Konsum Bauern fordern mehr Geld – Milchprodukte könnten erneut teurer werden Eine stagnierende Produktion und gestiegene Produktionspreise: Die Schweizer Milchproduzenten fordern eine Erhöhung des Richtpreises für Milch. Dies könnte sich auf die Verkaufspreise im Detailhandel auswirken. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Milch macht munter – und wird immer teurer. Bild: Nadia Schärli

Einmal pro Quartal trifft sich der Vorstand der sogenannten BO Milch, der gemeinsamen Organisation von Milchproduzenten, Verarbeitern sowie Einzelfirmen des Detailhandels. Dabei wird jeweils der Richtpreis für die A-Milch festgelegt, womit im Wesentlichen die Milch für den Schweizer Markt gemeint ist. Vor dem nächsten Treffen am 2. März weibeln die Produzentenorganisationen nun für eine Erhöhung. So fordert beispielsweise die Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost (VMMO) in einer Mitteilung: «Es ist höchste Zeit, dass die Milchkäufer endlich Preise bezahlen, welche die Kostenwahrheit und den Markt auch wirklich abbilden.» Als Gründe werden unter anderem höhere Preise für Energie, Futter und Dünger genannt. «Bauern sind zum Beispiel auf ihre Maschinen angewiesen und jeder sieht ja, wie teuer Diesel momentan ist», sagt auch Carol Aschwanden, Mediensprecherin der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, welche die Forderung nach einer Richtpreiserhöhung unterstützt.

Carol Aschwanden, Mediensprecherin der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP. Bild: PD

Zwar sei nicht jeder Betrieb gleich stark betroffen. So seien die Kosten für einen Betrieb, der wegen des nassen Sommers aktuell viel Futter dazukaufen müsse, sicher höher, als für einen, der genügend Futter in guter Qualität selber einbringen könne, so Aschwanden. «Anderseits muss sich die aktuelle Entwicklung des internationalen Milchpreises auch rasch im Schweizer Richtpreis widerspiegeln.» Und ersterer ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen. So stieg der Kieler Rohstoffwert im Januar um 1,9 Cent gegenüber dem Vormonat auf 54,3 Cent. Er ist damit 23 Cent oder 24 Rappen höher als im Januar 2021. Der Wert gilt als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Erzeugermilchpreise in Deutschland beziehungsweise der EU.

Coop will Preise weitergeben

Als Grund für den internationalen Milchpreisanstieg nennt Stefan Kohler, Geschäftsführer der BO Milch, erhöhte Umweltauflagen, teils schlechtes Wetter in wichtigen Produktionsländern wie Neuseeland und die höheren Energiepreise in den USA: «Wenn die Energiepreise steigen, steigt der Anreiz, Mais für die Ethanolherstellung zu verwenden, was den Futtermittelpreis in die Höhe drückt.» Dies alles führe dazu, dass die Entwicklung der Milchproduktion in den letzten Jahren hinter der Entwicklung der Nachfrage zurückbleibe, so Kohler. Auch in der Schweiz stagniert die Produktion. Die Zeiten, in denen die Milchproduktion Jahr für Jahr immer leistungsfähiger geworden sei, seien vorbei.

Stefan Kohler von der BO Milch. Bild: PD

Kohler bestätigt, dass die Entwicklung des internationalen Milchpreises ein wichtiger Faktor für den Entscheid zur Richtpreiserhöhung der BO Milch sei. Er wolle nichts vorwegnehmen. Die Chancen dafür stünden aber nicht schlecht.

Im Raum steht die Forderung von 3 Rappen aufs zweite Quartal ab 1. April. Aktuell beträgt der Richtpreis 73 Rappen pro Liter Milch. Eine solche Erhöhung stelle eine wesentliche Einkommensverbesserung für die Milchbauern dar, bestätigt Carol Aschwanden. Durchschnittlich hat ein Milchbetrieb im ZMP-Gebiet letztes Jahr 173'887 Kilo Milch produziert. Eine Richtpreiserhöhung könnten aber auch die Konsumenten zu spüren bekommen. Sämtliche Milchprodukte könnten teurer werden. So schreibt Coop beispielsweise auf Anfrage: «Coop hält sich an die Entscheide der BO Milch und gibt allfällige Richtpreisänderungen sowohl in den Einstandspreisen an unsere Milchverarbeiter als auch in den Verkaufspreisen an die Kunden weiter.» Und der Preis für Milch im Detailhandel ist, wie sich am Beispiel der Preisentwicklung bei einem Liter pasteurisierter Vollmilch zeigt, schon in den letzten Jahren eher nach oben gegangen:

Der Preis könnte nun im Fünferschritt weiter steigen. Doch noch ist nichts entschieden. Zustimmen müssen auch Milchverarbeiter wie etwa Emmi. Äussern dazu will sich der grösste milchverarbeitende Betrieb des Landes noch nicht: «Der Vorstand der BO Milch hat für die Richtpreisfestlegung Spielregeln festgelegt, welche durch Emmi respektiert werden.» Dazu gehöre auch, dass sich Vorstandsmitglieder im Vorfeld von Vorstandssitzungen, an denen über den A-Richtpreis befunden werde, nicht zu diesem Thema äussern, schreibt ein Sprecher auf Anfrage.

Fehler von 2009 vermeiden

Wie ZMP-Geschäftsführer Pirmin Furrer in der Januarpublikation der Genossenschaft schreibt, brauche es sowieso auch die Bereitschaft, wenn der Markt wieder weniger gut laufe, die Milchpreise auch wieder zu senken. Es solle sich einfach nicht der Fehler von früher wiederholen. 2008 hätte ein ähnliches Marktumfeld wie heute geherrscht. «Die internationalen Milchpreise waren damals sehr stark gestiegen», schreibt Furrer. In der Schweiz hätten die Branchenpartner aber heftig gestritten und dann zusammengefasst erst zu spät Milchpreiserhöhungen durchgeführt, was sie später, da der internationale Preis schon wieder gesunken sei, wichtige Marktanteile im Schweizer Markt gekostet habe.

