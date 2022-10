CEO-Abgang: Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen tritt zurück

Abgang Knall bei der Migros! Fabrice Zumbrunnen tritt nach fünf Jahren überraschend zurück - das ist seine Bilanz Der Detailhandelskonzern muss sich einen neuen Chef suchen. Am Dienstagabend kündigte Fabrice Zumbrunnen seinen Rücktritt an. Was waren seine Erfolge, und welche Baustellen hinterlässt er? Benjamin Weinmann und Florence Vuichard Jetzt kommentieren Aktualisiert 25.10.2022, 17.59 Uhr

Migros-Ceo Fabrice Zumbrunnen tritt überraschend nach fünf Jahren an der Konzernspitze zurück. Michael Buholzer / KEYSTONE

Fabrice Zumbrunnen hat genug: Der Neuenburger tritt per April 2023 als Migros-Chef zurück. Nach zehn Jahren in der Geschäftsleitung und nach fünf Jahren als deren Präsident wolle er beruflich neue Wege gehen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Migros-Präsidentin Ursula Nold muss einen neuen Konzernchef suchen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Verwaltung, die von Ursula Nold präsidiert wird, dankt ihm im Communiqué «für seine ausserordentliche unternehmerische Leistung und sein grosses Engagement, mit dem er sehr viel für die Migros-Gemeinschaft erreicht hat». Unter Zumbrunnens Führung habe sich das Unternehmen strategisch fokussiert, die Führungsposition im Online-Handel erfolgreich ausgebaut und neue Bereiche wie etwa im Gesundheitssektor aufgebaut. Die Suche nach der Nachfolge werde eingeleitet.

Abgang nach 26 Jahren bei der Migros

Für ein nichtbörsenkotiertes Unternehmen ist der Zeitpunkt der Mitteilung kurz vor 18 Uhr ungewöhnlich. Der ausführliche Text mit viel Lob und die Tatsache, dass Zumbrunnen noch bis im April im Amt bleibt, lassen hingegen nicht auf ein plötzliches Zerwürfnis schliessen. So lässt sich Zumbrunnen mit den Worten zitieren: «Nach über 26 Jahren bei der Migros habe ich mich entschlossen, nochmals etwas Neues anzufangen.»

Seine Zeit an der Migros-Spitze sei fordernd, aber auch spannend gewesen. Es falle ihm einerseits schwer, dieses grossartige Unternehmen mit seinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verlassen. «Andererseits freue ich mich auf die kommenden Aufgaben.» Ob er eine neue Aufgabe bereits in Aussicht hat, verrät der 52-Jährige nicht.

Herbert Bolliger blieb länger im Amt

Migros-Präsidentin Ursula Nold sagt im Communiqué, dass sie den Entscheid Zumbrunnens sehr bedaure. «Er hat die Migros-Gruppe mit seinen ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, seinem sehr fundierten Kontextwissen, aber auch mit seiner konsensorientierten Art weitergebracht.»

Ein M lauter: Zumbrunnens Vorgänger Herbert Bolliger blieb länger im Amt - und medial präsenter. Walter Bieri / KEYSTONE

Und dennoch bleibt Zumbrunnens Rücktritt eine grosse Überraschung. Fünf Jahre an der Spitze von einem der beiden grössten Detailhändler im Land - das ist aussergewöhnlich. Sein Vorgänger Herbert Bolliger (2005 bis 2017) blieb deutlich länger im Amt, genauso wie die letzten Chefs bei Coop, Joos Sutter (2011 bis 2021) und Hansueli Loosli (1997 bis 2011).

Er habe nie wirklich glücklich gewirkt in seiner Rolle als Migros-Chef, sagt einer, der oft mit Zumbrunnen zu tun hatte. Er sei immer distanziert gewesen, sei immer mit angezogener Handbremse gefahren. «Ich habe keine Emotionen», sei seine Standardantwort gewesen, ganz so, als ob er sich mit allem arrangieren könnte. Und so überrascht es denn auch nicht, dass auch Mitstreiter von seinem Rücktritt in der Presse erfahren mussten.

Big Bang zum Schluss?

Andererseits sind fünf Jahre als CEO in der Privatwirtschaft keine Seltenheit. Und Zumbrunnen kann in seinem Alter nochmals etwas Neues anpacken. Kommt hinzu, dass er erst im September die laut eigenen Angaben «grösste Produktinnovation in der Unternehmensgeschichte» präsentierte: Das nachhaltige Kaffee-Portionensystem Coffee B, das sich im Markt erst noch beweisen muss. Dennoch dürfte dies für Zumbrunnen ein Big Bang zum Abschluss gewesen sein.

Zumbrunnens Coup zum Abschluss: Hat die Migros mit Coffee B das Ei des Koffein-Kolumbus gefunden? Michael Buholzer / KEYSTONE

Erst im August hatte bereits die Personal- und Kommunikationschefin Sarah Kreienbühl Abgang bei der Migros verkündete. Sie wechselt zum Industrieriesen Kühne + Nagel, ebenfalls per April 2023. Zumbrunnen übertrug Kreienbühl viel Macht im Haifischbecken am Hauptsitz am Zürcher Limmatplatz, was nicht allen gefiel. Zudem wurde unter Zumbrunnen die gesamte Geschäftsleitung erneuert.

Kein Mann der lauten Töne

Auch Personalchefin Sarah Kreienbühl verlässt die Migros im April 2023. zvg

Kommunikativ ist der Manager allerdings in der Öffentlichkeit nie richtig angekommen (CH Media berichtete). Der Klassikfan mit Bürstenhaarschnitt gilt nicht als Mann der lauten Töne. Das ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Herbert Bolliger, der selten um einen träfen Spruch oder Kritik an Medien oder Behörden verlegen war – freilich nicht immer zu seinem Vorteil. Zumbrunnen sei «sehr wertschätzend und nimmt Kritik gut an», sagt einer, der mit ihm gearbeitet hat. Die grosse Bühne jedoch mag der Romand nicht, er ist der Backstagemann.

Dort, im Hintergrund, hat Zumbrunnen in den vergangenen Jahren einiges bewegt. Am augenfälligsten ist seine Handschrift bei der Handelssparte sichtbar. Gemeinsam mit dem mittlerweile pensionierten Geschäftsleitungskollegen Beat Zahnd hat er diese radikal ausgeräumt – und zurück in die Gewinnzone geführt: Die Plattform Le Shop wurde in den Migros-Onlineshop integriert, Globus, Interio, Ex Libris und andere Geschäfte wurden abgestossen. Damit besteht der ehemalige Gemischtwarenladen heute noch aus zwei Pfeilern: dem Harddiscounter Denner und dem Onlinewarenhaus Digitec Galaxus.

Mehr Arztpraxen und Spitäler

Fabrice Zumbrunnen hat das traditionsreiche Glatt-Einkaufszentrum verkauft.

Verkauft hat Zumbrunnen auch das Zürcher Glattzentrum, das umsatzmässig grösste Shoppingzentrum des Landes. Aber er hat nicht nur ab-, sondern auch ausgebaut – insbesondere beim Thema Gesundheit. Mehr Medizin, weniger Handel, so könnte man Zumbrunnens Strategie umschreiben.

Mit Medbase hat er eine gewichtige Marke im Gesundheitsmarkt aufgebaut – mit Arztpraxen und den zugekauften und umbenannten Topwell-Apotheken. Zum Migros-Gesundheitsimperium gehören auch die beiden Operationszentren im Kanton Bern, in Burgdorf und Thun, sowie seit 2020 die Dentalklinik-Kette Zahnarztzentrum.ch. Vermehrt hinzu kommen dürften zudem Misenso-Shops – ein eigens entwickeltes Konzept für den Verkauf von Brillen und Hörgeräten (CH Media berichtete).

Kooperation mit Online-Apotheke

Mit der Versandapotheke Zur Rose ist die Migros zudem eine Kooperation eingegangen, um in grösseren Supermärkten sogenannte Shop-in-Shop-Apotheken zu betreiben. Ein renommierter Branchenkenner kritisiert jedoch den Gesundheitsfokus: «Zumbrunnen sollte sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren, wo Coop der Migros langsam, aber sicher den Rang abläuft.» Laut dem Marktforschungsinstitut Gfk ist Coop inzwischen der grösste Detailhändler im Land - was Zumbrunnen allerdings nicht anerkennt.

Hörnli und Antibiotika im selben Einkauf: Die Kooperation der Migros mit der Apotheke Zur Rose macht's möglich. Walter Bieri / KEYSTONE

Im Gesundheitsbereich sei der Neuenburger «mit Herzblut» dabei, wie ein Mitstreiter betont. Das Thema interessiere ihn wirklich. Ganz anders als die politische Debatte, die kümmert ihn kaum. Die Migros, einst unter der Bundeshauskuppel eine gewichtige Stimme, ist verstummt. Agrarreformen, Ladenöffnungszeiten, Mehrwertsteuerfragen – das alles mag sein Interesse kaum zu wecken, die Direktion Wirtschaftspolitik hat er mit jener für Planung und Expansion zusammengelegt, das Lobbying in Bern merklich zurückgestuft. In der Politik hat die Migros das Zepter aus der Hand gegeben, heute ist es die Coop-Crew, die diesbezüglich in der Detailhandelsbranche den Ton angibt.

Zumbrunnen gelang die Zentralisierung nicht

Und Zumbrunnen hinterlässt Baustellen: Der Traum von Genossenschaftsfusionen ist ausgeträumt – ebenso wie jener von mehr Zentralisierung am Zürcher Hauptsitz. Die unterschiedlichen Fürstentümer wollen sich nicht unterordnen. Zumbrunnen habe diesbezüglich resigniert: «Er sagt sich: Weshalb soll ich mir den Kopf darüber zerbrechen, wenn ich es sowieso nicht ändern kann?», wie ein Insider erzählt.

Dafür gibt es eine verstärkte Zusammenarbeit hinter den Kulissen: So wurden die Fachmärkte in eine Aktiengesellschaft ausgegliedert. Die föderalistische Struktur bringt zuweilen Innovationen hervor und der regionale Bezug ist direkt vorhanden. Auch in der Migros-Industrie wurde vieles verschlankt. Dennoch bleiben Doppelspurigkeiten und Ineffizienzen, die Konkurrent Coop längst hinter sich gelassen hat.

Der unrühmliche Fall Piller

Die Affäre um den Ex-Migros-Manager Damien Piller war Fabrice Zumbrunnen unangenehm. Anthony Anex / KEYSTONE

Äusserst ungeschickt verhielt sich die Migros-Spitze mit Zumbrunnen und Präsidentin Ursula Nold im Umgang mit Damien Piller, dem Langzeitkönig der Genossenschaft Neuenburg-Freiburg, gegen den mittlerweile ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung und Betrugs eingeleitet wurde. «Das war peinlich», sagt eine Insiderin. Zwar hat die Migros-Familie Lehren daraus gezogen und etwa Amtszeitbeschränkungen eingeführt, aber es zeigt sich immer wieder, wie schwach die Zentrale bei der Kontrolle ihrer Regionalfürsten ist – zuletzt beim Fall von Anton Gäumann, der vor einem Jahr seinen Chefsessel bei der Migros Aare räumen musste.

Gehen musste er letztlich, weil er seiner Frau Aufträge zugeschanzt und dies nicht korrekt deklariert hatte. Aber finanziell gravierender dürfte wohl sein, dass Gäumann die Migros Aare «heruntergewirtschaftet» habe, wie es einer ausdrückt. Auch hierbei hat die Migros-Zentrale jahrelang untätig zugeschaut.

Gescheitert ist Zumbrunnen - und mit ihm die gesamte Migros-Führung - mit dem Versuch, das Alkohol-Verbot von Konzerngründer Gottlieb Duttweiler umzustossen. Eine klare Mehrheit der Genossenschaftsmitglieder hat letztes Jahr eine solche Statutenänderung abgelehnt, wie sie von Zumbrunnens Führungsriege empfohlen wurde.

Galt vor fünf Jahren als Kronfavorit für den Spitzenposten - hatte aber gegenüber Zumbrunnen das Nachsehen: Migros-Zürich-Chef Jörg Blunschi. Thomas Lohnes / Getty Images Europe

Fragt sich, wer auf Zumbrunnen folgt. Als Favorit - nicht zum ersten Mal - dürfte Jörg Blunschi, Chef der Migros Zürich gelten, der vor fünf Jahren gegenüber Zumbrunnen das Nachsehen hatte. Aber auch andere lokale Genossenschaftschefs und Geschäftsleitungsmitglieder könnten Ambitionen hegen. Und vielleicht erhält die Migros 2023 ja sogar erstmals eine Chefin. Zumbrunnen hätte dafür wohl auch schon das passende Fazit parat: Es wäre die grösste Personalinnovation in der Unternehmensgeschichte.

