«Schweiz-Zuschlag» unter Druck: 70 Beschwerden wegen Geoblocking

Bereits 70 Beschwerden wegen Geoblocking: Der «Schweiz-Zuschlag» gerät unter Druck – werden so auch On-Turnschuhe günstiger? Seit Anfang Jahr dürfen Onlinehändler Schweizer Kunden nicht mehr daran hindern, im günstigen Ausland zu bestellen. Dies klappt nicht immer: Beim Bund sind Dutzende Beschwerden von Konsumenten eingegangen. 22.08.2022, 05.00 Uhr

Laufschuhe von On kosten deutlich mehr, wenn Kunden sie im Schweizer Onlineshop bestellen statt im deutschen Pendant. On

«Du wirst zu unserem Onlineshop für das jeweilige Land weitergeleitet»: Diese Meldung ploppt bei Kundinnen und Kunden auf, die auf der deutschen Website des Turnschuhherstellers On einkaufen und ihre Ware in die Schweiz bestellen wollen. Der Käufer kann dann auswählen, ob er das Angebot zur Weiterleitung annehmen will, oder ob er weiterhin – massiv günstiger – beim deutschen Ableger bestellen will. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Lieferadresse im Nachbarland.

In diesem Fall kann sich die Lieferung in ein Postfach nach Deutschland lohnen, etwa nach Konstanz oder Weil am Rhein. Denn der Preisunterschied für On-Schuhe in den verschiedenen Länder-Shops ist beträchtlich. Für deutsche Kunden verlangt On für sein Modell «Cloudmonster» 169.95 Euro. Deutlich mehr für exakt dasselbe Produkt zahlt dagegen, wer diesen «leichten Performance-Running-Schuh» im Onlineshop für Kunden mit Adresse in der Schweiz bestellt: Dort kostet er 230 Franken – also rund 40 Prozent mehr.

Verboten ist nur die direkte Weiterleitung

Dennoch handelt es sich bei der Empfehlung von On, doch den Schweizer Onlineshop zu nutzen, nicht um sogenanntes Geoblocking, das seit Anfang Jahr in der Schweiz verboten ist. Durch den indirekten Gegenvorschlag zur Fairpreis-Initiative steht im Gesetz, dass Konsumenten nicht daran gehindert werden dürfen, ein Produkt oder eine Dienstleistung auf einer ausländischen Website zu erwerben. Als Geoblocking bezeichnet man eine Technik, die den Zugriff auf gewisse Websites aufgrund des Herkunftslands der IP-Adresse verhindert.

Verboten wäre es demnach, wenn On der heimischen Kundschaft den Zugriff auf den deutschen Onlineshop verunmöglichen würde und sie automatisch auf die Schweizer Domain weiterleiten würde. Der Hinweis, ob man nicht auf die hiesige Website wechseln wolle, ist zulässig.

Dutzende Meldungen beim Bund eingegangen

In knapp 70 anderen Fällen sahen sich Schweizer Konsumenten dagegen im Netz am günstigen Einkauf im Ausland gehindert, weil der Händler sie automatisch auf die Schweizer Internetadresse umleitete. Sie haben deshalb beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) Beschwerde eingereicht, wie die Behörde auf Anfrage mitteilt.

«Die Beschwerden richten sich gegen verschiedene Unternehmen, wobei gegen ein einzelnes Unternehmen jeweils lediglich eine bis maximal vier Beschwerden vorliegen», sagt Seco-Sprecher Fabian Maienfisch. In welchen Branchen die betroffenen Firmen tätig sind, war nicht zu erfahren.

Gehen mehrere Beschwerden gegen ein einzelnes Unternehmen ein, kann das Seco Zivilklage einreichen. Klageberechtigt sind ihrerseits Konsumentenschutzorganisationen.

Der Bund geht davon aus, dass das Geoblocking-Verbot vor allem eine präventive Wirkung entfaltet. Diverse Online-Anbieter hätten sich an die rechtlichen Vorgaben angepasst oder passten sich auf Hinweis von Konsumentinnen und Konsumenten an, so Maienfisch. Dies, indem sie Kunden nicht mehr automatisch ohne deren Einverständnis auf eine andere Internetseite weiterleiten würden oder indem sie Kunden den Zugang zu einer Internetseite nicht mehr blockierten oder beschränkten.

Tatsächlich haben einige Sünder inzwischen reagiert. Letztes Jahr lenkte Nespresso Schweizer Kunden, die im deutschen Onlineshop Kaffeekapseln kaufen wollten, noch direkt zum Schweizer Portal weiter. Jetzt können sie bequem in Euro bestellen.

Die Hoffnung auf den Preisrutsch

Onlinehändler, die weiterhin Schweizer Konsumenten digital aussperren, geraten also unter Druck. Dafür sorgt auch die Stiftung für Konsumentenschutz. Sie sammelt derzeit ebenfalls Beschwerden und will bald eine erste Analyse zur Wirkung des Geoblocking-Verbots veröffentlichen. Geschäftsführerin Sara Stalder ist davon überzeugt, dass die Preise für Importprodukte durch die neue Bestimmung mittelfristig sinken werden: «Damit wird der Einkaufstourismus zurückgehen, was der Volkswirtschaft der Schweiz hilft.» Besonders gross sei die Wirkung des Geoblocking-Verbots bei Dienstleistungen, die nicht versandt werden müssen, etwa bei der Buchung von Ferienreisen, Hotels oder Konzerttickets.

Die Hoffnung, dass das neue Gesetzt zu einem Preisrutsch führt, besteht auch bei Turnschuhen des Schweizer Fabrikanten On, an dem Tennisstar Roger Federer beteiligt ist. Die neue Transparenz soll es richten. «Wenn die Leute feststellen, wie riesig diese ungerechtfertigten Preisunterschiede sind, reagieren sie hoffentlich entsprechend – online oder beim Einkauf im Laden», sagt Stalder. Das heisst: Wenn die Läufer plötzlich massenhaft in Deutschland einkaufen, kommt das Unternehmen nicht darum herum, die Preise in der Schweiz nach unten zu korrigieren.

Weko nimmt sich erste Fälle vor

Doch ist das lediglich Wunschdenken? Fakt ist, dass Anbieter für verschiedene Märkte auch online unterschiedliche Preise setzen dürfen.

On begründete die Preisunterschiede gegenüber der «SonntagsZeitung» mit höheren Löhnen und Vertriebskosten in der Schweiz. Dass sich dies nicht nur beim Fachhändler im Laden, sondern auch im Onlineshop niederschlägt, erklärte eine Sprecherin damit, dass On sehr eng mit Schweizer Sportfachhändlern zusammenarbeite. Sie verkauften den weitaus grössten Teil an On-Schuhen in der Schweiz und leisteten wertvolle Kundenberatung. «In dieser Partnerschaft orientieren sich unsere Preise im Onlinestore an denen des Einzelhandels.»

Ob On darüber nachdenkt, dieses Preismodell zu überarbeiten, da die teils gravierenden Preisdifferenzen durch das Geoblocking-Verbot immer offensichtlicher werden, war am Freitag nicht zu erfahren. Für eine Stellungnahme war niemand zu erreichen.

Kampf gegen marktmächtige Unternehmen

Neben dem Geoblocking-Verbot ist mit dem indirekten Gegenvorschlag zur Fairpreis-Initiative eine weitere Bestimmung ins Gesetz aufgenommen worden: diesmal ins Kartellgesetz. Dort heisst es nun, dass «relativ marktmächtige Unternehmen» ihre Kunden nicht davon abhalten dürfen, «Waren oder Leistungen, die in der Schweiz und im Ausland angeboten werden, im Ausland zu den dortigen Marktpreisen und den dortigen branchenüblichen Bedingungen zu beziehen».

Letzte Woche hat die Wettbewerbskommission erstmals Untersuchungen eingeleitet, ob diese Bestimmung von einer Pharmafirma verletzt worden ist. Konkret geht es darum, dass ein international tätiges Pharmaunternehmen eine schweizerische Grossistin daran gehindert, Trink- und Sondennahrung, die in der Schweiz wie im Ausland angeboten wird, zu den günstigeren ausländischen Konditionen zu beziehen.

