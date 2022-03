Kampf um Zucker, kaputte Panzer: So wirken die Sanktionen

Krieg in der Ukraine Und die Sanktionen wirken doch: Warum Russen jetzt um Zucker kämpfen und das Land seine Panzer nicht reparieren kann Zeigen die Sanktionen der westlichen Welt gegen Russland Wirkung oder waren sie umsonst? Indizien deuten darauf hin, dass die Wirtschaft empfindlich geschwächt wird. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 31.03.2022, 16.00 Uhr

Die russische Wirtschaft ist stark von der Industrie, Öl und Gas abhängig: ein Produktionswerk in Kaliningrad. Unsplash

Wladimir Putin dürfte vieles einkalkuliert haben, als er seiner Armee den Befehl erteilte, das Nachbarland Ukraine anzugreifen – auch Sanktionen. Doch der Umfang, das Tempo und die Einigkeit, mit welchen westliche Länder Massnahmen wie den Ausschluss russischer Banken aus dem Swift-System, die Sperrung von Vermögenswerten oder Exportverbote erliessen, überraschte viele Beobachter.

Der ökonomische Kollaps Russlands ist aber ausgeblieben. Auch über einen Monat nach dem Beschluss des ersten Sanktionspakets führt das Land Krieg. Der Wechselkurs des Rubels erholt sich auch dank stetiger Öl- und Gasimporte Europas und russischer Stützungsmassnahmen und ist fast wieder auf Vorkriegsniveau. Bringen die Sanktionen also gar nichts?

Knappheit zeichnet sich ab

Zu Beginn spürten Russinnen und Russen die Sanktionen vor allem, weil sich mit ihnen auch westliche Firmen von Ikea über McDonald's bis hin zu Swatch verabschiedeten – teils ohne das sanktionsbedingt zu müssen. Deren Güter sind nicht mehr erhältlich. Mit den Firmen könnten auch Zehntausende Jobs verschwinden. Die meisten Unternehmen bezahlen ihre Angestellten vorerst aber weiterhin. Über Monate hinweg dürften sie sich das aber weder leisten können noch wollen.

Konsumenten in Russland müssen aber nicht nur auf das Billy-Bücherregal, ihre Mastercard und Spotify verzichten. Auch alltägliche Güter werden teuer und rar. «Von Supermärkten bis hin zu Luxusläden beginnen sich Knappheiten abzuzeichnen», schreibt ein Autor der renommierten US-Wirtschaftsuniversität Wharton.

Laut der BBC wurden etwa Zwiebeln, Windeln oder WC-Papier zuletzt deutlich teurer, vor allem aber Zucker. In gewissen Regionen stiegen die Preise seit Anfang Jahr um bis zu 37 Prozent, im Landesdurchschnitt um 14 Prozent. In sozialen Medien tauchen Videos auf, in denen zu sehen ist, wie Supermarkt-Kunden um Zucker kämpfen. Viele Läden haben ein Bezugslimit eingeführt. Der Export wurde verboten. Es häufen sich die Berichte von Profiteuren, die Zucker mit hohen Margen auf dem Schwarzmarkt verkaufen.

Das Verbot von Importgütern aus dem Technologiebereich dürfte die russische Wirtschaft schon kurzfristig hart treffen. Gemäss der Sanktionsliste gehören dazu Güter aus den Bereichen allgemeine Elektronik, Rechner / elektronische Baugruppen und Telekommunikation.

Zudem sind Exporte von Gütern aus den Bereichen Informationssicherheit, Sensoren und Laser, Navigation und Luftfahrtelektronik, Meeres- und Schiffstechnik und Luftfahrt sowie Raumfahrt und Antriebe verboten. Damit wurde das Land auch vom Handel mit Mikrochips abgeschnitten. Diese stecken heutzutage in jedem Auto, Handy oder Panzer.

Die Panzerfirma bleibt geschlossen

Die Rüstungsindustrie ist besonders abhängig von Importen. Ihre Produkte sind komplex. Dass die Sanktionen wirken, zeigt das Beispiel von Uralwagonsawod. Laut der EU ist es die einzige Firma in Russland, die Panzer herstellt – und die Produktion mittlerweile wegen Nachschubproblemen einstellen musste, wie das US-Magazin «Newsweek» berichtet. Das ist bei den vermuteten hohen Materialverlusten der russischen Armee in der Ukraine relevant.

Russland sei nicht mehr in der Lage, neue Panzer herzustellen und alte zu reparieren, behauptete auch die ukrainische Armee vor einer Woche. «Das würde für das russische Militär in der Ukraine ein grosses Problem darstellen», schreibt das Magazin «Business Insider». Unabhängig nachprüfen liess sich die Behauptung nicht.

Viele russische Panzer sind im Krieg schon zerstört worden. Aktuell können auch keine neuen produziert werden. Keystone

Renault will Mehrheitsbeteiligung an AvtoVAZ abgeben

Auch viele Autofirmen haben ihre Produktion in Russland eingestellt. Dazu gehören Volkswagen und Mercedes. Dabei hatte Mercedes erst im Februar die Erweiterung einer Fabrik in der Nähe von Moskau mit 1000 Mitarbeitenden gefeiert. Der Rückzug liegt nicht nur an moralischen Gründen, sondern auch daran, dass die Autofirmen die nötigen Komponenten nicht mehr importieren können.

Härter treffen dürfte die russische Autoindustrie der Produktionsstopp von AvtoVAZ, das mehrheitlich der französischen Renault-Gruppe gehört. Unter dessen Dach firmiert auch die Marke Lada mit einem Marktanteil von 21 Prozent in Russland. Etwa 45'000 Menschen arbeiten für den Konzern. Nun will Renault die Mehrheitsbeteiligung an AvtoVAZ loswerden.

Airline-Industrie vor Problemen

Ein Problem kommt auch auf die russische Airline-Industrie zu. Ein grosser Teil der Flotten haben russische Airlines bei den global dominierenden Flugzeugbauern Airbus und Boeing gekauft, die das Land nicht mehr bedienen dürfen.

Es dürfte eine Frage von Wochen oder Monaten sein, bis diese Flugzeuge nicht mehr betrieben werden können. Die Aeroflot-Tochter Pobeda hat ihre Flotte laut «Airwaysmag» bereits um 40 Prozent reduziert. Die russische Flugzeugindustrie kann kaum für Ersatz sorgen, weil auch sie von Importen abhängig ist.

Verbot von Raffinerie-Technologie

Treffen dürfte Russland zudem, dass die Sanktionen «den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung und die Ausfuhr bestimmter Güter und Technologien nach Russland zur Verwendung bei der Ölraffination» verbieten.

Diese Sanktionen werden die Raffinerien in Russland nicht lahmlegen, aber die Entwicklung der Industrie behindern, analysiert die Agentur Bloomberg. Die Fähigkeit Russlands, zusätzliche Einnahmen durch die Raffinierung von Rohöl zu höherwertigen Kraftstoffen zu erzielen, sei nun beschränkt. Einige Modernisierungsprojekte könnten auf Eis gelegt werden.

Was bringen Öl- und Gassanktionen?

Auch Güter für die Exploration neuer Ölfelder wurden sanktioniert. In Kombination mit dem Rückzug vieler internationaler Öl- und Gasfirmen dürfte das mittelfristig Wirkung zeigen. So hat etwa das russische Gasunternehmen Novatek bestätigt, dass es die Entwicklung neuer Flüssiggasprojekte in der Arktis beenden wird.

Dafür wäre die Firma auf westliches Know-how angewiesen, berichtet das Portal «The Barents Observer». Auch die Realisierung des riesigen Ölförderprojekts «Vostok Oil» ist unsicherer geworden, weil der Rohstoffhändler Trafigura seine Beteiligung am Gemeinschaftsprojekt mit der staatlichen russischen Firma Rosneft überprüft.

Die Sanktionen für den Ölsektor stehen allerdings etwas schräg in der Landschaft. Denn für die härteste Sanktion, welche den russischen Staatshaushalt am direktesten treffen würde, konnte sich Europa bisher nicht erwärmen: den Importstopp von russischem Öl und Gas. Diese wichtige Finanzierungsquelle bleibt Russland zunächst erhalten.

Mehr Zustimmung für Putin

Ob die Sanktionen und die Unzufriedenheit darüber die Herrschaft von Wladimir Putin gefährden, ist eine andere Frage. Gemäss Beobachtern könnte der Ärger über Knappheit und Preissteigerungen eher lokale Behörden treffen. Eine diese Woche veröffentlichte Umfrage des vom Staat unabhängigen Umfrageinstituts Levada zeigt zudem, dass die Zufriedenheit der Russinnen und Russen mit Putin seit Ausbruch des Kriegs gar deutlich gestiegen ist.

Soll beim Volk weiterhin beliebt sein: Präsident Wladimir Putin. Mikhail Klimentyev / AP

Im Januar erhielt er demnach von 69 Prozent der Befragten Zustimmung für seine Politik, im März bereits von 83 Prozent. Allerdings warnen Beobachter: Bei der zunehmenden Repression in Russland verlieren solche Umfragen an Aussagekraft, weil immer mehr Menschen sich nicht getrauen, am Telefon ihre wahre Meinung zu sagen.

