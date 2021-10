Kampf um Konzerte: Angriff auf das Hallenstadion

Konzerte Weniger Publikum, aber mehr Hallen: Diese Städte wollen jetzt dem Hallenstadion in Zürich grosse Konzerte wegschnappen Erstmals finden wieder grosse Live-Konzerte in der Schweiz statt. In den nächsten Monaten treten mehrere Stars hierzulande auf – das Publikum hat mehr Auswahl. Neue Hallen in Bern, Basel und Lausanne wollen Konzerte weg von Zürich locken. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 07.10.2021, 17.00 Uhr

Am 1. Oktober reanimierte die Schweizer Band Pegasus das Zürcher Hallenstadion. Keystone

«Wir sind noch Tage später glücklich», schreibt eine Zuschauerin des Konzerts im Zürcher Hallenstadion. «Es tut so gut, wieder ein wenig Normalität zu haben», postet eine andere auf der Facebook-Seite der Band Pegasus, die am 1. Oktober vor 4500 Zuschauern aufspielte und den Neustart nach Monaten der Corona-Pause einläutete.

Doch die Euphorie täuscht. Die grossen Schweizer Konzerthallen stehen vor schwierigen Monaten. Die Zuschauer sind ebenso zurückhaltend wie internationale Künstler beim Planen ihrer Tourneen – und der Markt ist immer heftiger umkämpft.

«So viele Konzerte wie nie zuvor»: Diese Stars und Bands kommen in die Schweiz Weil viele Konzerte in den letzten Monaten verschoben wurden, werde es nächstes Jahr mehr geben als je zuvor, sagt Stefan Wyss vom Veranstalter Gadget. «Ob dafür genug Nachfrage besteht, wird sich zeigen.» Die Verkäufe seien derzeit noch eher harzig. Kundinnen und Kunden müssten erst noch das Vertrauen zurückgewinnen, dass Konzerte stattfinden. Es werde noch lange dauern, bis die Normalität wieder da sei. Entscheidend seien eine hohe Impfquote und verlässliche Rahmenbedingungen, sagt Wyss. Die Zertifikatspflicht habe Gadget begrüsst. «Wir stellen erfreut fest, dass 3G einwandfrei funktioniert.» Wichtig sei nun aber, dass die Behörden keine zusätzlichen Massnahmen verhängten. Im nächsten halben Jahr stehen in der Schweiz unter anderem diese Konzerte bekannter Künstler an: - Ozzy Osbourne (Hallenstadion, 31.1.2022)

- James Blunt (Hallenstadion, 9.3.2022)

- Sunrise Avenue (Hallenstadion, 23./24.5.2022)

- Rammstein (Stadion Letzigrund Zürich, 30./31.5.2022)

- Foo Fighters (St. Jakob-Park Basel, 14.6.2022)

- Céline Dion (Hallenstadion, 15./16.6.2022)

- Billie Eilish (Hallenstadion, 2.7.2022)

- Alicia Keys (Hallenstadion, 12.7.2022)



«Können mit Hallenstadion mithalten»

Das Zürcher Hallenstadion mit seinen 15'000 Plätzen war bisher die unumstrittene Nummer 1 im hiesigen Konzert-Business. Ein Auftritt in Zürich-Oerlikon bildete oft den Höhepunkt der Karriere von Schweizer Musikerinnen und Musiker. Internationale Künstler traten fast exklusiv hier auf.

Die neue St. Jakobshalle in Basel. Kenneth Nars

Das soll sich ändern. So will Basel mit der vor drei Jahren neu eröffneten St. Jakobshalle, die nun maximal 12'400 Personen Platz bietet, dem Hallenstadion Konkurrenz machen. Im Segment von Konzerten mit 8'000 bis 10'000 Besuchern, das den grössten Teil ausmache, könne sie sehr gut mithalten, sagt Direktor Thomas Kastl. «Es wird uns sicher gelingen, den einen oder anderen Künstler nach Basel zu bringen.»

Auch Lausanne und Dübendorf kämpfen mit

Ähnliche Pläne hegt Bern. Die Stadtbevölkerung hat Anfang Jahr einem Kredit in der Höhe von 15 Millionen Franken zugestimmt, mit dem die Messebetreiberin Bernexpo eine Festhalle mit Platz für 9'000 Zuschauer bauen will. Insgesamt werden 95 Millionen Franken investiert, die Eröffnung ist für 2024 geplant. Mit dem Argument, dass «die Berner Jugend für grosse Konzerte nicht mehr ins Hallenstadion reisen muss», warb die Zeitung «Bund» vor der Abstimmung für ein Ja.

Auch die vor zwei Jahren neu eröffnete «Vaudoise Aréna» in Prilly nahe Lausanne, Heimstadion des Lausanne HC, schielt auf Konzerte. Bis zu 11'000 Menschen finden in ihr Platz. Im Segment der etwas kleineren Konzerte kämpft zudem die 2017 eröffnete Samsung Hall in Dübendorf ZH mit 5000 Plätzen um Publikum. Sie wechselt per Ende Jahr die Besitzerin und soll damit den Fokus noch stärker auf Konzerte legen.

Veranstalter haben grössere Auswahl

Die Konkurrenz wird aber auch härter, weil 2022 die Swiss Life Arena in Zürich-Altstetten eröffnet wird, das neue Heimstadion der ZSC Lions. Dort werden zwar keine Konzerte veranstaltet – eine Bedingung, welche die Stadt Zürich an ihr Darlehen knüpfte. Doch mit dem Auszug des Hockeyclubs aus seiner bisherigen Heimat im Hallenstadion werden dort 40 Termine pro Jahr frei, die unter anderem für Konzerte genutzt werden können.

Dessen ist sich auch Thomas Kastl von der St. Jakobshalle bewusst. «Die Anzahl der Hallen hat sich in den letzten Jahren massiv erhöht», sagt er. «Das wird unser Geschäft sicher nicht einfacher machen.» Veranstalter hätten heute eine «wesentlich grössere Auswahl an Orten», an denen sie spielen könnten.

Bern braucht ein paar Jahre

Die Betreiber der neuen Festhalle in Bern wiederum glauben an einen geographischen Vorteil. «Der Standort Bern ermöglicht es uns, das Deutsch- wie auch das Westschweizer Publikum abzuholen», sagt Bernexpo-Chef Tom Winter. «Wir sind überzeugt, dass es in diesem Segment genug Platz für verschiedene Player hat.»

Inhaltlich sei Bernexpo mit der neuen Halle einem breiten Publikum verpflichtet. «Wir setzen stark auf Kooperation und berücksichtigen sowohl lokale als auch internationale Acts», sagt Winter. Erfahrungsgemäss spiele sich ein gutes Kulturprogramm aber erst nach ein paar Jahren Betrieb richtig ein.

Hallenstadion bleibt grösste Halle

Billie Eilish soll im Juli 2022 in der Schweiz auftreten. Keystone

Ob die neue Konkurrenz dem Hallenstadion etwas anhaben kann, wird sich noch zeigen. Noch ist es nicht soweit. «Im Konzertbereich spüren wir die neue Konkurrenz nicht zu fest», sagt Direktor Philipp Musshafen. Allerdings sei das schwierig zu beurteilen, denn wegen vielen Verschiebungen sei der Kalender die nächsten eineinhalb Jahre relativ voll.

«Wir haben sicher ernst zu nehmende Mitbewerber und achten auf diese», sagt Musshafen. «In erster Linie schauen wir aber, dass unsere Leistung besser ist.» Hinzu komme, dass das Hallenstadion die grösste Indoor-Arena der Schweiz sei. «Auch der Standort Zürich ist ein gewisser Vorteil.»

Veranstalter wollen nach Zürich

Das räumt auch Thomas Kastl ein. Die St. Jakobshalle dürfe relativ viele Anfragen für das Jahr 2022 entgegennehmen. «Auch wir hören aber von den Kunden immer wieder, dass man eigentlich Zürich als den interessanteren Ort für grosse Konzerte sieht.»

Das habe weniger mit der Halle zu tun als mit dem Einzugsgebiet und der Bevölkerungsdichte in den Regionen. Ähnlich sehen es Veranstalter. Bern und Basel seien als grössere Städte durchaus spannend für Konzerte, sagt Stefan Wyss von der Gadget abc Entertainment Group. Aber: «Zürich hat einen klaren Standortvorteil.»

In den nächsten Monaten führt denn bei den Auftritten von Musikgrössen auch kein Weg am Hallenstadion vorbei. Auf dem Programm stehen Konzerte von internationalen Künstlern wie Ozzy Osbourne, Billie Eilish oder Alica Keys, während in Basel die Dropkick Murphys und Otto auftreten und in Lausanne die nicht mehr ganz taufrische Band Texas im Kalender vermerkt ist.

Erste Konzerte wurden wieder verschoben

Doch bevor die Konzerthallen einander Publikum wegschnappen können, muss es überhaupt Konzerte geben. Allzu optimistisch ist die Branche nicht. «Wir haben relativ viele provisorische Buchungen für 2022, was zur Annahme führen könnte, dass es endlich wieder richtig losgehen könnte», sagt Thomas Kastl. Gleichzeitig seien auch schon internationale Künstler, die für 2022 gebucht waren, ins Jahr 2023 verschoben worden.

Ähnlich sieht es Philipp Musshafen. «Ich hoffe sehr, dass wir in einem Jahr im einigermassen normalen Fahrwasser sein werden», sagt er. Abhängig sei das von der Coronalage in der Schweiz und in Europa: «Die Künstler kommen erst zu uns, wenn sie in Europa eine Tour machen können.»

Die Nachfrage nach Konzerten in seiner Halle sei zwar relativ gross, aber die Situation ungewiss. Das gelte auch für Konzerte, die bereits angesagt seien. Noch sehe er die Wahrscheinlichkeit als recht hoch an, dass diese stattfinden. «Aber ehrlich gesagt habe ich meinen Optimismus etwas verloren», sagt Musshafen.

Denn auch das Publikum ist teilweise zurückhaltend. Bei den wenigen Anlässen, die derzeit im Hallenstadion stattfinden, sind etwa 20 Prozent weniger Besucher vor Ort als vor Corona. Sie erscheinen trotz gekauften Tickets nicht.