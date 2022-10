Zalando verkauft neu Mode speziell für Menschen mit Behinderung

Konsum Zalando wird inklusiver: Onlineriese verkauft neu Mode speziell für Menschen mit Behinderung – und so sieht sie aus Der deutsche Kleiderverkäufer erweitert sein Angebot mit Mode für Personen, die mit einer eingeschränkten Mobilität oder Fingerfertigkeit oder einer sensorischer Sensibilität leben. Benjamin Weinmann 1 Kommentar 19.10.2022, 10.04 Uhr

Der deutsche Moderiese Zalando erweitert sein Sortiment. zvg

Das Anziehen der Hose oder des Pullis ist nicht für alle Menschen ein Sekundenakt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO lebt etwa jede fünfte Person in Europa mit einer Form von Behinderung, die das Tragen von spezieller, so genannter adaptiver Mode erfordert. Denn eine Beeinträchtigung der Mobilität, der Fingerfertigkeit oder eine sensorische Sensibilität kann das An- und Ausziehen von Kleidern zu einer grossen Herausforderung machen.

Zalando verkauft neu adaptive Mode, unter anderem für Kundinnen und Kunden mit Rollstuhl. Zalando

Zalando, der grösste Online-Kleiderhändler in Europa, reagiert nun. Er verkauft neu in all seinen 25 Märkten - also auch in der Schweiz - adaptive Modestücke, die so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit dauerhaften oder vorübergehenden Beeinträchtigungen einfacher genutzt werden können.

Auch an Sorgeberechtigte gerichtet

Die erste Eigenmarken-Kollektion beinhalte Modestücke für das Sitzen im Rollstuhl, spezielle Produkte für Hautsensibilitäten sowie Kleider mit einfachen Verschlüssen und solche, die für Prothesen oder Bandagen geeignet sind. Die Kollektion besteht aus rund 140 verschiedenen Stilen sowie Schuhe.

Heute sei adaptive Mode für Menschen mit Behinderung, zum Beispiel Schuhe für Prothesen, oftmals schwer zu finden, heisst es bei Zalando. Zalando

Vor der Einführung hat Zalando nach eigenen Angaben eine umfassende Befragung bei der Kundschaft durchgeführt, um die Bedürfnisse von Menschen mit einer Behinderung besser zu verstehen. Zudem soll die Kollektion auch den Bedürfnissen von Sorgeberechtigten entsprechen. Ausserdem bietet Zalando in neun Märkten, unter anderem in der Schweiz, neu auch adaptive Mode der Marke Tommy Hilfiger an.

Zalando-Managerin Sara Diez. Zalando

Der Konzern bezeichnet diesen Schritt als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu mehr Diversität und Inklusion von unterrepräsentierten Gruppen. Momentan sehe man eine Lücke auf dem Modemarkt, hält Zalando-Managerin Sara Diez fest: «Für behinderte Menschen ist es immer noch eine grosse Herausforderung, modische, adaptive Kleidung zu finden.» Diese Lücke wolle man schliessen.

Erleichtert das Anziehen: Ein Tanktop mit Magnetverschluss. Zalando

