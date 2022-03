Warme Wohnung, brutaler Krieg: Zeit für russisches Gas ist vorbei

UKRAINE-KRIEG Der gross inszenierte Schulterschluss des Westens: Alles was Sie zu Joe Bidens Europa-Tour wissen müssen

Der amerikanische Präsident Joe Biden trifft in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der westlichen Welt. Am Samstag reist er weiter nach Polen an die Nato-Ostflanke. Der Zweck dieses Besuchs: Russland soll wissen, dass der Westen die Reihen geschlossen hält