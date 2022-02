Konsum Valora legt in den USA zu mit Laugenbroten für Premium-Burger und Käse-Dips – und in der Schweiz kehren die Pendler zurück Die Betreiberin von Ketten wie Brezelkönig, Avec, K-Kiosk und Caffè Spettacolo ist angesichts der aktuellen Covid-Lage zuversichtlicher als auch schon - auch dank umgebauten Shops an SBB-Bahnhöfen. Benjamin Weinmann 23.02.2022, 17.00 Uhr

Beliebter Apéro-Snack in den USA: Laugen-«Bites» mit Käse-Dip. Valora / Screenshot Facebook

Die Freude war Michael Mueller an der Bilanzmedienkonferenz vom Mittwoch anzumerken: Gleich mehrmals betonte der Valora-Chef, wie stolz er sei angesichts der Entwicklung in den USA. Dort hat der Konzern, der hierzulande vor allem für seine Marken Avec, K-Kiosk, Caffè Spettacolo und Brezelkönig bekannt ist, vor fünf Jahren die Laugenfabrik Pretzel Baron übernommen. Ein relativ kleiner Betrieb mit einer grossen Produktionshalle in Cincinnati, Ohio, aber nur einer Produktionslinie. Der Umsatz lag damals im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Valora investierte danach in den Ausbau der Produktion - und das zahlt sich nun aus. Um 600 Prozent sind die Umsätze seither gestiegen. Die Ebit-Marge um 300 Prozent. «Unsere Erwartungen wurden übertroffen», sagt Mueller. Das US-Geschäft, das unter dem Namen Ditsch USA läuft - benannt nach dem deutschen Laugenbäckereien-Konzern, der seit 2012 zu Valora gehört - ist auf Aufback-Laugenbrote fokussiert. Allerdings nicht nur auf Brezel, wie man es aus europäischer Sicht vermuten würde.

Beliebte Party-Packungen

Beliebtes Apéro-Gebäck in den USA: Laugen-Stangen. Ditsch USA / Valora

«Die Amerikanerinnen und Amerikaner mögen vor allem Laugenstangen und so genannte Bites für Apéros», erklärt Mueller. «Diese tunken sie dann in Käsesaucen oder andere Dips.» Solche Party-Packungen zum Aufbacken seien sehr gefragt, genauso wie solche, die sich in die Kaffeehalterung im Auto stecken lassen für die Verpflegung unterwegs.

Den Marktanteil konnte Valora so von 2 auf 4 Prozent verdoppeln. Ein Grosskunde habe zuletzt damit begonnen, die Laugen-Produkte in deutlich mehr Supermärkten zu verkaufen. Um wen es sich dabei handelt, verrät Mueller nicht. Allerdings ist Valora unter anderem bei Kroger im Sortiment - mit knapp 3000 Standorten und 132 Milliarden Dollar Umsatz die grösste Supermarktkette der Welt.

Valora wirbt im US-amerikanischen Verkaufsfernsehen des Senders QVC für seine Ditsch-Laugenbrote. Youtube

Laugen-Brötchen für Premium-Burger

Eigene Brezelshops - so wie hierzulande mit den Brezelkönig-Ständen - sind hingegen nicht mehr vorgesehen, wie Mueller auf Anfrage von CH Media bestätigt. Beim Kauf von Pretzel Baron klang dies noch anders. Valora hatte sogar die Marke «King of Pretzels» registrieren lassen.

Michael Mueller, Chef von Valora. Zvg / bz

Das Wachstum soll in den USA aber dennoch nicht beendet sein. «Wir werden auch dieses Jahr 10 Millionen Franken in das US-Geschäft investieren», sagt Mueller. Zunehmend populär seien nämlich auch Laugen-Brötchen für Premium-Burger in Restaurants. «Zudem konnten wir die aufgrund der Inflation gestiegenen Preise in den USA bisher gut weitergeben.»

Zurück in der Gewinnzone

Wie stark erholen sich die Kaffee-Umsätze von Caffè Spettacolo mit der Rückkehr der Pendler? Christian Beutler / KEYSTONE

Auch sonst gibt sich Mueller deutlich zuversichtlicher als noch vor ein paar Monaten. Kein Wunder: 2020 hatte sich die Pandemie mit dem Ausbleiben der Pendlerkundschaft mit voller Wucht in den Geschäftsbüchern bemerkbar gemacht. Es resultierte ein Verlust von 6,2 Millionen Franken. Doch im vergangenen Jahr kehrte Valora mit einem Plus von 8,3 Millionen Franken in die Gewinnzone zurück. Allerdings profitierte die Firma von Kurzarbeitsgeldern und weiterer Staatshilfe. Im Vergleich zum schwachen Vorjahr stieg der Nettoumsatz um 3,1 Prozent auf 1,7 Milliarden Franken.

Im zweiten Halbjahr seien insbesondere die Lebensmittel- und Snackumsätze fast schon wieder auf dem Vorkrisenniveau gewesen, sagt Mueller. Die Monate November und Dezember mit den hohen Omikron-Fallzahlen sorgten dann aber wieder für eine Talfahrt der Umsätze.

Aktionäre profitieren von Zuversicht

Für das laufende Geschäftsjahr gibt sich Mueller optimistisch. Im zweiten Halbjahr glaubt man, das Vor-Covid-Niveau wieder zu erreichen. Und beim Betriebsergebnis rechnet Valora mit 70 Millionen Franken - gegenüber 30 Millionen im Vorjahr. Die ZKB beurteilt die Situation von Valora hingegen etwas negativer. Auch wenn sich die Pendlerzahlen im zweiten Halbjahr verbesserten, so gehe man nach wie vor von einer moderaten Konsumentenstimmung aus, schreibt die Bank in einer aktuellen Analyse. Die Zufriedenheit des Managements widerspiegelt sich auch in der Dividende von 3 Franken pro Aktie, nachdem diese 2020 leer ausgingen.

Laut Mueller ist die Hälfte des Valora-Geschäfts vom öffentlichen Verkehr abhängig. Doch wie soll eine komplette Erholung möglich sein, wenn doch das Home Office auch künftig Teil der neuen Arbeitswelt sein wird? «Das bereitet uns keine Kopfschmerzen», sagt Mueller. Für viele Berufe sei das Home Office auch während der Pandemie nicht möglich gewesen, für Leute im Gesundheitswesen oder auf der Baustelle zum Beispiel.

Kürzere Schlangen, mehr Umsatz?

Er sieht sogar Vorteile: «Wenn sich vor der Pandemie jeden Morgen um 7.55 Uhr eine lange Schlange vor dem Brezelkönig-Shop gebildet hat, hat wohl so mancher Kunde auf seinen Kaffee verzichtet», sagt Mueller. Wenn sich die Pendlerströme nun vermehrt über den Tag hindurch verteilten, könne dies auch positiv sein

Die umgebauten Kiosk- und Avec-Shops an SBB-Bahnhöfen mit mehr Food-Angeboten erzielen deutlich mehr Umsatz als ältere Formate. Christian Beutler / KEYSTONE

Ausserdem habe man inzwischen einen Grossteil der Kiosk- und Avec-Shops an den SBB-Bahnhöfen modernisiert, und in den neuen Shops würden die Umsätze überdurchschnittlich steigen. Auch hier seien vor allem die Verpflegungsangebote gefragt gewesen, so wie auch in Deutschland, wo Valora im vergangenen Jahr die rund 80 «Back Factory»-Filialen übernommen hat. Diese sollen nun in das «Back-Werk»-Filialnetz integriert werden.

Während die Ditsch-Bäckereien vor allem an Bahnhöfen präsent sind, möchte Mueller mit den «Back Werk»- und «Back Factory»-Filialen die Innenstädte erobern. Dort ergäben sich aufgrund des Strukturwandels im Detailhandel vermehrt günstige Chancen für Mietflächen, die frei werden. Sprich: Weniger Jupes und Kameras, mehr Gipfeli und Kaffees.