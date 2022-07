Galaxus verkauft mehr Gutscheine - dafür werden sie eingelöst

Konsumstudie Geschenke werden ideenloser: Verkauf von Gutscheinen nimmt zu – und dafür werden sie eingelöst Eine Analyse des grössten Online-Warenhauses der Schweiz zeigt, dass vermehrt Gutscheine als Präsent gekauft werden. Auch die Post macht ein gutes Geschäft damit. Eingelöst werden sie vor allem für eine Produktkategorie. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Was soll man nur schenken? Ein Gutschein vereinfacht die Beantwortung dieser Frage oftmals. Bild: Anna Bizon / EyeEm / Getty Images

Wie persönlich darf ein Geschenk sein? Ein Buch über strukturellen Rassismus zu Weihnachten, ein Shooter-Game zum 8. Geburtstag der Nichte, eine Blumenvase in goldener Ananas-Form als Dekorationsstück für die neue Wohnung – geht das? Und was, wenn die Inspiration völlig fehlt? Für diese Fälle gibt es eine Lösung: Den Gutschein für ein Geschäft, in dem die oder der Beschenkte das Objekt der Begierde selber auswählen kann.