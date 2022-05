Höchste Inflation seit 14 Jahren: Endet Ära billigen Überflusses?

Konsum Höchste Inflation seit knapp 14 Jahren in der Schweiz: Ist endgültig Schluss mit dem billigen Überfluss? Ob des teuren Benzins und Heizöls ist die Konsumenten-Laune aktuell so mies wie sonst nur in Rezessionen. Die Konsumentinnen und Konsumenten fürchten sich vor den Folgen für ihre Finanzen. Niklaus Vontobel 3 Kommentare 05.05.2022, 09.43 Uhr

Billig, billig, billig: Ist damit bald Schluss? Christof Schuerpf / KEYSTONE

Die Inflation greift auch in der Schweiz um sich, wie die neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Gemäss dessen Landesindex für Konsumentenpreise betrug die Teuerung im April genau 2,5 Prozent – und damit so hoch wie nicht mehr seit dem Oktober 2008, also seit knapp 14 Jahren (siehe Grafik). Die Inflation ist damit endgültig zurückgekehrt in die Schweiz. Wie schon in den Monaten zuvor waren es vor allem die Preise für Energie, welche in die Höhe schossen: Benzin um 25 Prozent, Diesel um 28 Prozent, Gas um knapp 40 Prozent und Heizöl gar um 75,6 Prozent.

Eigentlich kann sich die Schweiz damit noch glücklich schätzen. Denn die USA und die Eurozone trifft es ungleich härter. In den USA oder in Deutschland ist die Inflation so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Dennoch ist hierzulande die Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten ungewöhnlich schlecht, so schlecht wie sonst nur in Rezessionen (siehe Grafik).

Schlittert die Schweiz auf einmal in eine Rezession? Das glauben die Konsumenten nicht unbedingt, wie diese Woche eine Umfrage des Staatssekretariats für Wirtschaft zeigte. Aber sie erwarten, dass ihre Finanzen gehörig leiden werden in den kommenden Monaten. Und das drückt ihnen anscheinend übel auf die Stimmung. Die Umfrage reicht immerhin bis 1972 zurück, dennoch wurden die Aussichten für die Finanzen nur ein einziges Mal noch ein bisschen schlechter beurteilt.

Das war im Januar 1995, als die Schweiz inmitten einer schweren Wirtschaftskrise steckte. In den Jahren davor war erst die grosse Immobilienblase der Achtzigerjahre geplatzt. Die Inflation betrug zeitweise über 6 Prozent. Eine Bankenkrise brach aus, in der die Hälfte aller Regionalbanken unterging – die Wirtschaft stagnierte sechs Jahre lang. Und als so schlecht beurteilen die Konsumenten ihre finanziellen Aussichten also heute wieder.

«Die steigenden Konsumentenpreise lasten zudem zunehmend auf der finanziellen Lage der Haushalte», erklären die Ökonomen der Zürcher Kantonalbank das Stimmungstief in einem Bericht. Die Konsumentinnen und Konsumenten würden nicht nur die vergangene finanzielle Lage als schlecht beurteilen. Sondern sie seien auch für die kommenden zwölf Monate pessimistisch, schreiben die Ökonomen. «Weil sie mit einer hohen Inflation rechnen.»

Wirtschaftliche Effizienz nicht mehr allein entscheidend

Derlei Befürchtungen werden auch von Experten debattiert. «Die Ära des billigen Überflusses könnte zu einem Ende kommen», titelte diese Woche die «New York Times». Jahrzehntelang seien die Preise vieler Güter deutlich zurückgegangen, gleich teuer geblieben oder es sei viel mehr Leistung geboten worden. Beispielsweise Autos oder Handys, Kleider oder Spielzeug. Dieser Trend dauert seit Jahrzehnten an, heute ist er gefährdet.

Möglich wurde dieser Preiszerfall dank globaler Lieferketten, wo jeder Bestandteil im jeweils kostengünstigsten Land hergestellt wurde. Geopolitische Risiken spielten dabei keine Rolle, Scheu vor Autokraten hatte man wenig. Im Gegenteil: Der Handel sollte politischen Wandel herbeiführen und somit eine Kraft für das Gute sein. Diese ökonomische Welt ist mit Russlands Angriff auf die Ukraine in Frage gestellt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet von europäischen Unternehmen, die ihre Abhängigkeit von China reduzieren wollen.

«Aufgeschreckt durch Russlands Invasion, überdenkt Europa seine Beziehungen zu China.»

Diese Lieferketten könnten künftig nicht mehr allein dem Gebot ökonomischer Effizienz folgen. Geopolitische Stabilität wäre genau so wichtig. Wenn dies geschieht, könnte die Inflation dauerhaft höher sein. Nicht dermassen verrückt hoch wie derzeit noch in den USA und in der Eurozone, aber doch höher. Der Trend zu immer tieferen Preisen wäre gestoppt.

«Es wäre eine Welt mit vielleicht höherer Inflation, vielleicht geringerer Produktivität, aber widerstandsfähigeren, robusteren Lieferketten», sagte Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Federal Reserve Bank, als er auf eine mögliche Abkehr von der Globalisierung angesprochen wurde. Doch sei nicht klar, wie drastisch sich die Bedingungen ändern werden. «Es ist nicht klar, dass wir eine Umkehrung der Globalisierung erleben. Es ist klar, dass sie sich verlangsamt hat.»

3 Kommentare Jana Uphoff vor etwa 4 Stunden 3 Empfehlungen Es ist von entscheidender Bedeutung, dass auch die aktuelle SNB- Politik unter keinen Umständen weiter fortgeführt werden darf. Meyer, Wermuth, Jansen, Funicello, Badran bis weit ins rechte Lager werden es sich hoffentlich nicht leisten können, dass Rentner, Familien und Sparer jedes Jahr massiv Kaufkraft verlieren, während Schuldner jeden Tag ohne Zutun reicher werden. Es ist wichtig, dass hier von Seiten der Politik extremst Druck gemacht wird auf die Schweizerische Nationalbank. Die Zinserhöhung muss auch bei uns rasch und mit voller Wucht kommen. 3 Empfehlungen Boris Macek vor etwa 4 Stunden 1 Empfehlung Einer der Hauptgründe, warum die Inflation in der Schweiz (noch) vergleichsweise tief ist, ist die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro die letzten 12 Monate. Aber das kann, soll und darf natürlich nicht so weitergehen. Das wäre fatal für die Exportwirtschaft. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen