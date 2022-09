Automat statt Fahrer: So will Postauto das Bargeld abschaffen

Kontaktlos Schluss mit Bargeld: So will Postauto Noten und Münzen aus den Bussen verbannen Der grösste Busbetrieb der Schweiz plant die Abkehr vom Bargeld. Künftig sollen Tickets nicht mehr bei den Busfahrern gekauft werden können, sondern bei Mini-Automaten in den Fahrzeugen und an Verkaufsstellen. Das soll kontaktlos geschehen – und ohne Bargeld. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Postauto will das Bargeld abschaffen. Postauto

«Kommerziell ist Bargeld eigentlich ein Unsinn»: Im Interview mit dieser Zeitung machte Postauto-Chef Christian Plüss im Mai klar, was er von der Bezahlung von Billetten mit Noten und Münzen hält. Es ist nicht viel. Das Handling von Bargeld in den Bussen sei teuer und berge ein Diebstahlrisiko. Zudem nutze ein grosser Teil der Kundinnen und Kunden sowieso ein Abo oder andere Kanäle.

Der Aufschrei war vorprogrammiert: Die Stiftung für Konsumentenschutz sprach sich gegen die Pläne aus. Pro Senectute mahnte eine langsame Umstellung an. Der Kanton Solothurn gab bekannt, bei den Linien in seinem Einzugsgebiet sicher bis ins Jahr 2025 auf der Möglichkeit der Bargeld-Bezahlung zu beharren.

Mini-Automaten in Poststellen

Mittlerweile wird klarer, wie Postauto den Abschied vom Bargeld gestalten will. Mit einem Leistungsanfrage, einer sogenannten «Request for Information» (RFI), fragt der Busbetreiber derzeit Firmen aus der Industrie an, welche Lösungen sie bieten könnten. Postauto hat klare Vorstellungen. Längerfristig soll der Ticketverkauf über eine Kasse, die von der Fahrerin oder dem Fahrer bedient wird, nicht mehr möglich sein.

Zudem soll der selbstbediente Vertrieb, also der Kauf von Billetten durch die Fahrgäste, gefördert werden. Das könnte mit «Mini-Automaten» geschehen. Solche kleinen Verkaufsgeräte könnten einerseits in den Fahrzeugen, andererseits aber auch stationär etwa bei Postagenturen oder in Postfilialen aufgestellt werden, wie aus dem RFI-Schreiben hervorgeht.

Bargeld- und kontaktlos

Die Automaten sollen «intuitiv und selbsterklärend bedienbar sein für Erwachsene (vor allem Senioren), welche nicht digital unterwegs sind, für Kinder sowie für Touristen und Personen mit Einschränkungen», heisst es in der Anfrage. Angeboten werden sollen Einzeltickets, aber keine Abos oder Mehrkartenfahrten. Die Automaten sollen in der Lage sein, die Tickets auszudrucken.

In einem weiteren Schritt könnten die Mini-Automaten dann ausgerüstet werden, um Tickets auf die Swisspass-Karte der Passagiere zu laden. Die schlechte Nachricht für Fans des Bargelds: Die Automaten sollen keine Münzen und Noten akzeptieren, sondern «ausschliesslich kontaktlos und bargeldlos» funktionieren. Über die Anfrage hatte zunächst das Portal inside-it.ch berichtet.

Bargeld ist «sehr aufwendig»

Bis nächsten Dienstag können interessierte Firmen Fragen stellen. Ob und wann Postauto danach eine Beschaffung einleitet, ist offen. Postauto-Sprecher Urs Bloch betont, dass es noch keinen festen Terminplan gebe und es darum gehe, herauszufinden, was die Industrie überhaupt anbieten könnte. «Sicher würde die Übergangszeit einige Jahre in Anspruch nehmen», sagt er. «Es ginge auch darum, die Fahrgäste nach und nach an das neue Modell heranzuführen.»

Das Bedürfnis nach bargeldlosem Zahlen nehme zu. Aus technischer Sicht gehe Postauto zudem davon aus, dass Automaten ohne Bargeld günstiger in der Entwicklung und im Betrieb seien. Postauto sei an kleinen Automaten interessiert, die gut in die Busse passten. «Zudem wollen wir grundsätzlich wegkommen vom Bargeld in den Fahrzeugen», sagt Bloch.

Kantone sind mit im Boot

Aus dem Entscheid der Geschäftsleitung, mittelfristig den Ticketverkauf beim Fahrpersonal aufzuheben, ergebe sich eine höhere Effizienz. «Fahrerinnen und Fahrer können den Fahrplan besser einhalten und sie haben kein Bargeld mehr im Fahrzeug.» Zudem fielen längerfristig regelmässige, teure Erneuerungen der Kassensysteme weg, was der Kosteneffizienz des öffentlichen Verkehrs diene. Bloch betont, dass der Bund und die Kantone über das Vorgehen informiert seien und die mittel- bis langfristige Aufhebung des Verkaufs durch die Busfahrer unterstützten.

Wie viel Mehrkosten der Ticketverkauf durch das eigene Personal verursacht, zeigt eine Analyse des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) aus dem Jahr 2019. Demnach entstehen pro beim Buspersonal gelösten Ticket Kosten von 1.20 Franken, während es am Ticketautomaten nur 1 Franken ist und bei digitalen Kanälen wie einer App 70 Rappen. Diese Kosten beinhalten etwa Gebühren für Kreditkarten-Firmen, die Wartung der Geräte und der Software.

Laut Zahlen des Branchenverbands Alliance Swisspass wurden per Frühling dieses Jahres bereits über 60 Prozent der Ticket-Absätze mit Abos gemacht, die sich automatisch erneuern. Billettautomaten kamen noch auf einen Anteil von etwa 22 Prozent, der bediente Verkauf auf 10 Prozent und digitale Kanäle auf einige wenige Prozent.

Obwohl Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel gilt, dürfen Unternehmen die Annahme verweigern. Denn beim entsprechenden Recht handelt es sich um sogenannt dispositives, wovon Unternehmen abweichen können. Es reicht, wenn sie Kundinnen und Kunden etwa mit einem Schild darauf hinweisen. Verschiedene politische Vorstösse, dies zu ändern, scheiterten. So teilte der Bundesrat im August 2020 als Antwort auf eine Motion mit, er wolle die Barzahlung nicht in zwingendes Recht überführen. Die Wahl der Zahlungsmittel solle weiterhin der freien Entscheidung der Haushalte und Unternehmen überlassen sein.

