Geld: Wer bezahlt noch mit Bargeld? Ist die Zukunft Krypto?

Konsum Gehen Sie noch mit Portemonnaie aus dem Haus? – «Die Zukunft des Zahlungsverkehrs ist digital, aber die Schweiz hängt noch am Bargeld» Die Coronakrise hat das Zahlungsverhalten der Schweizer Bevölkerung verändert. Die Debitkarte hat das Bargeld erstmals als meistgenutztes Zahlungsmittel abgelöst. Ein Experte für digitalen Zahlungsverkehr sieht eine wachsende Bedeutung von Kryptowährungen. Martin Oswald Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Herr und Frau Schweizer tragen im Portemonnaie gerne Bargeld, Ausweise und diverse Kundenkarten mit sich. Bild: Christian Beutler / Keystone

Wer sein Handy entsprechend eingerichtet hat, kann heute getrost ohne Portemonnaie und Bargeld aus dem Haus. Digitale Zahlungsmöglichkeiten haben durch die Coronapandemie einen Schub erfahren. Vergangenes Jahr überholten Transaktionen mit der Debitkarte gar die Zahlungen mit Bargeld.

Aufgrund der Infektionsgefahr haben zahlreiche Geschäfte ihre Kundinnen und Kunden aufgefordert, mit Karte statt mit Papiergeld zu bezahlen. Das werde sich nicht wieder ändern, sagen Forscher der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Doch aufs Papiergeld verzichten wollen die Schweizerinnen und Schweizer dennoch nicht.

Nostalgische Gefühle oder Sicherheit?

1400 Leute haben im vergangenen Jahr an einer Befragung der ZHAW teilgenommen. Und nur einer von zehn Befragten verzichtet ganz auf Bargeld im Portemonnaie. Im Gegensatz zu digitalen Zahlungsmitteln vermittle Bargeld ein Gefühl von Sicherheit und könne auch nicht von Cyberkriminellen entwendet werden, geben die Studienteilnehmenden zu Protokoll. Experten gehen dennoch davon aus, dass die Bedeutung des Bargeldes weiter schrumpfen wird.

Einer, der sich tagtäglich mit der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs beschäftigt, ist Rino Borini. Er ist Studiengangleiter des CAS Digital Finance an der Hochschule für Wirtschaft Zürich und Chef der auf digitales Bezahlen spezialisierten Beratungsfirma Scarossa.

Ein Technologie-Begeisterter: Rino Borini Bild: Boris Baldinger Photography

Rino Borini, haben Sie im Alltag noch ein Portemonnaie dabei?

Rino Borini: Ich habe nur das Handy dabei. Dadrauf habe ich Google Pay, Revolut (Internet-Direktbank) und meine Bank-App.

Und wie häufig kommt es vor, dass Sie mangels Bargeld nicht bezahlen können?

In Zürich passiert mir das eigentlich nie. Einzig in meiner Lieblingsbar darf man erst ab einer Mindestkonsumation von 40 Franken mit der Karte bezahlen. Ich lasse mir meine Drinks darum aufschreiben und bezahle erst, wenn ich den Betrag erreicht habe.

In Zürich ja, aber auf dem Land gibt es noch manchen Gasthof, der nur Bargeld nimmt.

In solchen Momenten bin ich jeweils froh, wenn ein Freund für mich bezahlt und ich ihm dann den Betrag via Twint begleiche. Auch in Zürich werde ich manchmal schräg angeschaut, wenn ich etwas für zwei Franken kaufe und digital bezahle. Aber das ändert sich immer mehr.

Die Pandemie hat das digitale Bezahlen gefördert. Wird Bargeld über kurz oder lang aus unserem täglichen Leben verschwinden?

Bargeld wird nicht aussterben. Es gibt sogar Junge, die auf Bargeld setzen und den alten Spruch bringen: «Nur Bares ist Wahres.» Dazu kommt der Aspekt des Datenschutzes, dass Bargeldzahlungen keine Datenspur hinterlassen.

Das ist ein Argument.

Ich halte das für inkonsequent. Aus Datenschutzgründen mit Bargeld bezahlen, aber gleichzeitig Google und Instagram nutzen. Immerhin: Auf regulatorischer Seite sind Bemühungen im Gang, uns Kundinnen und Kunden bessere Möglichkeit zu geben, unsere Daten zu verwalten und gezielt freizugeben. Firmen sind darum gefordert, uns einen konkreten Mehrwert für unsere Daten zu geben, zum Beispiel durch Vergünstigungen oder zusätzliche Services.

Wie sicher ist mobiles Bezahlen? Die am häufigsten genutzte Technologie für mobiles Bezahlen ist NFC, was für Near Field Communication steht. Bei dieser Übertragungstechnik werden Daten kontaktlos über kurze Distanz übermittelt. Dazu hält man als Kundin oder Kunde sein Smartphone in die Nähe des Kassengerätes und schon werden die Bezahldaten sekundenschnell übermittelt. Dieses Verfahren ist darum so sicher, weil bei der NFC-Methode die Daten hochkomplex verschlüsselt übermittelt werden. Und Betrüger haben kaum eine Chance, aufgrund der geringen Distanz in die Datenübermittlung einzugreifen. Wichtig: Verliert man sein Smartphone oder wird es gestohlen, muss man es sofort über den Mobilfunk-Anbieter sperren lassen.

Wie fällt da Ihr Vergleich der Schweiz mit anderen Ländern aus?

In Schweden können Sie selbst die Kollekte in der Kirche mit dem Handy bezahlen. Oder selbst Obdachlose nehmen eine digitale Spende. Die sind sehr weit dort. Viele skandinavische Händler haben verstanden, dass digitale Zahlungsmethoden auch für sie viel billiger sind als der ganze Verkehr mit Bargeld, welches sicher aufbewahrt und transportiert werden muss. In der Schweiz ticken die Uhren etwas anders, da hat Bargeld einen hohen Stellenwert. Viele ältere Schweizerinnen und Schweiz horten Tausendernoten als sichere Ersparnis zu Hause. Die Kultur ändert sich nicht so schnell.

Gerade Jugendliche warnt man ja gerne davor, Geld allzu leichtfertig auszugeben, da man es via Kreditkarte oder Twint gar nicht physisch sieht und darum ein Gefühl für den Wert verliert.

Ja, dieses Risiko besteht. Als ich früher in den Ausgang ging, habe ich am Bankomat 100 Franken abgehoben und habe gehofft, es würde fürs Wochenende reichen. Heute gibt sich das Geld leichter aus. Das ist in der Tat nicht ganz einfach, den verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu lernen. Da gibt es aber immer mehr Lösungen von Banken oder anderen Anbietern, die digital Buch führen und uns Nutzerinnen und Nutzern aufzeigen, wofür wir Geld ausgegeben haben.

Wird in der Schweiz zu wenig Aufklärungsarbeit geleistet?

Das Thema Geld kommt in der Bildung zu kurz. Man muss früher anfangen, schon in der Schule, wo Geld kaum ein Thema ist. Unsere Jungen sollten doch lernen, wie man ein Budget macht und wie man bei null Prozent Zinsen sparen lernt.

Sie beschäftigen sich als Studienleiter im Bereich Digital Finance mit der Zukunft des Zahlungsverkehrs. Was sehen Sie am Horizont auf uns zukommen?

Ich sehe konkret zwei Trends: Einerseits wird Banking schon bald rund um die Uhr passieren. Wenn Sie mir heute Abend 20 Franken schicken, wird das die Bank erst morgen Vormittag verbuchen und mir gutschreiben. In Zukunft – ich denke in rund drei Jahren – passiert das in Echtzeit. Andererseits wächst der Einfluss von Kryptowährungen. Schon heute ist es an 88'000 Terminals in der Schweiz möglich, mit Bitcoin oder anderen Mitteln zu bezahlen. Ich denke, das wird selbstverständlich werden, aber da stehen wir noch ganz am Anfang.

Welche Rolle spielen dabei die grossen Plattformen wie Amazon, Google oder Metaverse?

Die sind natürlich alle längst dabei, direkte Zahlungsmöglichkeiten in ihren Apps zu ermöglichen, Apple Pay, Facebook Pay, in Indien kann man auch via Whatsapp Geld hin- und herschicken. Zahlungen direkt auf der eigenen Plattform abzuwickeln, ist für diese Firmen ein grossartiges Geschäft. Dass beispielsweise Metaverse aber in einer virtuellen Welt eine eigene Währung einführt, kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre zu aufwendig. Ich glaube eher daran, dass Kryptowährungen bei Metaverse eine Rolle spielen werden.

Facebook-Währung: Aus Libra wurde Diem Mark Zuckerberg ist für seine ehrgeizigen Pläne bekannt. Also entwickelte er mit Libra eine Kryptowährung, mit der Social-Media-Gigant Facebook zur chinesischen Konkurrenz Wechat hätte aufschliessen sollen. «Mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu einem Bankkonto.» Gäbe es das richtige System, könnten sie jedoch über das Smartphone diesen Zugang erhalten, so der Facebook-Chef 2019. Die Idee hinter Libra: Nutzerinnen und Nutzer von Facebook und Instagram sollten mit einer digitalen Währung shoppen und Geld übertragen können. Doch die neue Währung scheiterte schon bald am Widerstand der Regulierer und Notenbanken. Ende 2020 wurde das Libra-Projekt komplett umgebaut und in Diem umbenannt. Doch auch Diem scheint nicht aus den Kinderschuhen zu kommen. Einst hätte es eine Weltwährung werden sollen, im Mai 2021 zog Diem das Bewilligungsgesuch für die Schweiz zurück und wollte sich fortan auf die USA fokussieren.

