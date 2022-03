Kornkammer Ukraine Putins Krieg droht eine globale Hungerkrise auszulösen: Sollten wir darum in der Schweiz weniger Fleisch essen? Mehr Gemüse: Angesichts des Getreide-Schocks müsse die Schweiz umdenken, fordert die Grüne Ständerätin Maya Graf. Die wichtigsten Punkte zur möglichen Hungerkrise und der Rolle der Schweiz. Pascal Michel und Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Russland und die Ukraine sind wichtige Getreideproduzenten. VITALY TIMKIV / AP

Russland und die Ukraine spielen als grosse Produzenten für Weizen, Gerste und Sonnenblumensaaten für die Welternährung eine wichtige Rolle. Die Zahlen sind eindrücklich, die Europäische Kommission zusammengestellt hat: Die Ukraine kommt beim Weizen auf 10 Prozent der weltweiten Produktion, beim Gersten auf 13 Prozent, beim Mais auf 15 Prozent und beim Sonnenblumenöl ist das Land gar der wichtigste Akteur überhaupt, mit über 50 Prozent des Welthandels. Russland erreicht bei der weltweiten Herstellung von Weizen einen Anteil von 24 Prozent, von Gerste rund 14 Prozent und von Sonnenblumenöl rund 23 Prozent.

Direkt abhängig von dieser Kornkammer sind vor allem ärmere Länder. Wichtige Importeure sind beispielsweise Jemen und Sudan, Pakistan und Bangladesch. Mindestens 50 Länder beziehen mehr als 30 Prozent ihres Weizenbedarfs aus den beiden Ländern. Gemäss der EU deckt Nordafrika und der Nahe Osten mehr als die Hälfte seines Getreidebedarfs mit Importen aus Russland und der Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin führt seinen sinnlosen Krieg also inmitten der Kornkammer Europas.

Russland hat einen temporären Exportstopp verhängt. Und Nahrungsmittel unterstehen zwar keinen westlichen Sanktionen, aber Händler und Banken meiden russische Exporte dennoch - aus Angst vor Bussen oder öffentlicher Kritik. Und in der Ukraine ist alles offen: was kann gesät und was noch geerntet werden?

Ukrainische Häfen wurden zerstört und das Schwarze Meer ist vermint oder blockiert. Ein Agrarökonom von der Universität Illinois sagt zur Newsagentur «Bloomberg»: «es ist der grösste Schock für den globalen Getreidemarkt, den er je erlebt habe». Die Folge: Auf dem Weltmarkt können sich nur noch Länder eindecken, die die steigenden Preise bezahlen können.

Neben der humanitären Katastrophe in der Ukraine hat der russische Angriffskrieg gravierende Folgen über Europa hinaus: Die Preise für Weizen erreichten jüngst Höchststände, was besonders importabhängige Länder im globalen Süden massiv trifft. Im Sudan beispielsweise kosten Grundnahrungsmittel bereits 40 Prozent mehr. In Ägypten, dem grössten Weizenimporteuer der Welt, ist bereits die Regierung eingeschritten und legte Fixpreise für Brot fest, um sozialen Aufruhr zu unterbinden.

«Steigende Lebensmittelpreise werden die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage, Konflikte und weit verbreitete Hungersnöte weiter verschärfen», warnt der Atlantic Council. Die die amerikanische Denkfabrik errinnert daran, dass auf frühere Preisexplosionen in unschöner Regelmässigkeit politische Unruhen folgten in Nordafrika und im Nahen Osten. Das sei zuletzt so gewesen in den Jahren 1977, 2008, 2011 und 2017. «Einige Experten haben sogar behauptet, dass der Arabische Frühling zu einem grossen Teil durch die steigenden Lebensmittelpreise ausgelöst wurde.» In der Folge erreicht grossen Flüchtlingswellen Europa.

Vor diesem Hintergrund werden nun Stimmen von links bis rechts laut, die die Versorgung der Schweiz mit eigenen Lebensmitteln erhöhen wollen. Während die SVP eine «Anbauschlacht 2.0» fordert um vordringlich die Versorgung der heimischen Bevölkerung zu sichern, wollen die Grünen die hiesige ökologische Landwirtschaft stärken, um bedürftige Länder, etwa in Nordafrika, zu entlasten. Die Idee dahinter: Je weniger Grundnahrungsmittel die Schweiz importieren muss, desto eher stehen diese anderen Ländern zur Verfügung.

Bisher wird auf rund der Hälfte der Schweizer Ackerfläche Futter für Tiere angebaut. Bruno Kissling / OLT

Dazu bräuchte es aber eine Umstellung der Konsumgewohnheiten, sagt Landwirtschaftspolitikerin und Ständerätin Maya Graf (Grüne/BL) zu CH Media. Sie fordert, dass die Schweizer Ackerflächen nun stärker für die Produktion von Weizen, Gemüse oder proteinreichen Hülsenfrüchten genutzt werden – bisher wird auf rund der Hälfte der Ackerfläche Futter für Tiere angebaut. Laut Zahlen des Bundes könnte eine solche Umlagerung den Selbstversorgungsgrad kurzfristig auf 78 Prozent erhöhen und die Importe von Futtergetreide reduzieren. Vorausgesetzt, der Fleisch-Anteil auf dem Speiseplan würde heruntergefahren.

Maya Graf. zvg

«So könnten wir die Importe reduzieren und die Ernährungssouveränität der Länder stärken, die stark von Importen abhängig sind», sagt Graf und ergänzt:

«Wir müssen weniger Fleisch essen - wegen des Klimas und damit global mehr Fläche bleibt, um direkt Nahrung für Menschen anzubauen.»

Insgesamt liegt der Selbstversorgungsgrad der Schweiz derzeit bei 57 Prozent. Am meisten importieren muss die Schweiz bei Früchten, Gemüse und pflanzlichen Fetten, aber auch bei Geflügel und Eiern. Brotgetreide produzieren Schweizer Bauern zu einem grossen Teil selbst - ergänzende Importe sind jedoch weiterhin nötig. Dasselbe bei Sonnenblumenöl, wo die Ukraine ein zentraler Exporteur ist.

Zugleich will Maya Graf beim Foodwaste ansetzen, um die Selbstversorgung zu verbessern: «Wir werfen heute einen Drittel der Lebensmittel weg. Hier müssen wir dringend handeln. Es braucht endlich einen ‹Aktionsplan Food-Waste›.»

Teures Getreide, Hunger in armen Ländern, dennoch importiert die Schweiz beispielsweise ägyptische Frühkartoffeln - das passt für den Schweizer Bauernverband nicht zusammen. Direktor Martin Rufer fordert ein Umdenken: die Schweiz dürfe nicht länger die eigene Produktion schwächen und die Lücken dann mit Importen füllen.

Darum solle sie zum Beispiel davon absehen, weiteres Ackerland für den ökologischen Ausgleich zu bestimmen oder weitere Auflagen zu Düngemitteln zu machen. «Im aktuellen Umfeld ist dies weder nachvollziehbar noch verantwortungsvoll.» Hinter dieser Forderungen steckt eine alte Befürchtung der Schweizer Bauern: die Produktion von Lebensmittel wird zunehmend ins Ausland verlagert, im Inland ist vermehrt bloss die Pflege idyllischer Landschaften gefragt.

Kann die Schweiz selbst ihre Produktion steigern, um etwas gegen die Hungersnot zu tun? Leicht gesagt, aber nicht auf Knopfdruck zu erreichen. So muss wohl das Fazit lauten, das hervorgeht aus Ausführungen des Bundesamts für Landwirtschaft.

Von der gesamten landwirtschaftlichen Fläche, inklusive Alpenweiden, nutzt die Schweiz bloss 27 Prozent für Ackerbau. Davon wird wiederum rund die Hälfte gebraucht, um Futter für Tiere zu produzieren, auf der anderen Hälfte dann zum Beispiel Getreide, Karotten oder Kartoffeln. Die Schweiz könnte theoretisch viel mehr Kilokalorien aus diesem Ackerboden herausholen; indem sie mehr Brotgetreide anpflanzt oder Kartoffeln. So könnte die Schweiz mehr von ihrem Bedarf selbst decken und müsste viel weniger Nahrungsmittel importieren. Doch es bleibt Theorie.

Brot und Kartoffeln müssten erst einmal gegessen werden. Die Menschen in der Schweiz müssten ihre Ernährung umstellen: weniger Bier trinken, weniger Teigwaren essen, weniger Reis, viel weniger Fleisch. Tun sie dies nicht, hätte die Schweiz auf einmal ein Überangebot an Kartoffeln und Brotgetreide, wie sie es einst an Milch hatte. Keine Milchseen mehr, sondern neu Brot- und Kartoffelberge. Und diese Berge liessen sich vermutlich nicht einmal abtragen und ins Ausland verfrachten. Sie wären viel zu teuer, als dass sie sich Menschen in Ägypten oder Libyen würden kaufen wollen.

Die Menschen in der Schweiz müssten ihre Ernährung umstellen: weniger Bier trinken, weniger Teigwaren essen, weniger Reis, viel weniger Fleisch. Patrick Huerlimann

Und schliesslich gilt das bekannte Totschlag-Argument, das oft zu hören ist, wenn die Schweiz etwas gegen internationale Krisen tun soll: sie ist zu klein. Wie das Bundesamt für Landwirtschaft sagt: «Würde die Schweiz ihre Produktion von Brotgetreide steigern, hätte dies nur marginale Auswirkungen auf den Weltmarkt.»

Die Schweiz könnte ihren Foodwaste bekämpfen, es wäre genug Potenzial da. Es landen nämlich pro Jahr auch mehrere Hunderttausend Tonnen importierte Lebensmittel im Abfall. Insgesamt am häufigsten weggeworfen werden Früchte, Gemüse, Kartoffeln und Brot. Doch auf die Schnelle wird dies nicht gehen, als Beitrag gegen die Ukrainekrise käme es zu spät. Wenn es ein Leichtes wäre, hätten es beispielsweise Detailhändler wie Migros, Coop oder Aldi sowie Lebensmittelproduzenten längstens getan.

Maximo Torero bezweifelt, dass eine Anbauschlacht in reichen Ländern angesichts der sich abzeichnenden Hungerkrise Sinn macht. Der Chefökonom der Welternährungsorganisation FAO gibt auf Anfrage zu bedenken, dass Millionen von Kleinbauern in Entwicklungsländern darauf angewiesen seien, ihre Produkte zu exportieren - auch in die Schweiz. «Produzieren reiche Länder mehr selbst, berauben sie diese Bauern ihrer Lebensgrundlage.»

Wichtiger sei es, dass sich Länder wie die Schweiz gegen Zölle und Exportbeschränkungen einsetzten, sodass weltweit der Warenstrom von Lebensmittel gewährleistet werden könne. Er bringt noch ein weiteres Instrument ins Spiel: die Einrichtung einer sogenannten Food Import Facility. Dabei handelt es sich um ein Instrument, um Preis-Schocks bei Lebensmitteln für arme Länder abzufedern.

Es ist so oder so ein gewaltiger Schock für den globalen Markt für Nahrungsmittel. Doch noch ist nicht alles entschieden. Der Krieg in der Ukraine kann länger oder weniger lange dauern. Und was immer man von grossen internationalen Rohstoffhändler halten mag, aber eine Eigenschaften hätten sie immer wieder unter Beweis gestellt, sagt ein US-Agrarökonom von der Universität Illinois: Sie sind meisterhaft darin, Rohstoffe rund um die Welt zu bewegen, selbst wenn es auf halblegalen Wegen ist. Demnach würde vom russischen Weizen doch gewissen Mengen in die üblichen Importländer gelangen.

Und noch eine mögliche Rettung gibt es. Anders als in der letzten grossen Hungerkrise ist der Preis eines anderen Grundnahrungsmittel bisher tief geblieben: Reis. In der Krise von 2007 und 2008 schoss der Preis in die Höhe. Vorübergehend gab es gar eine Verdreifachung. Dieses Mal sind die Preise bislang stabil geblieben. Und das ist matchentscheidend, denn Reise dient der halben Weltbevölkerung als Grundnahrungsmittel. Ein Analyst von Bloomberg schrieb darum: «Im Moment ist Reis das Einzige, was zwischen uns und einer ausgewachsenen Nahrungsmittelkrise steht.»

