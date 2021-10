Krankenkasse: Ungenaue Prämienrechner verwirren Versicherte

Krankenkassen Wenn die günstigste Kasse gar nicht die günstigste ist: Wer seine Prämie beim Rechner des Bundes vergleicht, sieht nicht die ganze Wahrheit Die gängigen Vergleichsportale berücksichtigen den Reserveabbau der Krankenkassen nicht. Für die Versicherten, die wechseln wollen, ist die Situation verwirrlich. Doch ein Tool schafft Abhilfe. Roman Schenkel Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Ein Vergleich der Krankenkassenprämien lohnt sich - auch wenn die Prämien sinken. Martin Ruetschi / KEYSTONE

Noch rund einen Monat bleibt Zeit. Bis am 30. November muss ein Krankenkassenwechsel vollzogen sein. Sonst verbleibt man beim bisherigen Versicherer - und vergibt mögliches Einsparpotenzial. Das Marketing der Krankenversicherungen arbeitet derzeit deshalb emsig. Werbeflächen werden zugekleistert, die besten Plätze kurz vor den Abendnachrichten im TV gebucht.

Die Prämiensituation 2022 unterscheidet sich in vielen Aspekten von jener vergangener Jahre. Erstmals seit 2008 sind die Kosten für die mittlere Prämie wieder rückläufig – um 0,2 Prozent. Die Versicherungen haben auf Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) knapper kalkuliert, sie haben gezielt in der Vergangenheit zu hohe Prämieneinnahmen zurückbezahlt und sie haben ihre hohen Gewinne der letzten Jahre an den Aktienmärkten stärker in die Kalkulation miteinbezogen. Zudem haben viele freiwillig Reserven abgebaut.

Enorme Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern

Bei einem tiefen Wachstum oder gar rückläufigen Prämien interessieren sich normalerweise weniger Versicherte für einen Wechsel. Dabei ist das Einsparpotenzial gross. Die Preisunterschiede zwischen den 51 Krankenkassen sind enorm und ständigen Änderungen unterworfen. Wer vergleicht, der erlebt vielleicht nicht gerade sein blaues Wunder, aber er entdeckt doch eine einfache Möglichkeit, mehrere hundert Franken pro Jahr einzusparen.

Deshalb ist nun die Zeit, in der Prämienrechner auf Hochtouren laufen. Priminfo, der Rechner der Bundes, oder der wohl bekannteste vom Vergleichsdienst Comparis dürften derzeit oft angeklickt werden. Auch bonus.ch und Moneyland bieten Krankenkassenrechner an. Bequem können Versicherte da ihre Prämie, mit der entsprechenden Franchise und Versicherungsmodell bei den verschiedenen Anbietern vergleichen. Bei Comparis etwa kann gleich noch eine Offerte der gewünschten Krankenkasse eingeholt werden.

Werden die Reserven eingerechnet, beträgt der Rückgang mehr als 1 Prozent

Doch dieses Jahr sind diese gängigen Prämienrechner ziemlich ungenau. Der Grund ist der Reserveabbau, den 14 Krankenkassen vornehmen (siehe Tabelle). Reserven im Umfang von knapp 380 Millionen Franken fliessen zurück an die Versicherten. Gesundheitsminister Alain Berset sagte in der Pressekonferenz Ende September, dass mit dem Reserveabbau, die Krankenkassenprämien insgesamt gar um über ein Prozent zurückgehen. Dieser Abbau wird von den Vergleichsportalen aber nicht berücksichtigt, deshalb werden teils Prämien angezeigt, die nicht den effektiven Kosten entsprechen. Bei der Suche nach der günstigsten Prämie fehlt also die Transparenz.

Dass die Vergleichsportale den Reserveabbau nicht berücksichtigen, liegt wohl an der Komplexität. Denn die Krankenversicherer handhaben den Reserveabbau ganz unterschiedlich. Concordia beispielsweise überweist den Versicherten im kommenden Jahr eine Einmalzahlung, die CSS wiederum zieht den Betrag direkt von der monatlichen Prämienrechnung ab.

Interaktives Tool rechnet den Reserveabbau mit ein

Dies könne zu Verwirrungen bei den Versicherten führen, sagt Marcel Thom vom Beratungsunternehmen Accenture. «Es resultiert daraus nicht nur eine gewisse Verzerrung der Konkurrenzsituation, sondern erschwert es auch der Bevölkerung, die für sie jeweils effektiv günstigste Prämie in der Krankenversicherung leicht zu finden», sagt der Krankenversicherungsexperte. Accenture hat deshalb ein interaktives Prämientool entwickelt, das den Reserveabbau berücksichtigt und so die Krankenkassen in die richtige Reihenfolge rückt. «Der Abbau der Reserven verschiebt die Prämienattraktivität teils stark, wird aber bisher nicht transparent kommuniziert», sagt Thom.

Der Effekt dieser fehlenden Transparenz lässt sich beispielsweise bei der Prämie der CSS darstellen (Standardmodell für eine erwachsene Person; Franchise 2500 Franken, ohne Unfall und ohne Berücksichtigung der Rückerstattung der Umweltabgaben):

Kanton Aargau: Ohne Reserveabbau 280.60 Franken; inklusive Reserveabbau: 273.80 Franken

Kanton Luzern (Prämienregion 1): Ohne Reserveabbau 289.00 Franken; inklusive Reserveabbau: 282.20 Franken

Kanton St. Gallen (Prämienregion 1): Ohne Reserveabbau 296.40 Franken; inklusive Reserveabbau: 291.70 Franken

Und dasselbe noch für die Prämie der CSS mit einer Franchise von 300 Franken:

Kanton Aargau: Ohne Reserveabbau 399.90 Franken; inklusive Reserveabbau: 393.10 Franken

Kanton Luzern (Prämienregion 1): Ohne Reserveabbau 408.30 Franken; inklusive Reserveabbau: 401.50 Franken

Kanton St. Gallen (Prämienregion 1): Ohne Reserveabbau 415.70 Franken; inklusive Reserveabbau: 411.00 Franken

Besser schneiden logischerweise insbesondere diejenigen Kassen ab, die einen grossen Batzen an die Versicherten zurückbezahlen. CSS (60 Millionen Franken), Concordia (73 Millionen Franken), Helsana (76 Millionen Franken) und Groupe Mutuel (34,3 Millionen Franken). Berücksichtigt man den Reserveabbau adäquat, können sich laut einer Studie von Accenture etwa die Groupe Mutuel als auch die Concordia über alle Prämienregionen hinweg um jeweils über 160 Ränge verbessern und die CSS ihrerseits kann 11 zusätzliche Spitzenplatzierungen (attraktivste Prämie in einer Prämienregion) ergattern (2500 CHF Franchise). Die CSS bietet so in der Hälfte der 42 Prämienregionen der Schweiz die günstigste Prämie an.

Da der Reserveabbau einiger Krankenversicherer auf mehrere Jahre ausgelegt ist, ist für Thom klar, dass die Krankenversicherer überlegen müssen, wie sie dies ihren bestehenden und potenziellen Neukunden besser kommunizieren können. Sonst wird es auch im kommenden Jahr ein Prämienwirrwarr geben.