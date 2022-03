Viktor Vekselberg: Nicht mehr salonfähig

Krieg in der Ukraine Es wird ungemütlich für den «Schweizer» Oligarchen: Viktor Vekselberg ist nicht mehr salonfähig Der Putin-Schock trifft Viktor Vekselberg. Gegen den russischen Oligarchen, der eng mit der Schweiz verbunden ist, hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden neue Sanktionen verhängt. Niklaus Vontobel, Florence Vuichard und Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Viktor Vekselberg, russischer Oligarch mit Zuger Wohnsitz. Bild: Artyom Geodakyan / TASS

Der Kampf gegen Putin und seine vermeintlichen Freunde ist im Quartier angekommen – etwa im alternativen Kulturcafé in Baden, einquartiert im Hochhaus «Torre», das wiederum zum Immobilien-Portfeuille von Züblin gehört. Seit ein paar Tagen distanzieren sich Betreiber des Cafés mit blaugelben Aushängen von ihrem Vermieter, denn grösster Aktionär von Züblin ist mit 41,7 Prozent der russische Oligarch Viktor Vekselberg.

Stop Putin, stop Vekselberg: Das Kulturcafé in Baden distanziert sich von seinem Vermieter Züblin, an dem Vekselberg über 40 Prozent hält. Bild: pmü

So enge Bande wie Vekselberg zur Schweiz und zur Schweizer Wirtschaft hat kein anderer russischer Oligarch. Vekselberg haust offiziell in Zug und nennt gemäss «Forbes» ein Vermögen von rund 5,5 Milliarden Dollar sein Eigen. Vekselberg ist in der Schweiz zugleich Industriekapitän und Kulturmäzen.

Biden hatte es angedroht. In seiner Rede zur Lage der Nation sagte er über Russlands Oligarchen: «Wir finden zusammen mit den europäischen Partnern ihre Yachten, ihre Luxusapartments und ihre Privatjets. Wir holen eure unehrlichen Profite.» Und er tut es auch.

Die amerikanische Sanktionsbehörde Ofac erklärt neu zwei «Luxusgüter» von Vekselberg zu «gesperrtem Eigentum»: seinen privaten Airbus und seine Yacht mit Namen «Tango». Der Privatjet sei in Aruba registriert. Die Karibikinsel gehört zum Königreich der Niederlande, hat aber eine eigene Regierung und Währung.

Wert von 90 Millionen Dollar: der Privatjet von Vekselberg Bild: US-Treasury

Die Yacht stehe unter der Flagge der Cook-Inseln, einem Inselstaat im Südpazifik. Sowohl der Privatjet als auch die Yacht hätten je einen Wert von rund 90 Millionen Dollar. Insgesamt kämen so, wie das US-Finanzministerium stolz angibt, 180 Millionen Dollar an gesperrtem Vermögen zusammen.

Eng genug, glaubt die US-Regierung. Vekselberg unterhalte enge Beziehungen zu führenden Vertretern der russischen Regierung, darunter Putin und der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, heisst es aus dem US-Finanzministerium. Medwedew habe Vekselberg persönlich zum Direktor und Präsidenten der Skolkowo-Stiftung ernannt. Diese Initiative der Regierung Russlands ziele darauf ab, eine russische Version des Silicon Valley zu schaffen. Damit sollte Russland den Status eines «führenden Innovationszentrums für technologische Entwicklungen» erlangen.

Vekselberg 2017 mit Putin bei einer Preisverleihung im Kreml. Bild: Keystone

Vekselberg hat seine Verbindungen zum Kreml stets heruntergespielt. Der «Financial Times» sagte er im Jahr 2019: «Natürlich habe ich mich mit Herrn Putin getroffen. Aber viele Leute haben ihn getroffen, und zwar regelmässiger, oder haben mehr Themen mit ihm zu besprechen.» Zu den Sanktionen, die 2018 gegen ihn verhängt wurden, sagte er damals noch: «Ich bin Russe. Ich bin reich. Und ja, ich kenne Putin. In der heutigen Zeit ist das genug.»

Biden will so potenzielle Geldquellen Putins kappen und gleichzeitig die Unterstützung untergraben, welche der russische Präsident bei seinen Oligarchen hat. Darum sollen die Sanktionen auch deren Unternehmen treffen, ihre Familienmitglieder und ihre liebsten Statussymbole: ihre Yachten und Privatjets.

Vekselberg zählt jedoch nicht zu den engen Verbündeten von Putin. Über solche Oligarchen der zweiten oder dritten Garde sagt der Russland-Kenner Mark Galeotti: «Niemand wird in Russland reich und hat nicht irgendeine Art von Beziehung zum Kreml. Die Leute, über die wir jetzt sprechen, sind sehr, sehr reich, aber sie haben keine Macht über den Kreml.»

Via Vekselberg Putin beeinflussen zu wollen, dürfte also wenig Erfolgschancen haben. Aber Amerikaner wie Europäer wollen wohl möglichst alles probieren, was sie können – in der Hoffnung, dass irgendetwas wirkt oder vielleicht die geballte Kraft vieler kleiner und grosser Massnahmen.

Vekselberg hält grosse Anteile an Beteiligungsgesellschaften, die Namen tragen wie Liwet, Tiwel oder Lamesa. Diese wiederum halten bedeutende Anteile an Schweizer Unternehmen. Bei der vergleichsweise kleinen Immobilienfirma Züblin hält eine solche Beteiligungsgesellschaft über 40 Prozent. Daneben sind es grosse Anteile an Schweizer Industrieunternehmen: 48,8 Prozent am Industriekonzern Sulzer; 40,5 Prozent an der Sulzer-Abspaltung Medmix; 41,3 Prozent an OC Oerlikon. Und auch bei Swiss Steel sind es 25 Prozent.

Da die genauen Beteiligungsverhältnisse an den Beteiligungsgesellschaften nicht transparent sind, kann letztlich Vekselbergs Anteil nicht genau beziffert werden. Bekannt ist, dass Vekselberg 2018, als er erstmals sanktioniert wurde, offiziell die Mehrheit seiner Beteiligungsgesellschaften an Drittinvestoren verkaufen musste sowie an Topmanager oder Verwaltungsräte aus seinem Firmenimperium. Wie unabhängig diese Personen wirklich von Vekselberg sind – dazu gehen die Meinungen auseinander.

Vekselberg gründete 2005 in Zürich die Renova Management Holding, einen Ableger seiner gleichnamigen Beteiligungsfirma in Russland, die Vekselberg 1990 im Zuge der grossen Privatisierungswelle unter dem damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin ins Leben gerufen hatte.

Vekselberg soll mit seiner Schweizer Gesellschaft grosse Pläne verfolgt haben, erinnert sich ein nicht genannt sein wollender Insider. Es habe Absichten gegeben, die ganzen internationalen Beteiligungsinteressen Vekselbergs aus Zürich heraus zu steuern. Das war aber alles noch vor dem Ausbruch des Tschetschenien-Kriegs 2008. Bis dahin war weltweit noch viel von den Perspektiven einer wirtschaftlichen Öffnung Russlands die Rede.

Auch privat liess sich Vekselberg zuerst in Zürich nieder. Doch dann siedelte er in den Kanton Zug um, nachdem sich die Zürcher Stimmbevölkerung im Februar 2009 für die Abschaffung der Pauschalbesteuerung ausgesprochen hatte.

Nein. Vekselberg hat sich in der Schweiz von Beginn weg wie ein Elefant im Porzellanladen aufgeführt. Sein klandestiner Einstieg bei OC Oerlikon im April 2007 veranlasste das Parlament, in einem Dringlichkeitsverfahren die börsengesetzlichen Meldevorschriften zu verschärfen. Gegen eine 40-Millionen-Franken-Busse des Finanzdepartementes (EFD) konnte er sich drei Jahre später vor dem Bundesstrafgericht zwar erfolgreich wehren.

In einem zweiten, ähnlich gelagerten Strafverfahren im Fall Sulzer kam es zu einer aussergerichtlichen Einigung mit dem EFD, für die Vekselberg 10 Millionen Franken zahlte. In einer denkwürdigen Sulzer-Generalversammlung im April 2009 putschte Vekselberg den beliebten und erfolgreichen Präsidenten Ulf Berg, ohne dass über die Rechtmässigkeit seines Beteiligungserwerbes rechtliche Klarheit herrschte.

Auch ökonomisch war Vekselbergs Ausflug in die Schweiz ein Reinfall. Der Russe hat mit allen seinen Beteiligungen viel Geld verloren. Er kaufte seine Anteile grösstenteils vor der Finanzkrise und musste danach grosse Kursverluste verkraften und teilweise erhebliche Sanierungsbeiträge leisten.

Einstweilen so gut wie keine. Vekselbergs Name steht bereits auf der Sanktionsliste der USA, und zwar seit dem 6. April 2018. Damit hatte die US-Regierung bereits die Höchststrafe gegen Vekselberg verhängt. Sie fror alle Vermögenswerte ein, die irgendwie einer US-Gerichtsbarkeit unterstanden. Allen US-Personen waren jegliche Geschäfte mit ihm verboten. Und Nicht-Amerikanern wurden ebenfalls Sanktionen angedroht, wenn sie mit Vekselberg «wissentlich bedeutende Transaktionen» durchführten. Diese Sanktionen gelten bis heute.

Über Nacht landete Sulzer auf der US-Sanktionsliste, da Vekselberg damals über die Hälfte aller Aktien hielt. Der Industriekonzern konnte in den USA seine Rechnungen nicht mehr zahlen. In aller Eile musste ein Deal gezimmert werden, sodass Vekselberg nicht länger Mehrheitsaktionär war. Bis heute sind die Aktien von Vekselberg gesperrt, ebenso alle Dividendenzahlungen.

Vekselbergs Konten wurden gesperrt, die er bei Schweizer Banken hatte: bei UBS, Julius Bär und Credit Suisse. Total waren es um die 2 Milliarden Franken. Diese Sanktionen gelten bis heute, unter Experten gelten sie als die Höchststrafe. Wenn nun Jet und Yacht zu gesperrtem Eigentum erklärt werden, ist dies im Vergleich dazu eher eine Lappalie.

Die entscheidende Frage ist jedoch, ob es bei Jet und Yacht bleibt. Biden hat eigens eine neue Taskforce ins Leben gerufen, namens «KleptoCapture». Diese Taskforce könnte sich anschauen wollen, wie Vekselberg sein Imperium umgebaut hat nach den Sanktionen von 2018.

Um seine Beteiligungsvehikel davon zu befreien, übertrug er Anteile daran an ihm nahestehende Personen: etwa Verwaltungsräte oder Topmanager aus von ihm einst kontrollierten Firmen. «Bei derlei Transaktionen wird geprüft, ob das Eigentum tatsächlich übertragen wurde», sagte damals Brian O’Toole, ehemaliger Senior Advisor bei der US-Sanktionsbehörde Ofac. Damals hatte die Ofac anscheinend nichts zu beanstanden. Ob dies nun auch in dieser erneuten Sanktionswelle so bleibt, wird sich weisen.

«Diese erneute Nennung ist nicht nur unbegründet», hält Vekselberg in der britischen «Financial Times» fest, sondern sie scheine auch auf nachweislich falschen Annahmen zu beruhen.

Ganz ohne Konsequenzen bleibt der Wirbel um Vekselbergs Rolle auch hierzulande nicht: So wurde die für Mai angesagte Ausgabe des auf russische Musik spezialisierten Festivals des Luzerner Sinfonieorchester Zaubersee annulliert: «Wir verurteilen den Angriff auf die Ukraine aufs Schärfste», halten die Veranstalter auf der Website fest. Was sie nicht schreiben: Wichtigster Geldgeber des Festivals ist Viktor Vekselberg - und zwar direkt und über seine Stiftung Kuma Foundation wie auch indirekt über seine Beteiligungen OC Oerlikon und Sulzer.

«In der aktuellen Situation ist eine weitere Zusammenarbeit» mit Vekselberg «nicht denkbar», hält Intendant Numa Bischof fest. Deshalb hätten die Organisatoren «seine Spende für das abgesagte Festival 2022 zurückerstattet».

