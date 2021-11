Aussichten Könnten Sie widerstehen? Kein Mensch ist freiwillig gerecht, sondern nur aus Ohnmacht und Zwang, wussten bereits die grossen Denker der Antike. Magdalena Hoffmann 11.11.2021, 05.00 Uhr

Wenn die Abende wieder länger werden und die Temperaturen sinken, komme ich Jahr für Jahr in Stimmung, die Trilogie von «Herr der Ringe» erneut anzuschauen. Dieser epische Kampf gegen das Böse, der von Niedertracht und Verrat, aber auch Zusammenhalt, Kraft und Überwindung zeugt, rührt mich sehr an. Man könnte meinen, es sei langweilig, dieselbe Trilogie immer wieder anzusehen, zumal das (gute) Ende bekannt sei. Doch die Geschichte von «Herr der Ringe» kann aus so vielen verschiedenen Perspektiven geschaut werden, dass niemals Überdruss aufkommt.

Da ich kürzlich in einem Proseminar Platons Werk «Politeia» diskutiert habe, ist mir beim diesjährigen Heimkino eine Sache besonders ins Auge gestochen, nämlich, welch wichtige Rolle Zauberringe in moralischen Argumenten spielen können. Denn auch in Platons Dialog über die Gerechtigkeit – das ist das Thema der «Politeia» – kommt bereits ein Zauberring vor, nämlich der sogenannte Ring des Gyges, der seinen Träger unsichtbar macht. Die Parabel rund um diesen Ring besagt, dass Gyges, ein Hirte im Dienst des lydischen Königs, einen Ring findet, der unsichtbar macht. Er nutzt ihn dazu, die Königin zu verführen, den König zu ermorden und letztlich selbst König zu werden. Glaukon, einer der Gesprächspartner von Sokrates in Platons Dialog, führt diese Parabel an, um Sokrates mit der Überzeugung zu konfrontieren, dass niemand aus eigenem Willen gerecht handele. Denn gäbe es zwei solcher Ringe und jeweils ein Gerechter und ein Ungerechter, würden sich diese anstecken, wäre das Ergebnis gleich: Beide würden den unsichtbar machenden Ring zum eigenen maximalen Vorteil einsetzen. Und so kommt Glaukon zum Fazit (von dem er inständig hofft, dass es Sokrates widerlegen möge): Kein Mensch ist freiwillig gerecht, sondern nur aus Ohnmacht und Zwang. Alle würden den Ring wie Gyges für ungerechte Handlungen nutzen, denn Gerechtigkeit ist beschwerlich. Es kommt nicht darauf an, gerecht zu sein, sondern als gerecht zu erscheinen.

Niederschmetternd, oder? Was kann man dem noch entgegnen? Nun, der gesamte lange Rest der «Politeia» stellt Sokrates’ komplexe und durchaus kontroverse Antwort auf diese These dar. Ich mache es kurz: Sokrates macht einen genialen Schachzug, indem er Gerechtigkeit und das eigene Glück nicht als zwei Gegenpole konstruiert, sondern sie zur Einheit erklärt: Wer gerecht ist, ist glücklich. Am glücklichsten ist der gerechteste Mensch. Der ungerechteste Mann schlechthin, nämlich der Tyrann, ist der unglücklichste Mensch auf Erden, und zwar ist er 729-mal unglücklicher als der Glücklichste.

Diese vermeintliche Exaktheit ist kurios, die zugrunde liegende Annahme von Sokrates ist es weniger: Ihm zufolge geht es bei der Gerechtigkeit – hier als persönliche Tugend verstanden – um die optimale Verfasstheit der eigenen Seele. Wer innerlich zerrissen ist und den falschen Werten nacheifert, wer immer mehr und noch mehr besitzen möchte, ist ungerecht und unglücklich. Der wahrhaft Gerechte hingegen, der in vollendeter Harmonie mit sich ist, ist glücklich – und würde, so könnte man schlussfolgern, den Ring des Gyges wegwerfen.

Die These von der Einheit von Gerechtigkeit, Moral und Glück war in der Antike sehr anerkannt, heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Und doch findet sich eine interessante Parallele zwischen Sokrates und der aktuellen Betonung von Integrität in Unternehmen: Geht es darin nicht letztlich auch um die Hoffnung, dass wirklich integre Führungskräfte unkorrumpierbar sind? Dass sie integer handeln um der Integrität halber und nicht bloss, weil sie keinen Ring des Gyges haben und Reputationsschäden fürchten? So betrachtet, wäre die Frage nach dem eigenen Verhalten beim Finden des Rings eine Art Lackmustest für Integrität – die wir uns alle, nicht nur in Unternehmen, stellen dürfen: Könnte ich dem Ring widerstehen?

Magdalena Hoffmann ist Studienleiterin der CAS-Weiterbildung «Diskurskompetenzen für Führungskräfte» an der Universität Luzern.