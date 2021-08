Sonnenbrillen: Hinter Ray Bay und Co. steckt Essilor Luxottica

Dass gerade Italien teure Designerbrillen herstellt, ist kein Zufall. Im Luxussegment hat das Land schliesslich auch Anzüge, Schuhe, Autos oder Modemarken vorzuweisen. Das rührt daher, dass Italien eine lange Tradition in Bereichen wie Kunst, Design, Handwerkskunst und Architektur vorzuweisen hat. Im Römischen Reich entstanden, wurde die Kunsttradition später auch in der Renaissance von der Kirche und reichen Stadtstaaten wie Florenz unterstützt. Italienische Künstler, Maler, Bildhauer und Architekten dominierten so über mehrere Hundert Jahre die Kunstszene in Europa. Diese Tradition zeigt sich bis heute in kommerziellen Bereichen.