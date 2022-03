1 Euro für 1 Franken: Die Folgen für die Schweizer Wirtschaft

Krieg in der Ukraine 1 Euro für 1 Franken: Die Folgen für Industrie und Restaurants, Hotels und Seilbahnen, Löhne und Einkaufstourismus «Dann muss die Nationalbank eingreifen», heisst es von der Gastronomie, und von Exporteuren: «Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem sie das nicht noch mehr können.» Das sagt die Wirtschaft zu den Folgen der Euro-Parität. Niklaus Vontobel, Florence Vuichard und Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Gleichviel wert: 1 Euro und 1 Franken. Martin Rütschi/Keystone

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Preise, weltweit und auch in der Schweiz. Öl wird teurer, Gas, Aluminium, Weizen – die Liste ist ellenlang. Inmitten dieser grossen Verschiebungen wertet sich auch der Franken auf, der Euro wird wieder geschwächt.

Nun steht die europäische Einheitswährung wieder auf der Parität zum Franken: Für einen Euro zahlt man noch einen einzigen Franken. Am Montagmorgen war es für kurze Zeit gar noch etwas weniger.

Damit ist der Euro so billig wie seit Januar 2015 nicht mehr. Der bisherige Tiefpunkt wurde damals erreicht. Doch seine grosse Abwertung begann schon Jahre zuvor, mit der Finanzkrise von 2008. Zuvor zahlte man 1.70 Franken für einen Euro, und damit 70 Prozent mehr als heute. Die Abwertung hat die Schweiz verändert, den Alltag der Konsumenten und Konsumentinnen. Löst die erneute Euroschwäche nun nochmals einen Wandel aus?

Die Gastronomie ist gerade dabei, sich von der Coronakrise zu erholen. Nun kommt der nächste Schlag: Der Euro schwächt sich ab, es wird wieder günstiger, im nahen Ausland ins Restaurant zu gehen. Wie sehr schmerzt dies die Restaurants und Bars?

Casimir Platzer vom Branchenverband Gastrosuisse sagt dazu: «Im Moment können wir einigermassen mit dem aktuellen Frankenkurs leben – aber natürlich gibt es Grenzen.» Ein deutlich stärkerer Schweizer Franken könne mittelfristig für viele zu einer Herausforderung werden, insbesondere für die Betriebe in den Tourismusorten und nahe der Landesgrenze. Für Platzer ist darum klar:

Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer. Anthony Anex / KEYSTONE

«Wenn die aktuelle geopolitische Lage weiter eskaliert und ein Abrutschen deutlich unter die Parität droht, dann wird eine Intervention der Schweizerischen Nationalbank notwendig.»

Von «einer Anhäufung von Problemen, die zusammen eine echte Herausforderung darstellt», spricht Martin Nydegger, Direktor von der Marketingorganisation Schweiz Tourismus. Ob der Coronakrise bleiben Gäste aus den USA und Asien noch immer der Schweiz fern. Der Krieg in der Ukraine verunsichert die Touristinnen und Touristen in der ganzen Welt, weshalb viele von Reisen absehen. Erdöl kostet so viel wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr, was unter anderem den Benzin- und Kerosinpreis steigen lässt und damit die Reisekosten.

Oberster Schweiz-Verkäufer Martin Nydegger. Walter Bieri / KEYSTONE

Und nun noch die Kursparität. Man habe zwar gelernt, den starken Franken möglichst wettzumachen, sagt Nydegger. Man gibt zu gleichen Preisen extra Leistungen, setzt auf höhere Qualität und senkt die Kosten. Doch nun seien solche Massnahmen noch dringlicher. Nydegger: «Die Parität ist für uns eine weitere Hürde, die wir überwinden müssen.»

Andreas Züllig, oberster Hotelier. Walter Bieri / KEYSTONE

Hotelübernachtungen im Ausland seien nicht auf einen Schlag deutlich attraktiver geworden, sagt Andreas Züllig. Der Präsident des Branchenverbands Hotelleriesuisse betont, die Schweizer Hotellerie sei nach wie vor absolut wettbewerbsfähig. Die aktuelle Situation sei nicht vergleichbar mit dem Januar 2015.

Damals sei es ein Schock gewesen, als der Euro innert weniger Minuten von 1.20 Franken auf die Parität gefallen sei. Die aktuelle Parität hingegen habe sich schon länger abgezeichnet. Der Tourismus habe sich darum darauf einstellen und sein Angebot anpassen können. Dabei kam ihm zugute, dass die Preise im nahen Ausland in den letzten Jahren deutlich schneller gestiegen seien als in der Schweiz.

Züllig sagt: «Auch zum aktuellen Wechselkurs bietet die Schweizer Hotellerie darum sehr viel Leistung zu wettbewerbsfähigen Preisen.»

Auch bei den Ticketpreisen für Seilbahnen komme es zu keiner grossen Verschiebung, heisst es vom Verband Seilbahnen Schweiz. Wie Direktor Berno Stoffel vorrechnet, habe der Euro schon diesen Winter nur 1.03 bis 1.04 Franken gekostet.

Bleibe er auf der Parität, habe dies kaum Einfluss auf das Preisgefüge. Für ausländische Gäste werden Schweizer Tickets um 3 Prozent teurer, für Schweizer Gäste werden österreichische Tickets um 3 Prozent billiger. Stoffel sagt: «Für so eine kleine Ersparnis buchen die allerwenigsten Gäste ihre Ferien um.»

Zumal die Schweizer Seilbahnen heute mehr Leistung bieten würden, als bei der letzten Euro-Parität. Dynamische Preise waren damals nahezu unbekannt, heute sind sie weit verbreitet. An manchen Tagen zahlen Gäste darum so wenig wie früher in den Achtzigerjahren. Wie die «Schweiz am Wochenende» zu einem grossen Preisvergleich schrieb: «Geiz darf geil sein – nun auch in den Schweizer Bergen».

Dagmar Jenni, Direktorin beim Detailhandelsverband Swiss Retail Federation. Sascha Hähni

Vergleichsweise gelassen reagiert der Detailhandel. Die Sorgentelefonate der Mitglieder seien bis anhin ausgeblieben, sagt Dagmar Jenni, die Direktorin des Branchenverbands Swiss Retail Federation.

Das dürfte verschiedene Gründe haben: Erstens «überschattet der Krieg in der Ukraine alles», betont Jenni. Zweitens bereiteten die anhaltenden Lieferschwierigkeiten dem Detailhandel noch immer mehr Sorgen. Und drittens akzeptiert die Branche bis zu einem gewissen Grad den Einkaufstourismus als Teil der Realität.

Denn die Gruppe jener, die gern und häufig über die Grenze fahren, um einzukaufen, ist relativ stabil. «Neue Kundensegmente sind nicht hinzugekommen», sagt Jenni. Auch hierfür gibt es mehrere Erklärungen: So gibt es in der Schweiz laut Jenni durchaus eine gewisses Verständnis für etwas höhere Preise, da schliesslich hierzulande auch höhere Löhne und Vorleistungskosten bezahlt würden.

Zudem habe der heimische Detailhandel seine Preise in den letzten 25 Jahren in absoluten und relativen Zahlen stark gesenkt - um ganze 28 Prozent, wie das Forschungsinstitut Bak Economics in einer im Juli vor einem Jahr erschienenen Studie vorrechnet. Gleichzeitig seien die Konsumgüter und -Dienstleistungen ausserhalb des Detailhandels um 17 Prozent teurer geworden.

Das mag man in der Schweiz so sehen. In Deutschland macht man andere Erfahrungen, wie es von der Handelskammer Hochrhein-Bodensee heisst. Eine Sprecherin sagt: «Ein guter Frankenkurs führt eigentlich fast immer zu steigenden Umsätzen durch den Einkaufstourismus.»

Doch an diesem Währungseffekt kann man sich nicht freuen. Denn anderes dürfte den Umsatz drücken: In Deutschland besteht weiterhin Maskenpflicht; die Menschen sind wegen dem Krieg in der Ukraine verunsichert; in Deutschland steigen die Preise gerade viel schneller als in der Schweiz.

Bald noch voller? Einkaufsstrasse in Konstanz. Donato Caspari

Dem exportorientierten Industriesektor setzt die rasche Aufwertung des Frankens mächtig zu. Sowohl der grosse Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem) wie auch Swissmechanic, die Organisation der kleineren Industriezulieferfirmen betonen die zunehmenden Probleme mit dem Wechselkurs. Zentrales Problemfeld sind die erodierenden Profitmargen der Betriebe. «Die Möglichkeit, in Innovation und Digitalisierung zu investieren, nimmt entsprechend ab», konstatiert Swissmem.

Auch Swissmechanic zeichnet ein ungemütliches Zukunftsbild: «Unsere Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre Effizienz stetig gesteigert, doch irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem sie das nicht noch mehr können.» Swissmem geht davon aus, dass die Firmen versuchen werden, einen Teil des Kostenschubes, der nebst dem Wechselkurs natürlich vor allem auch Rohstoffe, Energie und Vorprodukte betrifft, an die Kunden weiterzugeben. «Aber das dürfte nicht für jedes Unternehmen möglich sein.»

Die Mitgliedsfirmen von Swissmechanic üben sich nach Auskunft des Verbandes in Schadensbegrenzung, in dem sie immer öfter zu Tageskursen offerieren. Der kleinere der beiden Industrieverbände fragt rhetorisch: «Was ist das Massnahmenpaket der Politik und des Staatssekretariats für Wirtschaft, um die schleichende Erosion des Werkplatzes Schweiz zu reduzieren? Eine verloren gegangene Produktion zurückzugewinnen, ist enorm schwierig.»

Swissmem fordert unter anderem, dass staatliche Leistungen preisgünstiger werden. «Das ist mit einer verstärkten Digitalisierung möglich.» Mit Forderungen an die Nationalbank halten sich beide Verbände auffallend deutlich zurück.

Gewerbepräsident Fabio Regazzi. Anthony Anex / KEYSTONE

Zurückhaltung gibts auch von Seiten des Gewerbes – jedenfalls vorerst, wie Verbandspräsident Fabio Regazzi betont. «Die Situation ist derzeit so dramatisch», sagt dieser mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine. «Das bindet unsere ganze Aufmerksamkeit.» Aber falls dieses Wechselkurs-Verhältnis noch lange anhalte, oder sich gar noch verschlechtere, dann würden die Hilferufe in Richtung Nationalbank und Politik zunehmen. Regazzi betont: «Die Situation ist wirklich alles andere als einfach für die Betriebe.»

Daniel Lampart, Chefökonom beim Gewerkschaftsbund. Anthony Anex / KEYSTONE

«Besorgniserregend» sei die Abschwächung des Euros, findet Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, zumal der Wertverlust in hohem Tempo voran geht. So werde der schwache Euro zu einem weiteren Hindernis für die Wirtschaft. Dabei werde der Krieg ohnehin noch Folgen haben, weil sich beispielsweise das Erdöl verteuert oder Touristen wegbleiben.

Folgen haben könne die Euroschwäche etwa für die Löhne in der Industrie, auch für die Arbeitsplätze. Denn die Konkurrenten in Deutschland würden deutlich geringere Löhne zahlen als noch vor zwei oder drei Jahren, wenn man die Inflation herausrechne. Die Euroschwäche verschaffe ihnen einen zusätzlichen Vorteil, die Schweizer Industrie sei im Nachteil. Lampart sagt darum: «Wir erwarten von der Nationalbank schon, dass sie sich gegen eine rasche Abschwächung stemmt.»

