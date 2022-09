Migros, Coop und Co. locken Kinder mit Sammelaktionen aus China

Konsum Detailhändler locken mit Sammelspass aus China – und zielen damit auf die Kleinsten Fussballfigürchen, Plüschtierchen oder Knetmasse: Detailhändler steigern mit dem Sammelspass der Kinder ihren Umsatz. Was Eltern dagegen tun können. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 26.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die metallischen Fussballfigürchen von der Migros. Bild: Screenshot Website Migros

Sie sind wieder überall: Sammelaktionen, mit denen Detailhändler jeweils in die Läden locken. Migros und Coop, die Könige dieser Disziplin, verteilen in diesen Wochen je nach Einkaufsbetrag eine gewisse Anzahl «Märkli» zum Sammeln von Fussballfigürchen (Tipp-Kick-Mania) respektive Plüschtieren (Baumfreunde-Sammelspass).

Was als Belohnung für die Kundschaft daherkommt, ist in Wahrheit eine effiziente Massnahme, um die Verkäufe anzukurbeln. Zielgruppe sind dabei nicht Erwachsene, sondern Kinder. Das gilt auch für die Aktionen von den beiden Discountern, die hier neuerdings ebenfalls miteifern. Lidl zum ersten Mal überhaupt, Aldi zum zweiten Mal. Lidl lockt wie Coop mit Plüschtieren (Lidlmals), Aldi mit Knete (Hey Clay).

So sieht das Plakat von Aldi für die Sammel-Knetmasse aus. Bild: PD/Aldi

Die Aktionen basieren auf zwei Grundgedanken: Kinder lieben Spielzeug, und Eltern tun, was Kinder wollen. Unter Marketingfachleuten wird dieser Mechanismus «Quengelmacht» genannt. Während solcher Promotionen kaufen Eltern demnach für höhere Beträge ein, kommen öfters in die Läden, und die Aktionen ziehen auch neue Kundschaft an.

Sammelinstinkt der Kinder wird ausgenutzt

Aus Sicht von Konsumentenschützern ist der ganze Sammelspass folglich alles andere als spassig. «Die Händler nutzen Kinder gezielt als Hebel, um Eltern zum Kauf zu bringen», sagt Josianne Walpen, die bei der Stiftung für Konsumentenschutz für das Thema Lebensmittel zuständig ist. «Die Freude der Kinder am Sammeln auszunutzen, ist ausgesprochen unfair.»

Gegen diese Sichtweise wehrt sich Mario Schwegler. Er ist Geschäftsleiter der Firma Boost im zugerischen Steinhausen, die auf Sammelaktionen im Detailhandel spezialisiert ist. Praktisch alle Schweizer Detailhändler gehören zu den Kunden des global agierenden Unternehmens. Aktuell liefert Boost die Lidlmals – eine Wortkreation aus Lidl und Animals – für den hiesigen Ableger des deutschen Discounters. Schwegler sagt:

«Einen Kaufzwang gibt es nicht. Die Kundinnen und Kunden kriegen für Einkäufe, die sie ohnehin machen müssen, als Geschenk für ihre Treue Sammelobjekte umsonst.»

Natürlich, sagt er weiter, würden die Handelsunternehmen die Figuren und Tierchen aus wirtschaftlichen Erwägungen und nicht aus Wohlwollen verteilen. «Jeder Händler wünscht sich eine treue Kundschaft. Mit den Sammelaktionen wird diese Treue belohnt – und gerade bei Familien, die etwas mehr aufs Geld schauen müssen, ist die Freude über diese kleinen Geschenke oft gross.»

Die Plüschtiere «Lidlmals» von Lidl. Bild: Screenshot Website Lidl

Walpen vom Konsumentenschutz kontert, dass die Händler den Familien viel eher eine unnötige Herausforderung beim Einkaufen bescherten. «Das Argument, es gebe keinen Kaufzwang, greift zu kurz. Sammelaktionen können auf dem Pausenplatz zu einem Gruppenzwang führen, dem man sich kaum entziehen kann.» Bei Migros und Coop habe die Stiftung deshalb schon mehrfach interveniert. Bisher ohne Erfolg.

Promotionen generieren viel Abfall

Ähnlich problematisch sieht es Marketing-Experte Cary Steinmann, der etwa an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur unterrichtet hatte und das Kinderlehrbuch «Ting! Wie Marketing die Welt verführt» geschrieben hat. «Die manipulative Macht der Kinder ist gewaltig und wird hier auf sieben Milliarden Franken geschätzt.» Mitgerechnet ist dabei aber praktisch alles – von Essen, Familienauto, Reisezielen, Kleidung, Elektronik bis hin zu den Möbeln.

Die Sammelaktionen in Migros, Coop und Co. will er nicht pauschal kritisieren. Manche seien gut gemacht und kämen beispielsweise mit einer edukativen Botschaft einher. Bei den plüschigen Lidlmals könnten die Tiere in Gemüse umgewandelt werden und die Kinder so auf eine gesunde und ökologische Ernährungsweise gelüpft werden.

Das Stichwort Ökologie weist allerdings auf das nächste Problem hin: Umweltfreundlich ist der Sammelspass nicht. Sämtliche Objekte – die Plüschtiere von Coop und Lidl, die Aldi-Knete und die Migros-Fussballfiguren – wurden in China hergestellt. Und selbst wenn sich die Händler inzwischen bemühen und etwa auf recyceltes Material oder CO2-Kompensation setzen, generieren die Promotionen letztlich vor allem eines: viel Abfall. Denn früher oder später landen die Billigspielzeuge im Müll. Zeitgemäss ist das nicht, sagt Walpen.

Auf Seiten der Händler ist man hingegen von einer längeren Lebensdauer der Sammelobjekte überzeugt. Die Freude über die Gratis-Objekte sei jeweils gross, das zeigten zahlreiche Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden. Aldi hält fest: «Uns ist es ein Anliegen, dass wir den Kindern einen spielerischen Mehrwert bieten können und nicht zusätzliche reine Sammelfiguren auf den Markt bringen.» Coop weist auf alternative Angebote hin, so seien im Rahmen der aktuellen Sammelaktion statt Plüschtiere auch Regenschirme oder Edelstahlflaschen erhältlich. Und die Migros spricht von einem «zeitlosen Kultspiel für die ganze Familie», der kurzfristige Charakter werde keinesfalls gefördert.

Tipps gegen die Quengelmacht Kinder werden oft als Hebel genutzt, um Eltern zum Kauf zu bewegen. Was kann man dagegen tun? Ein Patentrezept hat Josianne Walpen vom Konsumentenschutz nicht auf Lager. Sie empfiehlt jedoch, unbedingt bei den jeweiligen Händlern zu reklamieren. «Je mehr Reklamationen, umso besser. Dann merken die Marketingabteilungen, dass diese Kinderbewerbung unangemessen ist und die Leute ärgert», sagt sie. Eltern, die sich nicht beteiligen wollen, sollen ihren (schon etwas älteren) Kindern erklären, warum hinter solchen Aktionen keine kinderfreundlichen Absichten stecken. Solange die Werbeaktion durchgeführt wird, könne man zudem den Anbieter meiden. Auch in der Schule wird in diesem Bereich Wert auf Aufklärung gelegt, wie die oberste Lehrerin Dagmar Rösler sagt. «Das Thema Werbung, Umgang und Beeinflussung von Medien und Inhalten spielt in unserem Alltag in der Schule in verschiedenen Fächern eine wichtige Rolle.» Angesichts der zunehmend offensiveren Werbung werde es dies auch bleiben. (gjo)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen