Coca-Cola, Starbucks und Co stellen Russland-Geschäft ein

Krieg in der Ukraine Coca-Cola, McDonald’s und Starbucks boykottieren Russland – zwei Schweizer Firmen aber bleiben Die Boykottaufrufe zeigen Wirkung: Die Liste der Unternehmen, die aufs Russland-Geschäft verzichten, wird immer länger. Nestlé und Coop machen hingegen weiterhin Geschäfte vor Ort. Pascal Michel, Florence Vuichard und Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Keystone / Gaetan Bally

Die erste Flasche Coca-Cola auf russischem Boden verkaufte der US-Getränkeriese im Jahr 1979 anlässlich der Olympischen Spiele in Moskau. Nach dem Zerfall der Sowjetunion drang das Unternehmen endgültig in den neuen Markt vor und investierte in verschiedene Fabriken, um Russinnen und Russen mit der zuckerhaltigen Brause zu versorgen. Im Jahr 2005 kaufte die Cola-Tochter HBC mit Sitz in Zug gar eine russische Saftfirma, 2010 eröffnete das Unternehmen in Rostow die grösste Cola-Produktionsstätte in Osteuropa.

Nun macht der Mutterkonzern Coca-Cola in den USA eine Kehrtwende und stellt sein Geschäft in Russland ein. Die Tochterfirma in Zug, die in Russland zehn Fabriken und damit das operative Geschäft vor Ort betreibt, scheint davon überrumpelt worden zu sein. In einer Mitteilung heisst es am Mittwoch, man respektiere diesen Entscheid und arbeite daran, diesen umzusetzen. Weitere Fragen wollte Coca-Cola HBC aus Zug dazu nicht beantworten.

«Wir mussten ‹das Richtige tun›»

Coca-Cola ist bei weitem kein Einzelfall. Auch andere Firmen, die bis anhin noch gezögert haben, schliessen sich an:

Der Bierproduzent Heineken stellt die Produktion und den Verkauf seiner Produkte in Russland ein, das russische Geschäft soll vom Rest des Unternehmens abgetrennt werden und «die Zukunft unserer russischen Aktivitäten» werde grundsätzlich überdacht.

Klare Ansage von Heineken-Chef Dolf van den Brink. zvg / Heineken

Heineken-Konzernchef Dolf van den Brink findet für einen Manager in einem am Mittwoch veröffentlichten Statement ungewohnt deutliche Worte und scheut sich nicht, den Kreml direkt zu kritisieren:

«Der Krieg der russischen Regierung gegen die Ukraine ist ein nicht provozierter und völlig ungerechtfertigter Angriff.»

Die Fast-Food-Kette McDonald’s, die in Russland 62'000 Menschen beschäftigt, schliesst vorübergehend ihre 850 Restaurants. McDonald’s ist seit über 30 Jahren in Russland tätig. Trotzdem sei man an den Punkt gelangt, «an dem man das unnötige menschliche Leid, das sich in der Ukraine abspielt, nicht länger ignorieren kann», heisst es in einer Mitteilung. «Wir mussten ‹das Richtige tun›», so McDonald’s.

McDonald’s löscht die Lichter seiner Filialen – nicht nur in Moskau (Bild), sondern in ganz Russland. Mikhail Tereshchenko/Getty

Auch Starbucks lenkt ein: Die Kaffeekette hat beschlossen, «alle Geschäftsaktivitäten in Russland auszusetzen, einschliesslich des Versands aller Starbucks-Produkte», wie Starbucks-Lenker Kevin Johnson am Dienstag in einem Statement festhielt. Die lizenzierten Partner hätten sich bereit erklärt, «den Ladenbetrieb sofort einzustellen».

Zu macht auch Lindt & Sprüngli: Der Schokoladehersteller mit Sitz im zürcherischen Kilchberg hat am Mittwoch angekündigt, seine Läden in Russland per sofort zu schliessen und das Land nicht mehr zu beliefern.

Und auch Pepsi gibt auf – nach 60 Jahren: «Pepsi-Cola kam auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges auf den Markt und trug dazu bei, eine gemeinsame Basis zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zu schaffen», schreibt Konzernchef Ramon Laguarta in einem Brief an seine Geschäftspartner. Angesichts der «schrecklichen Ereignisse» in der Ukraine gibt der Getränkehersteller den Verkauf von Pepsi-Cola, 7Up und Mirinda aus.

Die heikle Frage nach den Gütern des täglichen Bedarfs

Bier, Süssgetränke, trendige Kaffees und Hamburger sind zwar beliebt, aber nicht lebensnotwendig, weshalb ein Verkaufsstopp auch einfacher umzusetzen ist. Schwieriger ist es für die Hersteller von Gütern des täglichen Bedarfs. «Wir haben die Verantwortung», hält Pepsi-Chef Laguarta fest, Produkte des täglichen Bedarfs wie etwa Milch, Molkereiprodukte oder Babynahrung weiter anzubieten. So könne der Konzern den Lebensunterhalt seiner 20'000 Mitarbeitenden in Russland sowie von rund 40'000 Bauern unterstützen.

Ähnlich hält es der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé. «Als Lebensmittelunternehmen und Arbeitgeber in Russland werden wir weiterhin versuchen, eine zuverlässige Versorgung der Menschen im Land mit sicheren und lebensnotwendigen Nahrungsmitteln zu gewährleisten», sagt ein Sprecher. Der Konzern habe aber alle Werbeaktivitäten in Russland eingestellt und beschlossen, alle Kapitalinvestitionen zu unterbrechen.

«Wir sind schockiert über die Invasion der Ukraine», ergänzt der Sprecher. «Diese Kriegshandlungen in der Ukraine haben unvorstellbares menschliches Leid verursacht.» Nestlé helfe seinen rund 5800 Mitarbeitenden in der Ukraine mit Nahrungsmittelpaketen, Gehaltsvorschüssen, administrativer und psychologischer Hilfe und habe Produkte an Lebensmittelbanken und lokale Wohltätigkeitsorganisationen vor Ort gespendet. In den nächsten Tagen würden diese Spenden die Marke von 3 Millionen Franken erreichen.

Coop will in Russland bleiben

Ebenfalls in Russland tätig ist der Detailhändler Coop mit der Grosshandelstochter Transgourmet, die etwa Hotels und Restaurants beliefert. Aktuell halte Coop am Geschäft in Russland fest, sagt Sprecherin Melanie Grüter.

Transgourmet und Coop hätten aber eine Taskforce einberufen, welche die Situation «genau beobachtet und gegebenenfalls Massnahmen umsetzt». In der Schweiz hingegen geht Coop auf Distanz zu Russland: Für die Supermärkte bezieht die Händlerin keine Waren mehr aus dem Land.

300 haben den Rückzug angekündigt, 40 wollen bleiben – jedenfalls vorerst

Bleiben will hingegen der Westschweizer Computerzubehörhersteller Logitech. Wie viele Mitarbeitende er in Russland beschäftigt, gibt ein Sprecher nicht bekannt. Direkt an Konsumenten verkauft Logitech in Russland nicht – und hat nun auch beschlossen, die Lieferungen nach Russland einzustellen. Logitech unterstütze zudem Mitarbeitende, deren Familien und Freunde in der Ukraine. Dazu gehörten Unterkünfte, Hilfe bei der Evakuierung, finanzielle und emotionale Unterstützung. «Wir offerieren jede Hilfe, die wir können», sagt der Sprecher.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine haben rund 300 Firmen mit signifikantem Geschäft vor Ort ihren Rückzug aus dem Russland-Geschäft angekündigt, wie ein Institut von Yale ausgezählt hat. Die Liste der Firmen, die bleiben, ist auf unter 40 geschrumpft. Nebst Nahrungsmittelproduzenten stehen Hotelbetreiber wie Accor, Hilton, Hyatt oder Marriott auf der Liste. Und der Zigarettenhersteller Philip Morris.

Neues Gesetz zur Enteignung von Firmen aus «unfreundlichen» Staaten Russland hat offenbar ein neues «Massnahmenpaket zur Unterstützung der Wirtschaft» verabschiedet. Das berichtet die «Bild» unter Berufung auf die russische Staatsagentur Tass am Mittwochabend. Dieser Gesetzesentwurf ermögliche die Verstaatlichung von Werken und Firmen aus «unfreundlichen Staaten», die Land verlassen haben oder den Betrieb kurzfristig einstellten. Durch den Einsatz einer externen Verwaltung werde der Konkurs dieser Firmen verhindert und Arbeitsplätze gerettet, so die Begründung von offizieller Seite. Den ausländischen Eigentümern blieben noch fünf Tage, um die Fremdverwaltung abzuwenden. In dieser Zeit könne der Betrieb wieder aufgenommen werden oder die Anteile an der Firma könnten verkauft werden. Danach bestimme ein Gericht eine vorläufige Verwaltung für drei Monate. Danach werden die Anteile versteigert und die alte Organisation aufgelöst. Von dem neuen Gesetz betroffen wären auch Schweizer Firmen, die in den letzten Tagen die Produktion in Russland eingestellt haben. Die Schweiz gehört ebenfalls zur Liste der unfreundlich oder feindlich gesinnten Staaten. (phh)

