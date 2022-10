Aldi Produktelinie heisst gleich wie eine Marke von Swiss

Kopie Aldi düpiert die Swiss: Neue Produktelinie heisst praktisch gleich wie eine Marke der Airline – und so reagiert sie Der deutsche Discounter verkauft regionale Lebensmittel unter einem neuen Namen. Doch dieser ruft die Lufthansa-Tochter auf den Plan, die ihn nun juristisch prüft. Es wäre nicht der erste Kopie-Fall, mit dem die Swiss konfrontiert ist. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

«Saveurs Suisses» von Aldi: Die Produkte haben wenig mit der Swiss zu tun - der Name hingegen schon. zvg

Vor kurzem kündigte der Discounter Aldi Suisse eine neue Eigenmarke für regionale Lebensmittel an. Im Angebot sind Tessiner Ravioli, Waadtländer Pastete und andere regionale Schweizer Spezialitäten. Der Name: «Saveurs Suisses».

Die neue Aldi-Produktelinie ist der Fluggesellschaft Swiss nicht entgangen, wie Sprecher Michael Pelzer auf Anfrage sagt: «Wir haben von der kürzlich lancierten Marke Kenntnis.» Kein Wunder, denn der Name «Saveurs Suisses» erinnert sehr stark an den Namen des Swiss-Bordverpflegungskonzepts auf Europaflügen - «Swiss Saveurs». Diese Ähnlichkeit scheint der Airline nicht zu gefallen: «Wir prüfen aktuell die rechtliche Lage», sagt Pelzer. Darüber hinaus könne man zum jetzigen Zeit keine Auskunft geben.

Aldi hat Marke registrieren lassen

Fragt sich somit, ob die Swiss bei Aldi intervenieren und eine Namensänderung fordern wird. Ihre Chancen hängen nicht zuletzt von der Verwechslungsgefahr ab und davon, inwiefern die Swiss «Swiss Saveurs» als Marke hat schützen lassen.

Die Medienstelle von Aldi betont, dass man vor der Einführung jeder neuen Marke die rechtliche Situation von Experten prüfen lasse, so auch bei der neuen Regio-Eigenmarke. «‹Saveurs Suisses› ist seit Anfang dieses Jahres im Markenregister eingetragen und geniesst somit Markenschutz, während dies bei ‹Swiss Saveurs› unseres Wissens nicht der Fall ist.» Auch Recherchen von CH Media im Markenregister blieben beim Verpflegungskonzept der Swiss ohne Resultat.

Aldi sieht keinen Grund für Namensänderung

Aldi schreibt weiter: Ausserdem bestünden zwischen den beiden Marken vor allem bezüglich Aufmachung und angebotener Produkte genügend Unterschiede, sodass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Deshalb beurteile man die rechtliche Situation als «klar und unproblematisch» und man sehe keinen Grund, den Namen zu ändern.

Fakt ist: Es wäre nicht der erste Kopie-Fall, mit dem die Swiss konfrontiert wird. Vor knapp drei Jahren lancierte beispielsweise das Genfer Reiseunternehmen Swisstours Transport ein neues Logo auf seinen Cars, mit denen es Sightseeing-Ausflüge in der Romandie und in Frankreich durchführt. «Swiss Tours» stand darauf, wobei das Wort Swiss optisch auch auf einem Flieger der Lufthansa-Tochter stehen könnte. Das beinahe gleiche Rot, die beinahe genau gleichen Grossbuchstaben. Der Slogan «The official transporter» gleich daneben verstärkte den Eindruck, dass die Fahrzeuge etwas mit der Airline zu tun haben könnten.

Bus des Genfer Reiseunternehmens Swisstours: Das 2020 lancierte Logo erinnert stark an den Schriftzug der Swiss. Benjamin Weinmann

Das passte der Swiss nicht, wie CH Media berichtete. Sie störte sich an der Verwechslungsgefahr - und intervenierte. «Swisstours Transport entschied sich im Zuge unseres Austauschs, ihr Logo zu ändern, was wir begrüssen», sagte dann eine Sprecherin vor einem Jahr. Zum genauen Inhalt dieses Austauschs und ob dabei Swiss mit einer Klage drohte, äusserte sie sich nicht. Man gehe davon aus, so die Sprecherin, dass die Genfer Firma in absehbarer Zeit ein neues Logo anbringen werde. Wer in Genf unterwegs ist, dem fäll aber auf: Das rote Swiss-Logo des Reisebüros ist bis heute nicht verschwunden.

Heutiger Swiss-Schriftzug seit 2011

Die Marke der Airline existiert seit 2002, also seit ihrer Gründung. Anfangs enthielt das Logo den Namen Swiss in weisser Schrift auf quadratisch rotem Grund mit weissem Schweizer Kreuz in der unteren rechten Ecke. Auf den Maschinen war der simple Schriftzug stets rot auf weissem Flugzeuggrund - gefolgt vom Namen Schweiz in vier Landessprachen.

2011 - knapp zehn Jahre nach der Auferstehung aus den Trümmern der Swissair - erneuerte die Swiss ihr Markenprofil. Der Würfel verschwand aus dem Logo und machte einem Schweizer Kreuz in Form einer Flugzeug-Heckflosse Platz - ähnlich wie das Logo der Swissair.

Seit 2011 tritt die Swiss mit diesem Schriftzug im Aviatikmarkt auf. Laurent Gillieron / KEYSTONE

