 Millionen Franken Steuern, heute sind es nur noch 14 Millionen Franken.

Lugano träumt nun davon, sich als Kryptohub neu im Finanzgeschäft lancieren zu können. Vom 26. bis 28. Oktober dieses Jahres will die Stadt den ersten Weltkongress zu Bitcoin und Blockchain in Lugano veranstalten.

