So bringen Sie Kosten runter - US-Inflation lässt nach

Inflation sinkt in den USA: Warum dies auch für die Schweiz eine gute Nachricht ist – und wie Sie Ihre Kosten runterbringen Nicht alles läuft schief bei den Lebenskosten: Ein paar globale Trends geben Entlastung und ein paar Tipps geben Hilfe zur Selbsthilfe. Niklaus Vontobel 14.09.2022, 05.00 Uhr

Der Höhepunkt der Inflation ist überschritten, zumindest gilt dies anscheinend für die USA. Im Juni stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahr noch um 9,1 Prozent, im Juli waren es noch 8,5 Prozent – und nun sind es 8,3 Prozent.

Damit ist die Inflation zwar noch immer so hoch wie seit 4 Jahrzehnten nicht mehr, aber dennoch auf dem Rückzug in jenem westlichen Land, wo sie nach der Coronakrise als erstes zurückkehrte. Immerhin. Diese Wende ist vor allem die Folge globaler Trends, durch welche es auch für die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz eine gewisse Entlastung gibt.

Globale Entwicklungen, die endlich mal wieder nicht die Preise hochtreiben

Einer dieser Trends findet sich bei den Nahrungsmitteln. Die globalen Preise von zum Beispiel Getreide oder Speiseölen steigen längst nicht mehr, sondern sind wieder deutlich heruntergekommen. Die Lieferkettenprobleme haben sich entspannt, was sich an tieferen Preisen für Containertransporte zeigt. Und besonders ins Gewicht fallen schliesslich die tieferen Preise für Erdöl. Jeder dieser Trends hat Folgen für schweizerische Geldbeutel und Familienbudgets. Der Reihe nach.

Erdöl verteuerte sich zunächst, als auf die Coronakrise bald ein Wirtschaftsboom folgte und somit die Nachfrage nach dem schwarzen Gold zurückkehrte. Einen zweiten Schub erhielten die Preise, als Russland seine Invasion der Ukraine begann und der Westen sich zu Sanktionen entschloss. Doch der Markt für Erdöl passte sich schnell an. Russland exportierte mehr nach Indien und China, wobei insbesondere China happige Preisnachlässe durchzusetzen wusste – allen Bekundungen von «ewiger Freundschaft» zum Trotz. Europa importierte hingegen mehr Erdöl aus Katar und Saudi-Arabien.

Zuletzt kam der Ölpreis unter Druck durch das Ende des chinesischen Wirtschaftswunders. In Chinas Immobiliensektor spielt sich ab, was der britische «Economist» eine eigentliche «Kernschmelze» nennt. Der Sektor macht einen Viertel der Wirtschaft aus und um die 70 Prozent der privaten Vermögen. Kein Wunder, sind die Konsumenten mies gestimmt. Doch gilt mal wieder, dass das eine Leid des anderen Freud sein kann. Wie das «Wall Street Journal» titelte, trägt die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft bei zur «Eindämmung der Inflation in der ganzen Welt».

Erdöl ist nun wieder deutlich billiger. Noch vor wenigen Monaten kostete das Fass über 130 Dollar. Zuletzt waren es weniger als 95 Dollar. Darob sind in den USA insbesondere die Preise an den Tankstellen heruntergekommen, was in den Auto-abhängigen USA politische Folgen haben könnte. Als Benzin teuer war, konnten die Republikaner dies dem Demokratischen Präsident Joe Biden endlos um die Ohren hauen. Benzin ist nun wieder viel billiger – und laut Umfrage sind Bidens Beliebtheitswerte wieder besser, ebenso die Chancen seiner Partei bei den Midterm-Wahlen im Herbst.

In der Schweiz bringt billigeres Benzin vor allem Entlastung bei zwei wichtigen Posten im Haushaltsbudget. Das sind die Ausgaben für Benzin oder Diesel sowie fürs Heizen. Laut Bundesamt für Statistik muss ein durchschnittlicher Haushalt monatlich etwa 130 Franken auslegen für Treibstoffe und etwas weniger als 100 Franken für Heizkosten. Damit bringt die Trendwende bei Rohöl eine spürbare Entlastung, sofern es dabei bleibt.

Dennoch ist Öl noch immer vergleichsweise teuer, sodass sich das Ausloten von Sparmöglichkeiten lohnt. Der Beratungsdienst Moneyland.ch hat hierzu einige Tipps gesammelt. So sollten Autofahrende darauf achten, in welcher Region und an welcher Tankstelle sie einkaufen. Denn die Benzinpreise sind in der Schweiz hoch und variieren stark. Tankstellen auf der Autobahn zum Beispiel verlangen oft höhere Preise als kleine Tankstellen. Wer meist auf der gleichen Strecke unterwegs ist und dabei mehrere Regionen durchquert, sollte also einmal die günstige Tankstelle ausfindig machen und stets dort tanken. Verschiedene Online-Vergleichsportale können bei der Suche helfen.

Eine Trendwende hat es auch bei den Lieferketten gegeben. Als die Coronakrise erst abzuebben begann, waren die Menschen noch zurückhaltend mit Reisen oder Restaurantbesuchen. Hingegen boomte die Nachfrage nach Konsumgütern, worauf der Handel nicht vorbereitet war: die Lager waren nicht genügend gefüllt. In der Folge machten westliche Konsumenten eine neue Erfahrung: Sie mussten warten oder nehmen, was halt auf Lager war. Zugleich ging der Preis für den Containertransport durch die Decke – was dazu beitrug, dass die Konsumentenpreise hochgingen.

Mittlerweile hat sich alles gedreht. Im Handel sind die Lager nicht mehr zu leer, sondern zu voll. Die Menschen kaufen wieder weniger Konsumgüter, aber gehen auf Reisen und füllen die Restaurants. Der Preis für den Schiffstransport ist eingebrochen, was ein Analyst gegenüber dem «Wall Street Journal» so kommentiert: Die Party sei vorbei. Damit gibt es einen Grund weniger für steigende Konsumentenpreise.

Es ist noch immer kein erfreuliches Bild, doch zumindest ist es nicht mehr ganz so bedrückend wie zu Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Preise von Nahrungsmitteln sind seither weltweit heruntergekommen. Wie der entsprechende Index der Vereinten Nationen zeigt, gab es einen Rückgang um über 10 Prozent. Vor allem Getreide und Speiseöl kosten deutlich weniger. Beim Getreide wird dies vor allem zurückgeführt auf das Zugeständnis von Russland, die Ausfuhr von ukrainischem Getreide zuzulassen. Russlands Präsident Wladimir Putin war zuvor von afrikanischen Staaten unter diplomatischen Druck gesetzt worden.

Wieder billiger sind aber auch Kupfer, Holz oder Baumwolle – was wiederum eine Folge des nachlassenden chinesischen Hungers nach Rohstoffen ist. Selbst der Preis von Gas ist in Europa zuletzt gesunken, nachdem er zuvor die europäischen Strompreise hatte in die Höhe schiessen lassen. Für die Stromerzeugung ist Europa teils auf Gas aus Russland angewiesen, das dessen Präsident Putin künstlich verknappt hat. Russlands Staatskonzern Gazprom spottete gar in einem Video über die Europäer: Der Winter werde kalt sein.

Für Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz könnten sich diese Entwicklungen am direktesten zeigen bei den Preisen für Nahrungsmittel. Bei diesem Ausgabeposten gibt es zwar so etwas wie einen Schutz gegen das Auf und Ab an den globalen Märkten. Die Landwirtschaft ist durch hohe Zölle abgeschottet und die Preise sind ohnehin so hoch, dass Rohstoffe einen vergleichsweise geringen Anteil haben. Das erklärt beispielsweise, warum Deutschland weitaus grössere Preisanstiege zu verzeichnen hat.

Dennoch ist die Schweiz keine Insel, und den Preisaufschlag, wie er im August zum Vorjahr verbucht wurde, hat es zuvor knapp 14 Jahre lang nicht gegeben. Bei den Teigwaren zum Beispiel ist der Preissprung einzigartig: Es findet sich nichts dergleichen im Landesindex für Konsumentenpreise, der knapp 40 Jahre zurückreicht. Hier dürfte es nun eine Entspannung geben, wenn der globale Trend mit Verzögerung schweizerische Supermärkte erreicht. Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen sagte kürzlich in einem Interview mit Radio SRF, hoffentlich sei im Herbst der Höhepunkt erreicht und die Preise würden danach wieder sinken.

Wer darauf nicht warten will, dem bietet Moneyland.ch wiederum Rat. Wobei hier das Sparen vor allem über den Verzicht zu haben ist. Denn innerhalb des Budgetpostens lande der grösste Anteil des Geldes in der Fleischabteilung. Wer mehr Gemüse isst, dafür weniger Fleisch, der entlastet sein Budget. Ein Kilo Fleisch kostet im Schnitt an die 21 Franken, Gemüse hingegen weniger als 6 Franken.

All das bedeutet natürlich nicht, dass die Inflation damit besiegt wäre in den westlichen Industriestaaten. Bis die Inflation wieder zurück ist auf jenem Niveau, wo sie die Notenbanken haben wollen, wird es noch ein langer Kampf werden. Und Europa muss nun erst den kommenden Winter überstehen. Doch immerhin sind einige negative Trends gebrochen, die zuvor den Ausblick trübten. Das bringt zumindest eine gewisse Entlastung für die Haushaltsbudgets.

