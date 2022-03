Rückzug oder Bleiben? So reagieren Schweizer Firmen in Russland

Krieg in der Ukraine Coop verkauft Lebensmittel in Russland, Emmi liefert Käse: Schweizer Firmen zwischen Fluchthilfe und Russland-Boykott Sanktionen und Lieferprobleme machen es Schweizer Firmen in Russland schwer, Geschäfte zu tätigen. Aber auch hierzulande stellt sich die Frage: Boykott russischer Waren oder «business as usual»? Stefan Ehrbar, Niklaus Vontobel, Benjamin Weinmann, Pascal Michel Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Die russische Wirtschaft leidet unter den Sanktionen. Keystone

Wie macht man Geschäfte in einem Land, das einen völkerrechtswidrigen Krieg in seinem Nachbarland gestartet hat? Diese Frage müssen sich auch Schweizer Firmen stellen, die in Russland tätig sind. Seit die EU, die USA, die Schweiz und andere Länder Sanktionen ergriffen haben, ist das Handeln im Land mit über 140 Millionen Einwohnern schwierig geworden.

Einer der grössten Schweizer Akteure in Russland ist der Nahrungsmittelriese Nestlé. Er beschäftigt dort über 7000 Personen. Vorerst ändert sich durch den Krieg nichts. «Wir verkaufen seit 150 Jahren wichtige Lebensmittel an die Bevölkerung. Dazu gehören Babynahrung und Frühstücksgetreide», sagt Sprecher Christoph Meier. «Wir sehen unsere Aufgabe weiterhin in der Versorgung mit sicheren Lebensmitteln und Getränken für den täglichen Bedarf.»

Die Bevölkerung zähle auf eine zuverlässige Versorgung mit Lebensmitteln. Die Rohstoffe würden meist lokal bezogen und 90 Prozent der in Russland verkauften Produkte auch lokal produziert, sagt Meier. Selbstverständlich halte sich Nestlé an die Sanktionsbestimmungen.

Nestlé in der Ukraine Hilfe bei der Ausreise und Lieferversuche Nestlé beschäftigt in normalen Zeiten 5800 Personen in der Ukraine und betreibt dort drei Fabriken und ein Service Center. Wie Sprecher Christoph Meier sagt, suche Nestlé momentan nach Möglichkeiten, die Einkaufsläden aus den Lagerhäusern heraus zu beliefern, «sofern die Sicherheit dies zulässt». Zu den Produkten von Nestlé in der Ukraine gehören Fertiggerichte, Zutaten, Kaffee und Süsswaren. Nestlé versuche stets, mit den Angestellten in Kontakt zu bleiben, so Meier. «Ihre Sicherheit sowie ihre mentale und physische Gesundheit sind unsere erste Priorität. Wir haben für die Mitarbeitenden und ihre Familien auch Kontaktstellen geschaffen, wo sie sich hinwenden können und auch Hilfe erhalten, wenn sie das Land verlassen möchten.»

Zum Erliegen gekommen ist das Russland-Geschäft hingegen bei der EMS-Gruppe. Sie hat laut Generalsekretär Marc Ehrensperger zwei kleinere Standorte in Russland, die die lokale Automobilindustrie beliefern und für rund 1 Prozent des Gesamtumsatz verantwortlich sind. «Aufgrund der Krise ist das Geschäft unserer Kunden weitgehend unterbrochen», sagt er.

Mit der Grosshändlerin «Global Foods», die zu ihrer Tochter Transgourmet gehört, ist auch Coop in Russland aktiv. «Transgourmet bedauert die Situation und steht in Kontakt mit den Mitarbeitenden vor Ort», sagt Coop-Sprecherin Rebecca Veiga. Transgourmet sei nicht von den Sanktionen betroffen. Ein Rückzug aus Russland sei nicht geplant.

ABB hat die Reissleine gezogen

Die Grosshändlerin «Global Foods» gehört via Transgourmet zu Coop. globalfoods.ru

Als erster grosser Schweizer Konzern die Reissleine gezogen hat ABB. Man nehme einstweilen keine Aufträge mehr an und setze alle Aktivitäten aus, die abhängig seien von Lieferungen von und nach Russland, die Ukraine oder Weissrussland. Die Zeitungen von Tamedia berichteten als erstes darüber. Diesen Schritt erklärt ein Sprecher mit «Herausforderungen in der Lieferkette und bei der Logistik». Er ist demnach noch nicht die Folgen von Sanktionen und Gegensanktionen. Falls und sobald diese in Kraft treten, werde ABB sich daran halten. In Russland erzielte der Konzern letztes Jahr noch 1 bis 2 Prozent seines Umsatzes.

Die Schweizer Industrie ist ohnehin gezwungen, ihre Exporte nach Russland auszusetzen. Die Sanktionen lassen ihr keine andere Wahl. Wie der Präsident der Swissmem Martin Hirzel an der Jahrespressekonferenz des Industrieverbandes sagte, kommen die neuen Sanktionen einem «Exportverbot» gleich. Davor hätten die seit 2014 bestehenden Sanktionen schon einen Rückgang der Schweizer Exporte bewirkt. Zugleich machte der Swissmem-Präsident klar: «Wir tragen das mit.»

Glencore schwenkt auf Russland-Kritik um

Ein Umdenken scheint auch beim Rohstoff-Giganten Glencore eingesetzt zu haben, der seinen Hauptsitz in Baar ZG hat. Der damalige CEO von Glencore, Ivan Glasenberg, hatte noch im Jahr 2017 einen russischen Freundschaftsorden von Präsident Vladimir Putin erhalten. Ein Jahr zuvor hatte Glencore für 11 Milliarden Dollar eine Minderheitsbeteiligung an der staatlichen Ölgesellschaft Rosneft gekauft.

Nun lässt sich Glencore mit einem Statement verlautbaren, wonach Glencore das Vorgehen der russischen Regierung gegen die Bevölkerung der Ukraine verurteile. Man habe «keinen operativen Fussabdruck in Russland» und das dortige Handelsengagement sei «nicht wesentlich». Nun will Glencore seine Beteiligung an Rosneft «überprüfen». Und der Konzern fügt an: «Die menschlichen Auswirkungen dieses Konflikts sind verheerend».

Emmi ist nicht betroffen

Zuvor hatten sich die Erdölkonzern BP und Shell bereits aus Russland zurückgezogen. BP hat seinen Anteil an Rosneft verkauft, Shell seine Partnerschaft mit der russischen Gazprom aufgegeben.

Nicht von Sanktionen betroffen ist hingegen der Milchverarbeiter Emmi. «Wir exportieren Grundnahrungsmittel nach Russland, die primär der Versorgung der breiten Bevölkerung dienen», sagt Sprecher Markus Abt. Emmi hoffe, «dass sich alle Parteien auf eine Deeskalationspfad zurück bewegen.» Emmi liefere Käse nach Russland, der primär der Versorgung der breiten Bevölkerung diene.

Novartis hat 2000 Mitarbeitende in Russland

Das Geschäft mache einen marginalen Anteil am gesamthaften Exportgeschäft aus. «Aktuell spüren wir noch keine direkten Auswirkungen», so Abt. «Sorge bereiten uns hingegen absehbare indirekt negative Effekte auf bereits massiv hohe Inputpreise etwa für Energie oder zusätzliche Verwerfungen im Bereich Logistik.» Darüber hinaus prüfe Emmi die Möglichkeit, Hilfsleistungen in Form von Lebensmittelspenden den betroffenen Menschen in der Ukraine sowie in den Nachbarländern rasch zugänglich zu machen.

Auch Novartis und Sandoz wollen in Russland präsent bleiben und sich dafür einsetzen, dass Patientinnen und Patienten Zugang zu Medikamenten erhalten. «Wir beobachten die Situation genau und werden sicherstellen, dass wir nicht mit Personen oder Unternehmen zusammenarbeiten, die von den Regierungen auf die Liste der sanktionierten Parteien gesetzt wurden», sagt Sprecher Satoshi Sugimoto. Novartis beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende in Russland.

Migros will keinen Boykott

Konkurrent Roche, für den über 800 Mitarbeitende in Moskau und Sankt Petersburg arbeiten, hält den Betrieb ebenfalls aufrecht. «Unsere Kolleginnen und Kollegen in Russland tragen wesentlich dazu bei, dass Patienten in Russland weiterhin Zugang zu den wichtigen Medikamenten und Diagnostika haben, die sie benötigen», teilt die Firma mit.

Fragen stellen sich auch Firmen, die in der Schweiz Produkte aus Russland verkaufen – wie etwa die Detailhändler. Die Migros teilt mit, sie orientiere sich bei der Beschaffung von Produkten an den Vorgaben der offiziellen Schweiz. Bisher habe der Bundesrat keinen Boykott russischer Waren verhängt.

Globus und Coop verbannen russische Waren

«Wer aus persönlicher Überzeugung auf Lebensmittel aus der russischen Föderation verzichten möchte, kann dies dank der auf der Verpackung aufgedruckten Herkunftsdeklaration selbstverständlich tun», sagt Sprecher Marcel Schlatter. Dieselbe Haltung gilt für die Migros-Tochter Denner. Lidl teilt mit, keine russischen Produkte zu führen, gleich wie Volg.

Anders positioniert sich Coop. Eine Sprecherin sagt, Coop beziehe vorläufig keine Lebensmittel mehr aus Russland. Damit folgt die Detailhändlerin dem Vorbild von Globus. Der Luxus-Händler wird für seine Lebensmittel-Sparte Delicatessa keine Waren aus Russland mehr beziehen. Aldi Suisse teilt mit, keine Lieferanten und Partner mit Sitz in Russland zu haben.

Aber: «Der russische Vodka, der nicht von einem russischen Lieferanten stammt, ist dennoch bis auf Weiteres nicht in unserem Angebot.» Auch Spar gibt auf Anfrage bekannt, Produkte mit Ursprung in Russland oder Weissrussland aus dem Verkauf zu nehmen, darunter Wodka und bestimmte Fischprodukte.

Viele ausländische Firmen setzen solche Schritte derweil auch in Russland um. Apple setzt den Verkauf aller Produkte in Russland aus. Apple Pay und andere Dienste seien eingeschränkt worden, heisst es in einer Erklärung des US-Technologiekonzerns. Auch Google Pay ist aufgrund der Sanktionen in Russland nicht mehr nutzbar. Mehrere grosse Filmstudios wie Disney, Warner und Sony haben zudem entschieden, ihre Titel bis auf weiteres nicht in Russland zu veröffentlichen. So wird etwa der Filmstart von «The Batman» diese Woche in Russland nicht stattfinden, berichtet das Portal heise.de.

Keine Hamsterkäufe, aber Run auf Jod Menschen in der Schweiz bereiten sich vor Wegen des Krieges in der Ukraine steigt die Angst vor einer nuklearen Katastrophe. Schweizer Apotheken verzeichnen deswegen eine erhöhte Nachfrage nach Jodtabletten. Seit Dienstag hätten «viele Apotheken vermehrt Anfragen» zu Jodtabletten erhalten, teilt «PharmaSuisse», der schweizerische Apothekerverband mit. Leo Grossrubatscher von der Dr. Andres Apotheke in Zürich sagt: «Wir haben auffallend viele Kundinnen und Kunden aus dem Ausland, die sich mit Jodtabletten eindecken wollen». Dass es nun auch zu Hamsterkäufen kommt, so wie zu Beginn der Pandemie mit leer gefegten Teigwaren-, WC-Papier- und Konservendosen-Regalen, ist laut den Detailhändlern bisher nicht der Fall. «Die Absätze sind nicht augenfällig höher als sonst», sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter. Einzig: «Wir spüren aktuell, dass die Kundinnen und Kunden aus den Sport-Ferien zurück sind», sagt Coop-Sprecherin Rebecca Veiga. (bwe/watson.ch)

