Reformhaus: Apodro-Drogeriekette übernimmt die Überbleibsel

Konkurs Drogeriekette übernimmt Reformhaus-Überbleibsel Anfang Januar musste die traditionsreiche «Reformhaus»-Kette dichtmachen. Rund 300 Angestellte verloren den Job. Jetzt ist klar, wer Warenlager und einen Teil der Filialen übernimmt. Florence Vuichard, Pascal Michel Jetzt kommentieren 22.02.2023, 13.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neue Hausherrin in den Reformhausfilialen: Die Apodro-Kette. Facebook / Apodro

Jetzt ist klar, wer die konkursite Reformhauskette übernimmt: Die Apotheken- und Drogeriekette Apodro. Sie erwirbt aus der Konkursmasse das Warenlager von 31 Filialen und die Einrichtungen von 33 Filialen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Bereits am 2. und 7. März sollen die beiden Filialen in Jona SG respektive Zürich Wiedikon wiederöffnet werden. Beide Standorte sollen in den kommenden Monaten in Apodro Reform Drogerien umgewandelt und «langfristig» weitergeführt werden.

Noch offen ist die Zukunft der restlichen Filialen: Hier wird gemäss Apodro mit den Vermietern nach Lösungen gesucht. Zudem will die Drogeriekette ab dem dem 10. März an verschiedenen Standorten sogenannte «Verwertungsverkäufe» durchführen, sprich: die gelagerten und weiterhin verwertbaren Lebensmittel sollen verkauft werden. «An einigen Standorten muss ein Totalverkauf organisiert werden», heisst es weiter in der Mitteilung. Damit ist auch unklar, wie viele der rund 300 ehemaligen Reformhaus-Mitarbeitenden wieder beschäftigt werden können.

Nach dem «Notverkauf» der Waren und Einrichtungen wird das Konkursamt in einem zweiten Schritt Interessenten für den Rest der Werte in der Konkursmasse suchen: also für die Rechte an der Marke «Reformhaus» sowie Internetadresse und Kundenlisten.

Update folgt....